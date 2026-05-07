名正運輸株式会社（本社：愛知県飛島村、代表取締役社長：加藤新一）は、愛知県大府市に所在する名古屋南営業所において、荷主企業および物流企業を対象とした倉庫内覧会を、2026年5月19日（火）および21日（木）の2日間限定で開催する。 本内覧会では、同営業所における倉庫および配送業務の概要説明に加え、実際に稼働している庫内を見学することができる。現場を直接確認することで、保管業務や3PL（サードパーティ・ロジスティクス）サービスの活用について、より具体的な導入イメージを持つことが可能となる。 名古屋南営業所には自動倉庫を完備しており、内覧会当日は自動倉庫が稼働している様子も見学できる予定となっている。保管および配送業務の外部委託を検討している企業にとって、設備やオペレーションを確認できる機会となっている。

開催概要

開催日：2026年5月19日（火）、21日（木） 時間：①10:00～ ／ ②13:00～ ／ ③15:00～（各日） 会場：名正運輸株式会社 名古屋南営業所 （愛知県大府市共和町別岨175） 内容：倉庫見学、業務内容説明 所要時間：約30～45分 参加費：無料 ※本内覧会は、荷主企業および物流企業を対象としている。 ※営業目的での参加については、断る場合がある。 ※定員に達した場合、別時間枠への変更を依頼する場合がある。 ※駐車場に限りがあるため、可能な範囲での乗り合わせを推奨している。 なお、上記開催日時に都合が合わない場合は、個別対応についても相談可能としている。

参加申込

本内覧会の参加申込方法については、下記予約フォームより受け付けている。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZWTkNV7Jc_TNgZvF-XO2wYmwJulXs5iTXyPZTakU6BcfOHg/viewform