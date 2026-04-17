AZ、「Amazon×ギフト戦略： 母の日・父の日需要を攻略する設計の秘訣ウェビナー」を4月28日(火)12:30から無料開催

株式会社AZ

株式会社AZ(本社：大阪市中央区本町、代表取締役社長：藤堂 高義)は、2026年4月28日(火)12:30から【Amazon×ギフト戦略： 母の日・父の日需要を攻略する設計の秘訣ウェビナー】をオンラインで開催いたします。

【無料ウェビナー】Amazon×ギフト戦略： 母の日・父の日需要を攻略する設計の秘訣

ギフトEC需要は年々拡大しており、特に母の日・父の日は年間でも最大級のギフト需要ピークとなります。

母の日・父の日は、年間を通じて最も購買意欲が高まるギフトシーズンのひとつです。

しかし、「なんとなく商品を出品しているだけ」では、この需要のピークを取りこぼしてしまいます。

本ウェビナーでは、Amazonにおけるギフト需要の特性を正しく理解し、商品設計・広告・価格戦略を一気通貫で整える実践的なノウハウをお伝えします。

さらに、参加者限定で実務に活用できる特典もご用意しております。

デジタルマーケティングに取り組んでおられる自社ECサイト運営会社の責任者様または運営ご担当者様に、ぜひご参加いただきたいセミナーとなっております。

※本ウェビナーは Amazon出品者様、EC事業責任者様、マーケティング担当者様向けのウェビナーとなります。

※広告代理店、制作会社など、同業他社の方の参加はお断りいたします。

※フリーメールからのお申し込みはお断りしております。

■開催背景

詳細を見る :https://azkk.co.jp/seminar/20260428_amazon-gift

近年、Amazon市場は拡大を続ける一方で、競争環境は激化しており、「広告費をかけても売上が伸びない」「改善ポイントが分からない」といった課題を抱える事業者が増加しています。

こうした課題に対し、本セミナーでは“感覚的な運用”から脱却し、再現性のある売上改善手法を提供することを目的としています。

■こんな方におすすめ

■ウェビナー概要

■参加特典

- 母の日・父の日になんとなく広告を強めているが、期待したほど売上が伸びないと感じる事業者様- ギフト商戦で、競合に顧客が流れていると感じる事業責任者様- ギフト購入者が何を基準に商品を選んでいるのか、具体的なターゲット像がイメージできていない方- 商戦直前になって慌てて準備を始めてしまい、機会損失を出してしまっているご担当者様[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141650/table/10_1_6cc457f56dba4b7260b314a637699d39.jpg?v=202604180151 ]

ウェビナー参加者限定で、Amazon運用に役立つ実践資料・ノウハウを特別提供いたします。





＜スピーカー＞

株式会社AZ 第1セールスユニット 宮崎 良太宮崎 良太株式会社AZ 第1セールスユニット

関西大学卒業後、人材系ベンチャーを経て現職。

現在はAmazon支援の専門家として、多岐にわたるジャンルのセラーおよびベンダー様の事業成長に従事。

兵庫県出身。

何事にもストイックに取り組むのが信条。

詳細を見る :https://azkk.co.jp/seminar/20260428_amazon-gift

■株式会社AZについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141650/table/10_2_edf83888ba357b1f9b91d2adf5cb8abb.jpg?v=202604180151 ]