【新卒採用担当者必見】ブライダル志望学生と出会える逆求人イベント「28卒ウェルハンティングWedding」開催｜約3人に1人が内定承諾、参加企業受付開始

株式会社アモーチュリパ

株式会社アモーチュリパ（本社：東京都、代表取締役：竹内美里）は、ルビーイン株式会社と業務提携し、逆求人イベント「ウェルハンティング」のブライダル業界特化版「ウェルハンティングWedding」を28卒向けに開催いたします。これに伴い、参加企業の募集を開始いたしました。

なお、本イベントはブライダル業界に特化した逆求人型採用イベントとしては国内唯一の取り組みと考えられます。※

本イベントは、ブライダル業界を志望する大学生と企業が“ビジョン・価値観”を軸にマッチングする、スカウト型の採用イベントです。

特に、少人数採用を行う企業や、マッチングの質を重視した採用方針を取られている企業様に多くご活用いただいています。

従来のナビ媒体や合同説明会のような“母集団形成型”ではなく、厳選された学生との質の高い出会いに集中することで、短期間での内定承諾に繋がる採用手法として評価されています。

また、当社ではブライダル業界志望の就活生向けメディア「WeddingEggs」を運営しており、業界研究コンテンツやイベント情報、キャリア支援情報などを、HPやInstagram・TikTok・LINEなどのSNSを通じて継続的に発信しています。

日頃から学生との接点を持ち、コミュニティ形成やキャリア支援を行っていることも、本イベントにおける高いマッチング精度や学生満足度に繋がっています。

■ 背景：ブライダル業界における採用課題

近年、就職活動の早期化が進む一方で、ブライダル業界においては

・志望学生数の減少による母集団形成の難化

・ナビ媒体依存による採用効率の低下

・ミスマッチによる早期離職

・ブライダル志望学生との接点不足



といった課題が顕在化しています。

これらの課題により、「採用数は確保できても定着しない」「そもそも出会えない」といった問題が多くの企業で発生しています。

また、「ブライダル業界を志望する大学生」との接点自体が限られており、効率的な採用活動が難しい状況です。

■ サービスの特徴

ウェルハンティングWeddingでは、以下の仕組みにより採用課題の解決を図ります。

・ブライダル志望の大学生限定で集客

・事前スクリーニングにより一定基準を満たした優秀層の学生のみ参加

・価値観・ビジョンマッチングを重視した設計

・企業×学生双方に専任担当が伴走し、選考～内定承諾まで支援

これにより、「出会える・見極められる・承諾につながる」採用を実現します。

■ 代表の想い

「ウェディング業界で幸せに働く人を増やしたい」という想いから、企業と学生双方が“納得して選び合える”新しい就活の形をつくりたいと考え、本イベントを開催しています。

