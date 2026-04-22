エアクレーンヘリコプター市場、空中建設および災害対応への需要拡大に牽引され、2033年までに134億4,000万米ドル規模に到達へ

エアクレーンヘリコプター市場、空中建設および災害対応への需要拡大に牽引され、2033年までに134億4,000万米ドル規模に到達へ