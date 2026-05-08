【前期比11.6％増】累計買取債権額1,824億円を突破｜創業以来13期連続で最高値を更新

株式会社ビートレーディング会社実績について：https://betrading.jp/company/info/performance/

ファクタリングサービスを提供している株式会社ビートレーディング（東京都港区 代表取締役 佐々木英世）は、2025年度にファクタリングサービスの累計買取債権額が1,824億円を突破したことをお知らせいたします。

【2025年度の会社実績について】

■2025年度実績

・買取債権額279億円（前期比11.6％増）

・利用者数19,500社（前期比54.8％増）

2025年度は、社内体制の強化やDX化の推進、新たな集客施策の実施などにより、お客様によりスピーディーかつ安心して手軽にご利用いただけるサービス改善に取り組んでまいりました。

その結果、昨年度を上回る過去最高の実績を更新いたしました。

また、累計の買取債権額および利用者数は以下の通りとなり、創業から13年にわたり成長を続けております。

・累計買取債権額1,824億円

・累計利用者数91,000社

今後もさらなる成長を目指すとともに、サービス品質の向上に努め、より多くのお客様に安心してご利用いただけるサービス提供を推進してまいります。

【ビートレーディングの「ファクタリング」について】

ビートレーディングは、累計買取債権額1,824億円、累計利用者数91,000社の実績に基づき、お客様の状況やニーズに応じた柔軟なサービスを提供しております。

【特長】- 2者間／3者間契約に対応、診療報酬債権や介護報酬債権の買取も可能- 申し込みから資金調達まで最短2時間- 法人・個人事業主どちらも利用可能- 業種・買取金額に制限なし

資金調達やファクタリングについては以下よりお問い合わせください。

無料相談フォーム▼

https://betrading.jp/estimate/

今すぐ審査に進みたい方はこちら▼

https://portal.betrading.jp/lp/(https://portal.betrading.jp/lp/?ad=others)

ファクタリングについて詳しくはこちら▼

https://betrading.jp/contents/factoring-basic/factoring/

【ビートレーディングについて】

2012年の創業以来、「携わる全ての人々の幸せを追求する」という経営理念のもと、ファクタリングサービスを通じて、資金を必要とするすべての経営者の皆様をサポートしています。

2025年度は前年度に引き続き採用活動を積極的に実施し、従業員数は過去最多となりました。

- 従業員数（2026年3月時点）：121名（前年同月比12.0％増）

また、働きやすい環境づくりに向けて、教育体制や研修制度の見直し、有給休暇の取得促進、業務効率化に取り組んでいます。

2025年度の主な実績は以下のとおりです。

- 平均残業時間：4.7時間（前期比23.0％減）- 有給消化率：73.6％（前期比9.1pt増）

さらに、女性従業員の比率が高い（全体の52.9％）ことから、産休・育休を取得しやすい環境整備にも注力しており、前期に続き産休・育休利用率は100％となっています。

そのほかの実績、中途・新卒採用についてはこちら▼

https://betrading.jp/saiyou/

【株式会社ビートレーディングの概要】

会社名：株式会社ビートレーディング

代表者：代表取締役 鈴木 秀典／代表取締役 佐々木 英世

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門一丁目2-18 野依ビル3階・4階

資本金等：資本金 7,000万円／資本準備金 5,000万円

連絡先：TEL 03-6450-1604／FAX 03-3431-5630

設立：2012年（平成24年）4月

事業内容：ファクタリング事業、コンサルティング事業

仙台支店

所在地 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12-7三共仙台ビル3階

連絡先 TEL 022-796-0892／FAX 022-796-0893

名古屋支店

所在地 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目4-1 広小路栄ビルディング5階

連絡先 TEL：052-228-3616／FAX：052-228-3617

大阪支店

所在地 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル9階

連絡先 TEL 06-6130-0818／FAX 06-6130-0815

福岡支店

所在地 〒812-0037 福岡県福岡市博多区御供所町2-60 テクニカハウス福岡3階

連絡先 TEL 092-292-2220／FAX 092-292-2273

・株式会社ビートレーディングのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/72285

・お問い合わせ先

株式会社ビートレーディング

TEL：03-6450-1604

FAX：03-3431-5630

Email：mail@betrading.co.jp

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