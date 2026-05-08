【ECの2026年問題】広告ROAS悪化を打破する「第3の動線」とは。WUUZY・カルテット・IRISデータラボ、3社共同で「モール×広告×LINE」一気通貫戦略を公開

IRISデータラボ株式会社

ＬＩＮＥ完結型ECプラットフォーム「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」を展開するＩＲＩＳデータラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安達教顕）は、株式会社WUUZY、株式会社カルテットコミュニケーションズと共に、「最小リソースで、最速成果を！ 「新規獲得」から「リピート率」までを改善する、売上成長ガイド～モール運用×広告×LINE～」を題目にした3社合同ウェビナーを2026年5月13日（水）に開催いたします。

企画背景：EC事業者が直面する「ECの2026年問題」でモール内広告でも苦難の時代に

現在、EC事業者は「プラットフォーム内の競争激化」と「広告費の高騰」という二重苦に直面しています。本セミナーでは、単なるノウハウ共有に留まらず、以下の「EC業界の転換点」を提示します。

「労働力不足」への回答

7,000名の専門家を抱えるWUUZYが、属人性を排除した「売れるページの方程式」を提示。

「AI×広告」の最適解

運用型広告の老舗カルテットが、AI時代における広告のレシピを大公開。

「脱・カゴ落ち」の最終形態

ＩＲＩＳデータラボが、LINEをレジ化することで決済の摩擦をゼロにする「Ａｔｏｕｃｈ」の最新LTV戦略を解説。

セミナー概要

タイトル： 【ECモール出店者限定】最小リソースで、最速成果を！「新規獲得」から「リピート率」までを改善する、売上成長ガイド～モール運用×広告×LINE～

日時：ライブ： 2026年5月13日（水）11:00 - 12:15

アーカイブ： 5月14日（木）・15日（金） 12:00 - 13:15

場所： オンライン（Zoom配信）

参加費： 無料

▼ お申し込みはこちら（無料） ▼

https://atouch.jp/event/044?organizationId=2983

このような課題をお持ちのEC担当者様におすすめです

・SALEやクーポンを打たないと売上が立たず、定価販売や利益改善に限界を感じている

・モール内施策だけでは価格以外の強みが伝わりにくく、価格競争に疲弊している

・広告、SNS、CRMなどの施策がバラバラで、LTV向上につながっていない

・短期的な売上確保から脱却し、ファン化・リピート化につながる運営体制を作りたい

プログラム・登壇者紹介

【第1部】集客の質を変える：モール内SEOと「指名検索」の創出（WUUZY）

大手ブランドの資本力に立ち向かわず、中小ECが「指名検索」を勝ち取るための商品ページ改善と、広告に依存しない自律的な集客基盤の作り方を徹底解説します。

株式会社WUUZY マーケティンググループ 飯塚 強

【第2部】ROASを劇的に改善！少額予算で購買意欲の高い『新規』を効率よく捕まえる至高のレシピ（カルテット）

「広く浅く」の広告から脱却。成約に近い「濃い客」に絞り込み、自動化ツールを用いて最小工数で利益を最大化する、2026年最新の運用レシピを公開します。

株式会社カルテットコミュニケーションズ コンサルティング部 副部長 今井 利幸

【第3部】収益の質を変える：LINE完結型決済による「LTVの資産化」（IRISデータラボ）

モールで獲得した新規客をいかに30日以内にリピートさせるか。LINE公式アカウントを単なる連絡手段ではなく、決済まで1分で完結する「店舗」へと進化させ、カゴ落ちを撲滅する具体策を伝授します。

IRISデータラボ株式会社 Atouch事業部 マーケティングユニット マネージャー 金子 勝彦

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

詳細を見る :https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=167

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。 その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。



２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Govtech Partner（行政支援パートナー）」には２年連続で選定されています。



現在、導入企業は１０００社を突破。２０２６年５月には新機能となる「Ａｔｏｕｃｈストア」をリリースしＬＩＮＥ上の購買体験をさらに拡張するなど、リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