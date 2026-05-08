【新商品】業販専用ドライブレコーダー「SKY-LM09X」発売！デジタルインナーミラーで安全運転をサポート

株式会社SKYcreation

車は楽しいをモットーに、ドライブレコーダー、ディスプレイオーディオを展開しているカー用品販売会社

株式会社SKYcreation（本社：東京都町田市中町1-21-16 代表取締役：坂田剛）は、

業販専用の前後2カメラデジタルインナーミラー型ドライブレコーダー【SKY-LM09X】の発売を発表いたしました。

安全性と利便性を兼ね備えた革新的な製品として、自動車販売店限定にてご提供いたします。

本体前面画像本体後面画像

バンド式ミラー型になりますので車種を選ばず取付可能

配線部が隠れているため、見た目もスッキリとした印象を与えます。

また、電源ケーブルの途中にフロントカメラを分岐させる構造となっており、配線は2本となります。

滑らかな後方映像を撮影できます。

リアカメラ映像が55fpsの高フレームレート

高速運転や雨天時でも被写体をはっきり捉えます

リアカメラ映像拡大設定で

好みの遠近感に調整可能です

操作は画面タッチで直感的に使いこなせます

バック信号を利用することで簡易バックカメラとしても活用できます。

リアカメラは防水対応で、車外への取り付けも問題ありません。

ルミナスシリーズはフォーマットフリー仕様となっており、基本的にはユーザー様での定期的なメンテナンス(1～2ヵ月に一度本体、もしくはパソコン上でSDカードを初期化する作業)が不要なファイル構造となっています。

駐車監視機能も標準装備となっている為、車両駐車中も録画をすることが可能です。

保証は安心の3年保証。

株式会社SKYcreationはアフターフォロー充実を掲げる為、販売経路としては自動車販売店限定となっています。

インターネットやカー用品店ではお買い求めできない商品となっているためご希望のお客様は株式会社SKYcreation HPもしくはお近くの自動車販売店までお問合せください。

パッケージ画像製品仕様

【発売元】

会社名：株式会社SKYcreation

代表者：代表取締役 坂田剛

設立：2020年12月

所在地：東京都町田市中町1-21-16 エステート中町2-D

公式HP：https://skycreation.biz/