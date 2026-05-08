天然ダイヤの供給危機と「倫理的消費」への転換。中東情勢とエシカル志向が変える宝石業界の最前線。（神戸国際宝飾展5/14～開催）

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年5月14日（木）～16日（土）の3日間、神戸国際展示場にて、西日本最大※1のジュエリー展 『第30回 神戸 国際宝飾展』 を開催します。

現在、世界の宝石業界は歴史的な転換期を迎えています。近年の世界情勢により、天然ダイヤモンドの流通の不安定化さが続く中、宝飾品の供給網にはこれまで以上の確実性が求められています。

こうした中、技術革新によって天然ダイヤモンドと遜色のない輝きや、大粒な石の安定的な供給が可能となったこと、エシカルな価値観の変化から、若年層を中心に、次世代の選択肢として「ラボグロウン（合成）ダイヤモンド」が世界的に大きな注目を集めています。

本展では、希少性から改めて不変の価値が再認識されている「天然石」と並び、世界的に急速な普及を見せる「合成ダイヤモンド（ラボグロウンダイヤモンド）」や「合成モアサナイト」が一堂に集結します。伝統的な美しさと新しい価値観が共存する、宝飾業界の最前線を体感いただける絶好の機会となります。

世界情勢が直撃：天然ダイヤモンドの希少性と「普遍的な価値」

近年の世界情勢は、ダイヤモンドの主要な加工拠点や流通ハブにも影響を及ぼしており、世界的に供給網の再編が進んでいます。このような状況下で、天然ダイヤモンドは「限られた資源」としての希少性が改めて再確認されており、資産としての価値も再注目されています。

また、天然ダイヤモンドの希少性にさらなる信頼を添える要素として、現在「トレーサビリティ（追跡可能性）」の確立が進んでいます。最新のデジタル技術を活用し、「その石がどこで生まれ、どのような経路を経て手元に届いたか」を明確にすることは、現代の天然石における新たな品質証明のひとつとなっています。

会場内では、確かな安心とともに最高級の輝きを提供する、国内バイヤーや卸業者のリアルな声を取材いただけます。

新たなスタンダードへ。急成長する「合成（ラボグロウン）」市場の最前線

供給体制や価値観が変化する中、今、驚異的なスピードで市場を拡大しているのが「ラボグロウンダイヤモンド」です。工業用ダイヤモンドとしての印象が強い合成ダイヤモンドですが、近年では「サステナブル（持続可能な）かつ高品質な宝石」として、ジュエリー市場が急激に成長しています。

＜合成（ラボグロウン）市場 急成長の背景＞

◆ 「高価な天然」より「背景がクリーンな合成」へ

Z世代やミレニアル世代を中心に、宝石を選ぶ基準が伝統的・希少性から「その石がどのような背景で、どう手元に届いたか」という生産プロセスを重視する新しい評価軸へ変わりつつあります。

◆ 圧倒的なコストパフォーマンス： 天然と全く同じ化学的・物理的特性を持ちながら、昨今の物価高騰下においても、低予算でも最大限のボリュームや輝きを享受できるラボグロウンダイヤモンドは、「スマートな選択」として、ファッションとしてだけでなく、ブライダルシーンでも主流になりつつあります。

本展に出展する「合成（ラボグロウン）」商品を一部ご紹介

ラボグロウンダイヤモンド

エシカルかつファッショナブルな「ラボグロウンダイヤモンド」のラインアップ。1粒ダイヤのネックレスから、デザイン性の高いリングまで取り扱い。

社名：（有）ザーラコーポレーション

合成グレーモアッサナイト

"合成モアッサナイト"は、ダイヤモンド鑑別の際に類似石としてよく挙げられる石のひとつ。光り方や、虹色の輝き（分散）の差、屈折率などダイヤモンドとの比較が可能です。

社名：東洋ルース

ラボグロウンパライバトルマリ

パライバトルマリンの鮮やかなネオンの輝きからインスピレーションを得て生まれた「ラボグロウンジェム」。ガーネットに一定割合のブルーサファイヤを組み合わせて製造されており、上質なパライバトルマリンを思わせる美しいネオンブルーの色合いを実現しています。 原石と同じ化学組成で、原石のオリジナルの色を保持した、天然石の美しさをラボグロウンでエシカルに実現しています。

社名：APPLE GREEN DIAMOND INC.

プラチナ ラボグロウンダイヤモンド1.00ct パヴェリング

【王道の三列ダイヤリング】 豪華さと繊細さの両立で細やかに敷き詰められたダイヤモンド。 内側は強度と軽さを両立するハニカム構造で建築の知恵を宿した一生ものの輝きです。

社名：（有）ティーズフォーティー

クリスタル・トリオ

バンクーバー発のラボグロウンダイヤモンドジュエリーブランド。モダンなデザインと最高品質のラボグロウンダイヤモンドを融合させた注目のブランド。「18Kゴールド スリーストーン ラボグロウンダイヤリング」は、中央には指を細長く美しく見せる3ctの大型マキーズカットを配置。その両脇には各0.5ctのペアシェイプカットを贅沢にあしらいました。

社名：グウェンズ・グロウ・ジュエリー（株）

ラボグロウン商品の他、AIを組み込んだ自動合成ダイヤモンド判定機や、世界初のハンディタイプのダイヤモンド判定器など出展し、会場にて体験することができます。

5/14(木)13:30～「天然ダイヤモンドVSラボ育成ダイヤモンド」をテーマにセミナーを開催

日本にラボが上陸してから約10年で世界のダイヤモンドビジネスは「天然 VSラボ」という二項対立を超え、新しい価値観と市場構造へと劇的に進化を遂げました。



本講演では、世界のダイヤモンド市場が直面しているパラダイムシフトを俯瞰しながら、日本市場の現状、そして今後訪れるであろう「新しいダイヤモンド時代」の姿を有識者とともにディスカッションします。今まさに転換期にあるダイヤモンド業界の未来を読み解くセッションです。

取材のご案内（事前申込制）

◆ご取材のお申し込みはこちら： https://www.ijt.jp/hub/ja-jp/press.html

――― お気軽にご相談ください ―――

・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。

・会期前日（5/13）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。

・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など

開催概要

展示会名：第30回 神戸国際宝飾展 (IJK 2026)

会期：2026年5月14日（木）～16日（土）

会場：神戸国際展示場

主催：RX Japan合同会社

出展社数：480社（予定） 来場者数：約14,000名（見込み）

公式Web：https://www.ijt.jp/kobe/ja-jp.html

※1同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較