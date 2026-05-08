歯磨きは嫌いです──″犬あるある″で描く啓発MV『食べたなら、歯磨き革命』Vol.3公開

ドッグダイナー株式会社「みんな嫌いな、歯磨き。だからこそご飯にかけるだけ」食べる歯磨き革命 Vol.3 ポメラニアン編

ペット用健康食品のインターネット販売を手がけるドッグダイナー株式会社(本社:東京都港区赤坂、代表取締役:石田真彩子)は、犬猫の歯周病問題を啓発するオリジナルミュージックビデオ『食べたなら、歯磨き革命』Vol.3「歯磨きは嫌いです編」を、2026年5月8日に公開いたしました。本作は、Vol.1「ポメラニアン編」(共感型)、Vol.2「柴犬編」(コメディ型)に続くシリーズ第3弾。通行人を眺める、ずっと寝ている、飼い主の場所を占領する--多くの飼い主が「うちの子も!」と頷く"犬あるある"を描きながら、共通する悩み「歯磨きだけは絶対にさせてくれない」に着地する構成。共感を入口にペットの口腔ケアを考えるきっかけを届けます。

https://www.youtube.com/watch?v=rRAm3rC5FOE

▼ ミュージックビデオ視聴URL

YouTube: https://www.youtube.com/shorts/rRAm3rC5FOE

特設ページ(楽天): https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/contents/hamigaki11/

■ ミュージックビデオ公開の概要

ドッグダイナー株式会社は、犬猫の口腔ケアの重要性を音楽を通じて伝える啓発ミュージックビデオシリーズ『食べたなら、歯磨き革命』の第3弾「歯磨きは嫌いです編」を公開いたしました。

【作品情報】

■ MVのストーリー:すべての飼い主が頷く"犬あるある"

- タイトル:食べたなら、歯磨き革命 Vol.3「歯磨きは嫌いです編」- 公開日:2026年5月8日- 尺:約30秒- フォーマット:縦型ショート動画- 公開URL:https://www.youtube.com/shorts/rRAm3rC5FOE

本作は、犬を飼う人なら誰もが「うちの子もそう!」と共感するであろう"あるある"を、テンポよく描いたミュージックビデオです。

- 窓の外、通行人をじっと眺めている- 気がついたら、ずっと寝ている- 人が来ると、全身で喜ぶ- 飼い主が座っていた場所を、しれっと占領- 帰宅の足音を察知して、玄関にスタンバイ

ところが、それだけ素直で愛らしい愛犬たちにも、共通する"ある一点"があります。

--歯磨きだけは、絶対にさせてくれない。

そして、メッセージはシンプルに着地します。

「みんな、歯磨きは苦手。でも、ご飯にかけるだけだから、続けてね」

しっとり共感型のVol.1、コメディ型のVol.2とは異なる、**"飼い主同士の連帯感"**を軸にした第3弾。「歯磨きできない」のは、あなたの家だけではない--その共感を入口に、無理なく続けられるケアの選択肢を提示します。

■ 公開の背景:なぜ"あるある"で伝えるのか

ペットの歯周病は、獣医療の現場では長年指摘されてきた課題ですが、一般の飼い主にはまだ十分に知られていません。

そして、あえてこの機会にお伝えしたいことがあります。

愛犬・愛猫の口臭は、その子自身の健康問題であると同時に、周囲への配慮の問題でもあるということです。

公園で、カフェで、電車で、友人の家で--抱っこしたペットのお口の臭いに、周囲が気づかないふりをしている場面は、決して少なくありません。飼い主にとっては愛しい存在でも、他者にとっては不快に感じられてしまうことがある。これは、ペットと共に暮らす社会における、見過ごされてきた"マナー"の問題でもあります。

そしてその口臭の多くは、歯周病のサインです。つまり、ペットの口腔ケアは「健康管理」と「マナー」の両方に関わる、極めて重要な日常習慣なのです。

にもかかわらず、この問題は長年、真正面から語られてきませんでした。「可愛い」「仕方ない」で片付けられ、歯磨きをしない・できないことが当たり前になってしまっている。

そこで今回のVol.3で当社が選んだのは、**「責めない」「説教しない」**という姿勢です。

「歯磨きしない飼い主は悪い」と糾弾しても、誰も動きません。むしろ大切なのは、「うちの子も歯磨き苦手なんだよね」と笑い合える共感です。共感の先に、「じゃあ、何かしてあげたいな」という気持ちが自然に芽生える。その小さな一歩を後押しするのが、本MVの役割です。

