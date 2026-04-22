【チヨダ】働く女性の強い味方「フワラク」から、手を使わずに立ったままスパッと履けるスパット機能を搭載したシリーズが新登場！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、プライベートブランド「fuwaraku（フワラク）」より、当社大ヒット商品「スパットシューズ」の機能を搭載したハンズフリーモデルを、全国のシュープラザ、東京靴流通センター他各店舗、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで発売いたしました。

働く女性たちの声をもとに開発された、ふわっとラクな履き心地の「fuwaraku」は、ふかふかクッションインソール、柔らかな表面素材、抗菌防臭、高い屈曲性や軽量設計など充実した機能で、働く女性を中心に多くのお客様の支持をいただいております。この度、忙しい毎日を過ごす方や小さなお子様がいる方、アクティブにお出かけを楽しまれる方など、すべての女性に嬉しいハンズフリーモデルを発売いたしました。「fuwaraku」のスパットシリーズは、シンプルなスリッポンタイプ、安定感が人気のベルトタイプ、調節できるのが嬉しいレースアップタイプの全３種類。スーツや制服、ジャケットスタイルはもちろん、オフの日もコーディネートを選ばないカラーリングも嬉しいポイントです。スパッと履ける「fuwaraku」で、ストレスフリーで快適な毎日をお過ごしください！

「fuwaraku」公式サイト fuwaraku.jp(https://fuwaraku.jp/active/fuwaraku-supatto/)

■スパット機能付き「fuwaraku」の主な特長

独自開発の靴べら形状のかかと

ストレッチ素材採用 ゆったり４Eで幅広快適

オリジナル設計のアウトソールが軽量＆高クッションを実現

■商品詳細

fuwaraku フワラクブラック

品 番：FR-1800

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック

サイズ：22.5～25.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/243122700.html

ブラック

品 番：FR-1801

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック

サイズ：22.5～25.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/243122690.html

ブラックアイボリーピンクネイビー

品 番：FR-1802

価 格：\5,390（税込）

カラー：ブラック、アイボリー、ピンク、ネイビー

サイズ：22.5～25.0cm

詳細を見る :https://kutsu.com/item/243122650.html

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズのパイオニアとして株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計500万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-469-ee77facab0395030b4cbd69304ee70a9.pdf