『CITY CHILL CLUB』2026年5月のミュージックセレクターが決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

アーティストやクリエイターが「CHILL」をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月～金曜日 27:00～29:00)の2026年5月31日までの5月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターがミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。

◆月曜

1・2週目

はる陽。

2002年10月1日生まれ B型てんびん座

愛と祈りをテーマに活動しているシンガーソングライター

大森靖子主宰「TOKYO PINK」所属。

作詞・作曲・編曲のほぼすべてを自身で手がけている。

ライブスタイルはギターやピアノ、自身の編曲した音源等様々である。

2025年、5人組アイドルグループ「anew」に加入。

また楽曲提供や映像制作なども行っており、多岐にわたって活動の幅を広げている。

音楽で遊園地を、一曲一曲に映画を。

3・4週目

今村方哉

1969年9月生まれ大阪出身。

1995年タワーレコード入社。

2007年レコード会社へ移籍。ワーナーミュージック大阪に駐在、オランダのレーベル、ロード・ランナー・ジャパンにてSlipknoT、メガデス、サティリコンなどの宣伝担当。

2011年Pヴァインへ移籍。トクマルシューゴ、二階堂和美、在日ファンク、面影ラッキーホール（現Only Love Hurts）、ジム・オルーク、山本精一などの宣伝担当。

制作ではさとうもか / Lukewarm、月亭可朝、世田谷ピンポンズ、などを担当。

2018年よりタワーレコード本社勤務。制作担当として手掛けたアーティストはテリー・ライリー、山下達郎のバンドメンバー・ハルナ、ホフディラン、NONA REEVES、藍坊主、Negicco、Kaede、安齋肇と古田たかしのユニット・ANZAiFURUTA、など。

ほかにモーニング娘。「LOVEマシーン」松浦亜弥「(ハート)桃色片想い(ハート)」等の初7インチ・レコード化、Free Soul 7inch Collectionシリーズ、ポイズン・ガール・フレンド92年作品の復刻、戸川純BOX、戸川純/昭和享年LP赤盤、月亭可朝『マンガ浪曲』LP＆CD復刻、マルコス・ヴァーリ初日本盤LPリリースなど多数。

『このマンガがすごい！』オトコ編担当、漫画ライターとしての活動も行っている。

Mikiki(https://mikiki.tokyo.jp/list/search?fulltext=%E4%BB%8A%E6%9D%91%E6%96%B9%E5%93%89)、INTOXICATE(https://tower.jp/mag/intoxicate?srsltid=AfmBOoowdY_wK1qgWpk27s9bx0Iq3z7V9bC8Qn5EqC1ssQDS4_nlAIVt)で執筆したレビュー掲載中。好きなカフェは西荻窪の不眠荘。深煎り珈琲が大好き。

◆火曜



1・2週目

Amber’s

豊島こうき（Vo）と福島拓人（Gt／Programming）からなるポップデュオ、Amber’s。

伸びやかで力強いハイトーンボイスと、繊細かつ情熱的なギターサウンドが重なり合い、聴く人の心に寄り添いながら救いを届ける。

福島拓人はギタリストとして海外からも注目を集め、Maroon 5のギタリストからのフォローや、John Mayer本人からプリセット制作のオファーを受けるなど高い評価を得ている。

2026年4月よりテレビ東京系ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』のオープニングテーマを担当中。

3・4週目

Panorama Panama Town

どこまでも狂った時代に、極めて紳士的にダンスロックをやる。

神戸にて結成された3人組ロックバンド。2014年3月30日活動開始。

2016年ミニアルバム『SHINKAICHI』で全国流通、2017年アニメ『十二大戦』OP「ラプチャー」を担当し、翌年『PANORAMADDICTION』でメジャーデビュー。以降も作品リリースを重ね、2023年に2ndフルアルバム『Dance for Sorrow』を発表。同年独立し自主レーベル「ニュー紳士街」を設立。

2025年にはタイでの3公演を含む、国内外でのツアーを行い、2026年4月、5月には渋谷clubasiaを含む東名阪ワンマンツアー開催。

◆水曜

1・2週目

Shaftray

「ジャンルの境界をぶち壊すミクスチャーロックバンド」を掲げ、大阪を拠点に活動中。

1st Single「you and die...???」は、印象的なキメやリズムの変化を取り入れた遊び心あふれるギターロックナンバーで、

インディーズ音楽配信サイトEggsの年間オルタナティブランキングで2位を獲得したほか、音楽情報サイトナタリーにもレビューが掲載されるなど注目を集めた。

今年2月には、結成から1年半で初のミニアルバム『Inside Game』をリリース。

ジャンルを横断する多彩な要素を掛け合わせ、Shaftray独自のミクスチャーサウンドへと昇華したリード曲「Inside Game」を筆頭に、楽曲ごとに異なる表情を持つ作品に仕上がっている。