単なる出会いの場ではなく、価値観やビジョンで繋がることで、採用後の活躍や定着に繋がる“質の高いマッチング”を実現します。

その積み重ねが、結果としてより良い結婚式を世の中に増やしていく--それが私たちの存在意義です。

■ 実績データ（27卒実績｜2026年4月時点）

ウェルハンティングWeddingでは、少人数制かつ高精度なマッチングにより、質を重視した採用成果が生まれています。



・参加学生数：60名

・内定出し：32名

・内定承諾：18名

現時点で、27卒の参加学生の約2人に1人が内定に繋がり、

さらに約3人に1人が内定承諾に至っています。



また、承諾後辞退は過去4年間累計で1名のみとなっており、

“承諾して終わり”ではなく、納得感を持った意思決定に繋がる採用を実現しています。

※2026年4月時点の実績。現在も複数企業で選考が進行しており、今後さらなる内定承諾増加を見込んでいます。

■ 高い承諾率を実現する理由

本イベントでは、以下の設計により“質の高いマッチング”を実現しています。

・ブライダル業界志望者に限定した高志望度の母集団形成

・逆求人形式により、企業理解が深まった状態での面談設計

・少人数制による密なコミュニケーション機会

・イベント前後の個別フォローによる志望度の醸成

その結果、

「とりあえず内定」ではなく、“納得した上で意思決定を行う学生”が集まる構造となっています。

■ 辞退率が低い理由

・価値観・ビジョンマッチングを重視した設計

・選考前からのメンターフォローによる志望度の向上

・内定承諾後も継続的なフォロー体制を提供

これにより、

構造的に辞退が起きにくい採用プロセスを実現しています。

■ 開催時期ごとの特徴（参考｜2026年4月時点）

各開催時期ごとに、学生の意思決定フェーズに応じた傾向が見られます。

▼9月開催

・参加：20名 / 内定出し：16名 / 承諾：8名

・比較検討フェーズの学生が多く、丁寧なフォローにより承諾に繋がる傾向

▼11月開催

・参加：17名 / 内定出し：9名 / 承諾：6名

・比較と意思決定のバランスが取れた時期で、安定した成果

▼1月開催

・参加：22名 / 内定出し：7名 / 承諾：4名

・意思決定が進んでいる学生が多く、スピード承諾が特徴

■ 参加学生の特徴

・ブライダル業界志望（第一・第二志望群）

・ビジョンマッチングを重視した就活軸

・自己分析・業界理解が一定水準以上

・選考移行率・内定承諾率の高い“意欲層”が中心

・全国（北海道～沖縄）から参加

※男女比：男性1：女性9

■ イベント概要

イベント名：ウェルハンティングWedding（28卒）

日時：

・2026年9月26日（土）9:30～18:00

・2026年11月28日（土）9:30～18:00

・2027年2月6日（土）9:30～18:00

形式：オンライン開催

対象：28卒大学生

学生のイベント申し込みは7月頃から開始予定

■ 参加学生の声

ウェルハンティングWeddingに参加した学生からは、以下のような声が寄せられています。

「自分一人では出会えなかった企業とお話する機会があり、最初は視野に入れていなかった企業の魅力にも気づくことができました。」

「企業から選んでいただく形式だからこそ、自分の強みを再認識でき、新たな視点で自己理解を深めることができました。」

「1日で多くのブライダル関連企業と深く面談できる機会は他にはなく、効率的に業界理解を深めることができました。」

「これまで見ていなかったプランナー以外の職種にも興味が広がり、ブライダル業界をより広い視点で捉えるきっかけになりました。」

「“自分らしさ”を大切にした環境で企業と対話できたことで、過度な緊張なくありのままの自分の考えを伝えることができ、非常に充実した時間となりました。」

■ 参加企業からの評価

参加企業からは、「学生の質の高さ」や「深い相互理解ができる設計」に対して高い評価を得ています。

「面談を通じて学生一人ひとりの価値観や背景まで深く理解でき、熱意の高い学生と出会える点に大きな魅力を感じています。マッチ度の高い学生にはその場でアプローチできる一方で、マッチしない場合でも学生にとって有益なフィードバックを行える、双方に価値のある場だと感じました。」

「参加学生は、自分自身と真剣に向き合い、将来について深く考えた上で臨んでいることが伝わってきました。一般的な採用イベントで出会う学生とはスタンスが異なり、質の高いコミュニケーションができる点が印象的でした。」

「学生のレベルの高さに加え、事前のサポートや準備の質の高さを感じました。運営側の支援体制が整っていることで、選考にもスムーズに繋げやすいと感じています。」

「メンターからのフィードバックを受けてブラッシュアップされたプレゼンや、個々の強みが明確に伝わる学生が多く、人物理解がしやすいと感じました。また、他社のイベントにも参加する中で、比較しても実際に内定・承諾にも繋がる出会いが多い質の高いイベントだと感じています。」

「面談希望の学生も多く、企業側としても自社の魅力をしっかり訴求できる機会となりました。全体として学生の質が高く、採用活動において非常に有効な場だと感じています。」

■ 過去開催レポート

2025年9月27日開催

【27卒】ウェルハンティングWedding イベントレポート(https://well-hunting.com/report/2024-09-27%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-wedding/)

当日のイベントの様子や、参加学生の傾向、企業からの声、実際のマッチング事例などを詳しくご覧いただけます。

■ 企業向け説明会のご案内

現在、本イベントの詳細や活用方法をご案内する企業向けオンライン説明会を開催しております。

・新卒採用を強化したい

・母集団形成に課題がある

・マッチング精度を高めたい

・ブライダル志望学生と出会いたい

・採用効率やコストに課題を感じている

といった企業様に対し、採用状況に応じた最適な活用方法をご提案いたします。

まずは情報収集段階でも問題ございませんので、お気軽にお問い合わせください。

※参加枠には限りがあり、満枠になり次第受付終了となります

■ お問い合わせ先

株式会社アモーチュリパ

代表取締役 竹内美里

メールアドレス：takeuchi_misato@amortulipa.co.jp

■ WeddingEggs

ブライダル業界志望学生向け就活メディア

HP : https://weddingeggs.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/wedding__eggs

TikTok：https://www.tiktok.com/@weddingeggs

X(旧Twitter）：https://x.com/wedding_eggs

※自社調べ、調査年月（2026年5月）、ブライダル業界内における「逆採用イベント」として