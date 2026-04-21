秋の棚落ちを防ぐ「商談前の最終手」とは。POSを動かし、提案の根拠をつくる実践手法を公開。5/13セミナー開催。

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社でソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨、以下「エクスクリエ」）は、2026年5月13日（水）に、秋の棚落ちを防ぐための「流通商談前の最終手」をテーマにしたオンラインセミナー『秋の棚落ちを防ぐ、流通商談の切り札～まだ間に合うPOS施策と、最新調査で解く「業態別・購買行動」に基づいた商談術～』を開催いたします。

●プログラム内容

秋の棚落ちを防ぐ、流通商談の切り札～まだ間に合うPOS施策と、最新調査で解く「業態別・購買行動」に基づいた商談術～詳細・お申込み :https://www.excrie.co.jp/seminar/20260513?utm_source=external-media&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513_seminar

昨今のスーパーやコンビニなどの店頭では、一度棚に並んだはずの商品がすぐに姿を消してしまう「生存競争」がかつてないほど激しくなっています。秋の棚替えに向けた流通商談がいよいよ本格化するシーズンを迎え、課題を感じているメーカーの営業担当者、マーケティング担当者も多いのではないでしょうか。

商談の場において、バイヤーに「この商品は売れる」と納得してもらうには、数字で語れる販売実績が必要です。

しかし、春夏の棚替え以降POSが思うように伸びていない場合、これからの数ヶ月でいかに説得力のある根拠を構築できるかが極めて重要です。しかしながら、広告展開が実売（レジ通過）に直結するかといえば、必ずしもそうではないのが現実です。



そこで本セミナーでは、秋の棚落ちを防ぐための「流通商談前の最終手」として、すぐに動けるPOS向上施策と、業態別の購買行動に基づいた商談の組み立て方を解説します。

【本セミナーの主なトピックス】- スーパー・ドラッグストア・コンビニ別の最新購買影響調査データの共有- 今からでも間に合うPOS施策の即効性と具体的な進め方- POS向上にとどまらないリサーチ・インサイト取得への活用このほか、商談を強化する複合的な切り口をご紹介します。

「秋の商談までにPOS実績をつくりたい」「バイヤーに提示できる数字がほしい」「すぐに動ける施策を探している」--そのような課題意識をお持ちの皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

●こんな方におすすめ

●講師紹介

- 秋の棚替えに向けて、流通商談で提示できるPOS実績をこれからつくりたい方- 業態別の購買行動データをもとに、バイヤーが納得する提案の組み立て方を知りたい方- すぐに着手できるPOS向上施策を探している、メーカーの営業・マーケティング担当の方長谷川 孔介

長谷川 孔介

株式会社エクスクリエ

プランニング・マーケティング 責任者

YouTube制作会社売却後、DMM.comにて新規事業開発・事業再生、株式会社ネクストレンドという年間3,000案件実施のインフルエンサーマーケティング会社にて取締役を経験。

現在は、株式会社クロス・マーケティンググループにてグループ経営企画GMを務めるとともに、エクスクリエではプランニング部・マーケティング部 部長として戦略立案と事業推進を統括。さらに、株式会社REECHにてゼネラルマネージャー（GM）としてインフルエンサー事業全体を管掌するなど、3社・4事業部を横断して経営および事業責任を担う。

●セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71371/table/234_1_92af45dc2cbcba6e1ca6f1fbaefcc633.jpg?v=202604220451 ]【会社概要】

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/



会社名 ：株式会社REECH

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2018年11月

主な事業：インフルエンサーマーケティング事業、広告代理業

URL ：https://corp.reech.co.jp/corporate



会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/