さらに8月には東阪ツアーを開催。音源制作にとどまらず、ライブ活動にも精力的に取り組んでいる。

3・4週目

ASH DA HERO (Vo. ASH & Ba. Sato)

2021年9月結成。ROCK , PUNK , HIP HOPをルーツとした楽曲や変幻自在なスタイルで表現する圧倒的ボーカルASHに加えSato(Ba.) , WANI(Dr.) ,Dhalsim(DJ)の個性や存在感から放たれるLIVEパフォーマンスは必見。

4人の才能やルーツが奇跡的に交わった唯一無二のミクスチャーバンド。

これまでにTVアニメ『ブルーロック』第2クールオープニング主題歌「Judgement」、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2オープニング主題歌「BELIEVERS」など、数々のタイアップに起用されている。

そして、6/17、18に4月から開催してきたコンセプトライブ "解放区" をSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて、各日異なる内容で開催する。

◆木曜

1・2週目

odol

2014年東京にて結成。ジャンルを意識せず、自由にアレンジされる楽曲には独自の先進性とポピュラリティが混在し、新しい楽曲をリリースする度にodolらしさを更新している。

近年は、アース製薬「温泡」、映画『サヨナラまでの30分』、UCC BLACK無糖、radiko、JR東海など、様々な企業やクリエイターからオファーを受け、立て続けに書き下ろし楽曲を提供している。

東京藝術大学出身の森山公稀が全楽曲の作曲を担当。ソロ名義でも舞台や映像作品の劇伴、また他アーティストへの楽曲提供、プロデュースなども行なっている。

3・4週目

tiny yawn

東京を拠点に活動する、90s EmoやUKオルタナのエッセンスを取り入れた令和型ポストロックバンド。

2017年、同じ大学サークルに所属していたMegumi Takahashi（Vo/Key）、Yuki Sugama（Gt）、Kohei Takashima（Dr）の3名に、別バンドで活動していたKoji Yasuda（Ba）を加え活動開始。

繊細なリフや遊び心のある技巧的なサウンドと、優しくも芯の強い歌声が注目を集める。マイペースな活動ながら「JAPAN JAM」「りんご音楽祭」「SYNCHRONICITY」「YATSUI FESTIVAL」など大型フェスにも出演。

◆金曜

1・2週目

Haruy

東京を拠点に活動する神奈川県出身のシンガーソングライター。

学生時代にバンド「Tasty」を結成し、Ba.&Vo.とソングライティングを担当。

2022年、HSU（Suchmos／Hayata Kosugi）プロデュースの「Swimmer」でソロデビュー。

2024年には東名阪ツアーを開催し、大型フェス出演などライブ活動も精力的に行なっている。

2026年リリースのEP『KAMINA』では、“変化の肯定”をテーマに新たなフェーズへの進化を遂げジャンルを横断する自由度の高いポップスと繊細で浮遊感のある歌声でリスナーの注目を集めている。

3・4週目

sanetii

シンガーソングライター／トラックメーカー

2000年代ロックサウンドと2020年代ボカロサウンドを融合させた

ポップ&キャッチーな楽曲を武器にロックファン&ボカロファンの間で頭角を現してきている。

5週目

中島寂

2005年8月7日生まれ、現役大学生・20歳。

「寂しい」という感情が音楽への原動力であることから、

アーティスト名に「寂」を名付けた。

14歳でギターを手にし、音楽の世界に魅せられて以来、独学で作詞・作曲を始める。

大学進学を機に石川から上京し、2025年に入って本格的に活動を開始。

誰もが感じたことのある「寂しい」を言葉と歌にする。

◇コーナー

#KTCHAN の MUNYA MUNYA

MC に Artist/Rapper の#KTCHAN をお迎えし、#KTCHAN の夢の中を覗き見するようなトークと選曲をお届けいたします。#KTCHAN ワールド全開の新コーナー「#KTCHAN の MUNYA MUNYA」、お楽しみに！

放送日：毎週水曜日深夜27時35分～27時55分頃

優河のmidnight whispering

MCは、映画『長いお別れ』の主題歌「めぐる」や、TBS系 金曜ドラマ『妻、小学生になる。』の主題歌「灯火」を担当し、音楽が世界各地でも反響を呼んでいる、シンガーソングライターの優河が担当。深夜に友達と隣でゆったり話しているような、ほっと一息つけるひとときをお届けします！

放送日:毎週木曜日深夜27時35分～27時55分頃



『CITY CHILL CLUB』

放送日時 月～金 深夜27:00～29:00

◇番組HP：https://www.tbsradio.jp/chill/

◇公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB

◇公式 X：https://x.com/CITY_CHILL_CLUB

◇公式 Instagram：https://www.instagram.com/city.chill.club/

◇Spotify Music＋Talk：https://open.spotify.com/show/64Xia032ORmqdQv87DsFU7

◇Podcast： https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354

◇過去のプレイリストなど、その他番組情報： https://lit.link/CITYCHILLCLUB

◇番組ハッシュタグ：#CCC905