OSAJI（オサジ）、「チューニング クリアリング クレイパックセット」を2026年6月10日（水）より数量限定発売。

株式会社OSAJI

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、「チューニング クリアリング クレイパックセット」を、2026年6月10日（水）より数量限定で発売いたします。

過剰な紫外線や冷房による乾燥、ゆらぎがちな夏の肌へ。

クレイで汚れを落として、うるおいで満たす。夏肌に寄り添う、スペシャルケアのフルステップをこのセットで。

強い紫外線、冷房による乾燥、皮脂の過剰分泌--夏は肌コンディションが乱れやすいシーズンです。「チューニング クリアリング クレイパックセット」は、そんな夏の肌状態を整えるために生まれた、スペシャルケアのフルステップを叶えるセット。クレイパックで毛穴周りの余分な皮脂や汚れをやさしく落とした後、美肌菌*に着目したセラムで肌のうるおいを保つための環境を整え、ローションで肌のバリア機能をサポートします。さらに、特別な日の前日やケアをしっかりしたいときはシートマスクでたっぷり保湿。

ミネラルの力で肌を整え、夏の肌コンディションをサポートするこのセットは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめです。

＊ 肌の常在菌のうち、よい働きをする菌のこと

発売日

2026年6月10日（水） 直営店舗、公式オンラインショップ、一部取扱店舗にて数量限定発売

オサジ チューニング クリアリング クレイパックセット \4,950（税込）【数量限定】

＜セット内容＞

・オサジ チューニング クリアリング クレイパック 180g（現品）

・オサジ チューニング モイスチャー シートマスク 1枚（現品）

・オサジ チューニング ハイドレイティング ローション 32mL（トライアルサイズ）

・オサジ エンリッチバイオセラム パウチ （2包）

【商品概要】

オサジ チューニング クリアリング クレイパックセット \4,950（税込）【数量限定】

・オサジ チューニング クリアリング クレイパック 180g（現品）

クレイ*¹と火山岩*²を微細な粒子で組み合わせることで肌へのフィット力を高め、毛穴の汚れや老廃物の吸着を効率的に行うクレイパック。ミネラル豊富な火山岩*²が肌の余分な皮脂汚れを吸着しなめらかな肌に仕上げます

・オサジ チューニング モイスチャー シートマスク 1枚（現品）

高い保湿力を持ち、肌のハリ弾力をサポートする植物由来の水溶性プロテオグリカン*³を配合。肌サイクルをサポート＆うるおいを与えてキメを整え、透明感*⁴とハリのあるなめらかな肌印象へ。

・オサジ チューニング ハイドレイティング ローション 32mL（トライアルサイズ）

乾きやすく、ベタつきが気になる夏肌にも使いやすい、すっと馴染むローション。肌のうるおいバランスを整え、うるおいを保ちやすい肌へ。

・オサジ エンリッチバイオセラム パウチ （2包）

紫外線が気になる季節や冷房による乾燥でゆらぎやすい夏の肌に。美肌菌*⁵のうるおい環境をサポートし、すこやかな肌状態を保つためのケアを後押しします。

OSAJIのスキンケアアイテムで一番人気*⁶の美容液です。

＊1 カオリン（汚れ吸着成分） ＊2 汚れ吸着成分 ＊3 保湿成分 ＊4 うるおいによる

＊5 肌の常在菌のうち、よい働きをする菌のこと ＊6 2025年1月～2025年12月 フェイシャル部門累計売上金額 自社調べ

【 夏肌ケア おすすめの使い方 】

STEP 1：クレイパックで余分な皮脂・毛穴汚れをしっかりオフ

STEP 2：エンリッチバイオセラム（美容液パウチ）で肌の土台を整える

STEP 3：ローションでたっぷりのうるおいをチャージ

（特別な日の前日やケアをしっかりしたい夜に）：シートマスクでたっぷり保湿

STEP 4：乳液・クリーム

＜こんな方におすすめ＞- 夏の紫外線や冷房による乾燥など、季節の変わり目に肌コンディションが乱れやすいと感じる方- 毛穴周りの皮脂や汚れが気になる夏肌のケアをしたい方- 夏のスキンケアをワンランクアップしたい方- 大切な人への季節のギフトをお探しの方



■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net