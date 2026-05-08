株式会社ヒューマンアジャスト、2026年度新入社員54名を対象にビジネスマナー研修を実施

株式会社ヒューマンアジャスト

このたび、株式会社ヒューマンアジャスト（本社：東京都新宿区、代表取締役：根岸 靖、以下「当 社」）は、2026年度新入社員54名を対象に、ビジネスマナー研修を実施いたしました。

■背景と目的：技術だけでは選ばれない時代へ

医療・ヘルスケア業界において、患者様の満足度や継続来院の意思決定には、施術技術の高さ はもちろんのこと、施術者としての立ち振る舞いやコミュニケーションの質が大きく影響します。ど れほど優れた技術を持っていても、患者様との信頼関係が築けなければ、長期的な関係性は生 まれません。

こうした現場の実態を踏まえ、株式会社ヒューマンアジャストでは、入社初期の段階からビジネス マナー教育を育成テーマの中核に据え、「治療技術」と「人間力」の両輪で成長できる環境づくり を推進しています。

■研修の特徴：「知る」だけでなく「できる」を目指す実践型プログラム

今回の研修は2時間のプログラムとして設計され、一方的な講義形式ではなく、グループワーク を中心とした参加型・実践型の構成を採用しました。受講者同士が意見を交わしながら学ぶこと で、知識の「インプット」にとどまらず、現場で即座に再現できる「スキルとしての定着」を重視して います。

研修内容は以下の通り、基礎的な意識づくりから実務直結テーマまで体系的に網羅しています。

● 学生と社会人の違い・責任意識：社会人としての自覚とマインドセットを確立する基盤づくり

● 報告・連絡・相談（報連相）の本質：単なるルールとしてではなく、"組織の生産性を高める行

動"として再定義し、習慣化を促進

● 敬語・言葉遣い：「了解しました」から「承知しました」「かしこまりました」へのアップデート

など、NGワードと改善例を実例形式で比較学習

● チャット・対面コミュニケーション：実際の業務場面を想定したケーススタディを用いて、シチュ

エーション別の適切な対応を習得

■「マナーはできた方が得である」という哲学

同社が研修において特に重視しているのは、「なぜそのマナーが必要なのか」という背景理解ま で踏み込んだ指導です。形式的なルールの暗記ではなく、マナーの本質を理解することで、新入 社員一人ひとりが受け身ではなく主体的に行動し、患者様や職場から自然と信頼される人材へ と成長することを目指しています。

また、グループワークを通じて多様な価値観や考え方に触れることで、個人の成長だけでなく、チームとして協働するために不可欠な組織視点や連携意識の醸成も図りました。現場において、チームとしての連携力はサービス品質を大きく左右する要素であることから、入社初期から「組織の一員」としての視点を養うことを重視しています。

■今後の展望

株式会社ヒューマンアジャストは、「技術力と人間力の双方を兼ね備えた治療家の育成」を経営 の根幹と位置づけ、今後も教育体制のさらなる強化・進化を図ってまいります。施術者一人ひとり が誇りを持って長く活躍し続けられる環境を整えることで、医療・ヘルスケア業界の発展および患 者様への提供価値向上に貢献してまいります。

■ヒューマンアジャストについて

株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術 サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の 方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、よ り身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。

【会社概要】

● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖

● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階

● 設立：2007年9月

● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業

● 証券コード：249A

●売上高：2,558百万円（2025年3月期）

●従業員数：412名

●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)

【沿革】

2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始

2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始

2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立

2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立

2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始

2021 年 3 月 30 店舗目を開業

2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更

2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転

2023 年 4 月 株式会社ヒューマンアジャストplusを吸収合併

2023 年 8 月 関東 1 都 6 県全域への進出を達成

2023 年 11 月 福岡に初進出し、九州地域での事業を開始

2024 年 6月 50 店舗目を開業

2024 年 9月 大阪に初進出し、関西地域での事業を開始

2024年9月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場

2024年12月 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketへ上場

■本件に関するお問い合わせ先 株式会社ヒューマンアジャスト お問い合わせ窓口(https://human-adjust.co.jp/contact/)