■ ペットの歯周病が抱えるリスク

- 3歳以上の犬の約80%が歯周病(米国獣医歯科学会 American Veterinary Dental College)- 重度の歯周病がある犬は死亡リスクが約1.4～1.6倍高い(米国Banfield Pet Hospital 大規模調査)- 歯周病菌は血液を介して心臓・脳・腎臓にも影響を及ぼすことが指摘されている

犬や猫は、自分で歯を磨けません。だからこそ、飼い主による日常的な口腔ケアが何よりも重要です。

■ 商品「食べる歯磨き革命」について

「食べる歯磨き革命」は、ごはんにかけるだけでペットの口腔ケアをサポートするプロポリス入りの無添加粉末タイプ健康食品です。

【商品の特長】

- ごはんにかけるだけの手軽さ- 無添加・粉末タイプ(着色料・保存料不使用)- 犬・猫兼用- プロポリス配合

【当社のこだわり:すべての原材料を公開】

当社は「〇〇エキス」「独自の風味成分」といった、中身の不明瞭な曖昧表示を一切行いません。使用する原材料はすべてパッケージおよび商品ページに公開しています。

犬や猫は、食事を口にゆすいだり吐き出したりできません。与えられたものを、すべて体に取り込みます。だからこそ、飼い主が「何を与えているか」を明確に把握できる状態であるべきだと、当社は考えています。

使用する原材料は、体に良いと判断できるもののみを厳選。「歯周病ケアのため」といっても、そのために体を損なうものを口にさせては本末転倒です。ペットの口腔ケアと全身の健康、その両立を追求した製品です。

歯磨きを嫌がる子、時間が取れない飼い主、高齢で歯磨きが難しい子--多様な事情に寄り添える形として開発されました。

商品ページ: https://item.rakuten.co.jp/dogdiner/500003092/

■ シリーズ展開について

『食べたなら、歯磨き革命』は、犬種・テーマ別にシリーズ化を予定しているプロジェクトです。

- Vol.1「ポメラニアン編」(2026年4月23日公開)- しっとり共感型 Vol.2「柴犬編・口臭から逃げろ!」(2026年4月30日公開)- コメディ型 Vol.3「歯磨きは嫌いです編」(2026年5月8日公開)- 犬あるある共感型 ← 今回- 今後、犬種別・テーマ別に順次公開予定

毎回トーン・表現方法を変えながら、一人でも多くの飼い主に「お口の健康」を意識していただくきっかけを届けてまいります。

■ 代表コメント(石田真彩子)

「ご飯を食べ終わった犬や猫が、『じゃあ、歯磨いてくるね』と洗面台に向かう姿を、私は一度も見たことがありません。

人間は自分で歯を守れますが、ペットはそうはいきません。だからこそ、私たち飼い主がやるしかないのです。とはいえ、毎日の歯磨きが難しい日もあります。そんな時に"ごはんにかけるだけ"という選択肢があることを、一人でも多くの飼い主さんに知ってほしい。

そしてもう一つ、どうしても伝えたいことがあります。

歯周病を、どうか放っておかないでください。

『お口が臭いだけ』『歳をとれば仕方ない』--そう片付けられてきた問題の裏で、ペットたちは心臓病・腎臓病・認知症、そして死亡リスクの上昇という重い代償を払っています。これは個々の家庭の問題ではなく、ペットと暮らす社会全体で向き合うべき問題だと、私は考えています。

でも、『歯周病は怖いですよ』『データではこうですよ』と正論を並べても、人の心は動きません。Vol.1のしっとりした世界観も、Vol.2のコミカルな世界観も、そしてVol.3の"あるある"も、目指す先は同じ。一人でも多くの飼い主さんに『うちの子のお口、大丈夫かな?』と思ってもらうこと、それだけです。

特に今回のVol.3で伝えたかったのは、『歯磨きできないのは、あなただけじゃない』ということ。みんな苦手で、みんな悩んでいる。だからこそ、続けられる方法を一緒に探したい。それが、当社が"ごはんにかけるだけ"という形を選んだ理由でもあります。

理屈ではなく、感情で届けたい。一度聞いたら忘れられないメロディで、一度見たら心に残る映像で。そして、いつかふと愛犬・愛猫の顔を見た時に、『そういえば、あの動画があったな』と思い出してもらえたら--それが、歯周病から守る小さな一歩になると信じています」

■ 会社概要 会社名:ドッグダイナー株式会社

- 所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-40- 代表取締役:石田真彩子- 事業内容:犬・猫・ペット用健康食品のインターネット販売- 楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/dogdiner/