額装ブランド「GAKUSOYA（ガクソウヤ）」一点もののミニフレームを揃えたオンラインストアをオープン！

株式会社原の家

額縁の端材から生まれる一点もののミニフレームを制作・販売するGAKUSOYA（ガクソウヤ）を運営する株式会社原の家は、オンラインストアを新たに公開しました。GAKUSOYAは、額縁制作の過程で生まれる“端材”を活用し、世界にひとつだけのミニフレームを制作しています。大量生産ではなく、素材の個性を活かしながら、作品や持ち主の感性に寄り添う額装を提案してきました。オンラインストアでは、一つ一つ形や色合いが異なるミニフレームを写真で確認しながらお買い物をお楽しみいただけます。また、ガクソウヤがこれからも大切にしたい考え方を表現したコンセプトページも公開しました。今後も、アーティストに寄り添いながら端材から生まれる世界に一つのミニフレームの魅力を発信していきます。

オンラインストア：https://gakusoya.base.shop/

■ コンセプトページ

ガクソウヤは、「”間”のある暮らしをMINI FRAMEで -Framing Your Essence- 」をコンセプトに、ミニフレームをお届けします。コンセプトページでは、ガクソウヤが大切にする価値観や背景、そしてミニフレームを通して提案する新しい暮らしのあり方をご紹介しています。

■ 商品ページ

ミニフレーム一つひとつの形、色合い、サイズ、厚みなどが一目でわかるよう構成しました。端材から生まれるフレームはすべてが一点ものであり、同じものは二つと存在しません。その個性をしっかりと感じながら選んでいただけるよう、ディテールまで丁寧にご覧いただける設計としています。お手持ちの作品や写真を思い浮かべながら、あるいはこれから出会う作品を想像しながら、自分の感性にフィットする一枚を見つける時間そのものも楽しんでいただけます。オンラインでありながら、実際に手に取るような感覚で選べる体験をお届けします。

■ GAKUSOYAについて

Framing Your Essence

人は指先で“好きな瞬間”を切り取り、記憶という縁におさめてきました。

その所作と額装の営みを重ね、指フレームと額縁のモチーフを掛け合わせたロゴには、「自分の感性や暮らし方を見つめ、愛着を持って楽しむ時間を育む」という思想が込められています。額装を通して、その人の本質や感性を暮らしのなかでカタチにする。それがGAKUSOYAの目指すかたちです。



■ 運営会社 株式会社原の家（はらのや） 概要

代表取締役：田口かおり

事業内容：不動産賃貸業及び管理業、古物営業法に基づく古物商、カルチャー教室の企画及び運営、絵画や額装品などアート各種作品、画材、工作材料の販売及び輸出入

埼玉県公安委員会許可：第431350055792号

住所：埼玉県さいたま市桜区大久保領家378-10