楽天イーグルス主催 「東北シリーズ」全試合でBOAT RACE特設ブースを出展！

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOAT RACE振興会（東京都港区六本木）は、東北楽天ゴールデンイーグルスが 主催する「東北楽天ゴールデンイーグルス 東北シリーズ Supported by 大東建託」の全試合にBOATRACE特設ブースを出展いたします

今年の東北シリーズのテーマ「お祭り」に合わせて、活気溢れるブースを展開。体験型アトラクションやフォトスポットに加え、スマートフォンから手軽に無料で参加できるベースボールBINGOの開催、限定コラボステッカーの配布など、盛りだくさんの内容で東北シリーズを熱く盛り上げます。

■開催日程・場所 ※各日18時試合開始予定

ボートレースBINGO 東北シリーズ限定コラボステッカー[表: https://prtimes.jp/data/corp/157135/table/148_1_9d25b8a77d6d88891960c147536b0f30.jpg?v=202605080251 ]

東北地方出身の現役ボートレーサーは現在19名登録され、その内6名がヤングレーサー（満30歳未満の若手レーサー）です。しかし、ボートレーサー約1,600名に対して、東北地方出身者は約1%であり、当会では宮城県を中心とした東北各地の行事・イベントへの協賛等を通じ、ボートレースの魅力発信及びボートレーサー募集活動を強化しています。

■イベント概要

１．楽天イーグルスコラボ応援ハリセン先着プレゼント

※入場ゲートにて先着配布します。

※プレゼントは先着順につき、なくなり次第終了となります。

２．楽天イーグルスコラボステッカー先着プレゼント

※特設ブース前にて先着配布します。

※プレゼントは先着順につき、なくなり次第終了となります。

３．ベースボールBINGO

どなたでも専用サイトから試合と連動したデジタルBINGOゲームに無料でご参加いただけます。ビンゴ達成すると、BOAT RACEロゴ入りオリジナルユニフォームやオリジナルグッズなどが当たるオンライン抽選に参加できます。

※ご参加にはLINEアカウントが必要となります。

４．特設ブース

【時間】各日 15:00～19:30

【内容】

（１）楽天イーグルスデザインボート展示

楽天イーグルス仕様にラッピングされたボートで写真撮影や乗艇体験ができます。

（２）必勝！どデカボール展示

試合前に必勝を祈願して、どデカボールで写真撮影ができます。

（３）目指せA1級！反射神経GAME

ボートレーサー養成所の入所試験にも使用される「ビジョントレーニングマシーン」で反射神経

ゲームにチャレンジできます。当日の成績１位の方には「クオカード2,500円分」をプレゼン

ト。その他にも高スコアを記録した方向けに楽天イーグルスとBOAT RACEのコラボTシャツの

プレゼントなどをご用意しています。

（４）スタッキングGAME

ボートレーサーに必要な集中力と手先の器用さを試すタイムアタックゲームです。12秒で何個

スタッキングできるかを競い、スタッキングの個数に合わせてBOAT RACEオリジナルグッズを

プレゼント。

（５）テレボート新規入会キャンペーン

当日、特設ブースにてテレボートに新規ご入会いただいた方へ「クオカード500円分」をその場

でプレゼント。

応援ハリセン BOAT RACEロゴ入りオリジナルユニフォーム どデカボール

５．BOAT RACE VR スプラッシュバトル

迫力あるVR映像に合わせて、風・水しぶき・ボートの振動を感じながらボートを操縦できる、新感覚BOAT RACE VRアトラクションが体験できます。

※「きらやかスタジアム(山形)」、「ヨーク開成山スタジアム(福島)」、「きたぎんボールパーク(岩手)」

６．ビジョンカーによるBOAT RACEイニング

普段は本拠地のみで開催される「BOAT RACEイニング」をビジョンカーで実施！

楽天イーグルスの選手がボートレーサーに扮してレースを繰り広げる「BOAT RACEイニング」をビジョンカーで特別開催。

※「はるか夢球場（青森）」、「こまちスタジアム（秋田）」にて実施。

BOAT RACE VR スプラッシュバトル BOAT RACEイニング

※実施内容は変更になる場合がございます。

※１.先着プレゼント以外のアトラクションは、観戦チケットがなくても現地にて参加できます。