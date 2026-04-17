AZ、「Amazon×ギフト戦略： 母の日・父の日需要を攻略する設計の秘訣ウェビナー」を4月28日(火)12:30から無料開催
株式会社AZ(本社：大阪市中央区本町、代表取締役社長：藤堂 高義)は、2026年4月28日(火)12:30から【Amazon×ギフト戦略： 母の日・父の日需要を攻略する設計の秘訣ウェビナー】をオンラインで開催いたします。
【無料ウェビナー】Amazon×ギフト戦略： 母の日・父の日需要を攻略する設計の秘訣
ギフトEC需要は年々拡大しており、特に母の日・父の日は年間でも最大級のギフト需要ピークとなります。
母の日・父の日は、年間を通じて最も購買意欲が高まるギフトシーズンのひとつです。
しかし、「なんとなく商品を出品しているだけ」では、この需要のピークを取りこぼしてしまいます。
本ウェビナーでは、Amazonにおけるギフト需要の特性を正しく理解し、商品設計・広告・価格戦略を一気通貫で整える実践的なノウハウをお伝えします。
さらに、参加者限定で実務に活用できる特典もご用意しております。
デジタルマーケティングに取り組んでおられる自社ECサイト運営会社の責任者様または運営ご担当者様に、ぜひご参加いただきたいセミナーとなっております。
※本ウェビナーは Amazon出品者様、EC事業責任者様、マーケティング担当者様向けのウェビナーとなります。
※広告代理店、制作会社など、同業他社の方の参加はお断りいたします。
※フリーメールからのお申し込みはお断りしております。
詳細を見る :
https://azkk.co.jp/seminar/20260428_amazon-gift
■開催背景
近年、Amazon市場は拡大を続ける一方で、競争環境は激化しており、「広告費をかけても売上が伸びない」「改善ポイントが分からない」といった課題を抱える事業者が増加しています。
こうした課題に対し、本セミナーでは“感覚的な運用”から脱却し、再現性のある売上改善手法を提供することを目的としています。
■こんな方におすすめ
- 母の日・父の日になんとなく広告を強めているが、期待したほど売上が伸びないと感じる事業者様
- ギフト商戦で、競合に顧客が流れていると感じる事業責任者様
- ギフト購入者が何を基準に商品を選んでいるのか、具体的なターゲット像がイメージできていない方
- 商戦直前になって慌てて準備を始めてしまい、機会損失を出してしまっているご担当者様
■ウェビナー概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141650/table/10_1_6cc457f56dba4b7260b314a637699d39.jpg?v=202604180151 ]
■参加特典
ウェビナー参加者限定で、Amazon運用に役立つ実践資料・ノウハウを特別提供いたします。
＜スピーカー＞
株式会社AZ 第1セールスユニット 宮崎 良太
宮崎 良太
株式会社AZ 第1セールスユニット
関西大学卒業後、人材系ベンチャーを経て現職。
現在はAmazon支援の専門家として、多岐にわたるジャンルのセラーおよびベンダー様の事業成長に従事。
兵庫県出身。
何事にもストイックに取り組むのが信条。
詳細を見る :
https://azkk.co.jp/seminar/20260428_amazon-gift
■株式会社AZについて
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141650/table/10_2_edf83888ba357b1f9b91d2adf5cb8abb.jpg?v=202604180151 ]