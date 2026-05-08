愛知県豊田市こども・若者政策課は、令和７年度二十歳のつどいにおいて、株式会社ハッピースマイルが運営する写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」を活用しました。

写真︓豊田市コンサートホール（令和７年度豊田市崇化館地区二十歳のつどい会場）

愛知県豊田市は、自動車産業の中心地として知られる一方で、緑豊かな自然と温かな地域コミュニティが共存するまちです。市内では文化・スポーツ・教育など幅広い分野で活発な取り組みが行われており、若い世代の活動や未来への挑戦を応援しています。

二十歳という人生の節目を迎えた、若者たちの晴れの日の姿が時間が経過しても振り返ることのできる想い出となるよう、「写真」を共有するサービスを提供しました。

今後も地域に寄り添いながら、人生の節目をより豊かに彩るサービスの提供を目指してまいります。

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」

写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753 導入団体数：9,000団体（2026年4月末時点） 代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一 事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口 TEL：048-919-3306 E-mail：secretary@happysmile-inc.jp