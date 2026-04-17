マーケの全ツールをAIに接続する「Presso」正式リリース

Stellagent株式会社

エージェンティックコマースインフラを提供するStellagent株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：鈴木章広、以下「当社」）は、2026年4月17日より、AIエージェント向けマーケティング接続基盤「Presso（プレッソ）」の正式提供を開始いたしました。広告7媒体・GA4を含む23のマーケティングツールを単一のMCPエンドポイントで統合し、Claude・ChatGPTなど任意のAIエージェントからデータ取得・施策実行を可能にします。

Webサイト: https://presso.now/ja

■ 開発背景

Pressoサービスサイトのトップページ。AIエージェントに23のマーケティングツールを接続し、データ取得から施策実行までを可能にする

マーケターが扱う広告媒体は年々増加しており、Google、Meta、TikTok、Microsoft、Pinterest、Yahoo!、Amazonなど、1人で複数媒体を運用するケースも珍しくありません。媒体ごとに管理画面・レポート形式・指標の定義が異なり、横断分析にはスプレッドシートでの手作業が必要で、レポーティングが業務時間の大部分を占めるという課題がありました。

一方、ChatGPTやClaude、Google Antigravityなど、MCP（Model Context Protocol）を通じて外部ツールと連携できるAIエージェントは、マーケターの日常業務においても身近な存在となりつつあります。しかしエージェントがマーケティングデータにアクセスし施策実行まで行うための標準的な接続手段は存在せず、利用にはツールごとのAPI実装や手動でのデータ受け渡しが必要でした。

Pressoはこの「エージェントとマーケティングツールの間の接続の壁」を取り除くために開発された、マーケティングデータ接続基盤です。

■ Pressoの特徴

1. 7つの広告プラットフォームを統合管理

Google、Meta、TikTok、Microsoft、Pinterest、Yahoo!、Amazonの7媒体を1つのAIエージェントから統合管理。媒体横断のROAS / CPA / CPC比較、予算配分の最適化、新規キャンペーンの作成を単一インターフェースで実行します。

2. 「読み書き」両対応

データ取得・レポーティングに加え、広告キャンペーンの停止・予算変更、Google Tag Manager（GTM）のタグ公開、GA4のカスタムオーディエンス作成など、これまで管理画面で行っていた施策実行をAIエージェントに委任できます。

3. マーケティング業務の4領域を23ツールでカバー[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131348/table/13_1_73e449e37d03a69bfe6387bfa103c458.jpg?v=202604170951 ]Pressoのコネクション管理画面。OAuth認証で広告・分析・CRM・決済など23ツールを一括接続4. エージェント非依存の設計

Model Context Protocol（MCP）に対応するAIエージェントであれば、Claude、ChatGPT、Codex、Google Antigravity、OpenCrewなど任意のツールで動作します。

■ 利用イメージ

自然言語の指示ひとつで、レポーティングから施策実行までを一気通貫で完結できます。

■ 料金プラン

- 「先月の全広告媒体のパフォーマンスを、ROAS・CPA・CTR別にまとめて」- 「Google広告とMeta広告のROASを比較し、低い方のキャンペーン予算を半分にして、高い方に移して」- 「TikTok広告でCPAが目標を超えているクリエイティブを全部停止して」- 「GTMに購入完了コンバージョンタグを設定して公開して」- 「Search ConsoleでCTRが低い上位クエリを抽出して、GA4のデータと突き合わせて要因を分析して」- 「HubSpotの商談データとGoogle広告のコンバージョンを突き合わせて、ROIの高いキャンペーンを特定して」ClaudeがPresso経由でGoogle広告・Meta広告を横断集計し、先月のパフォーマンスサマリーと改善提案を自動生成した画面[表2: https://prtimes.jp/data/corp/131348/table/13_2_7cdaf3312779a3b87195a87780c0f938.jpg?v=202604170951 ]

Team（＄299/月、3シート込み）プランもあり。詳細はお問い合わせください。

■ 代表取締役 鈴木章広 コメント

- 14日間無料トライアル（全機能・全接続利用可、クレジットカード不要）- トライアル終了後、1接続で無料継続可能

「マーケターが本来向き合うべきは、数字を取りに行く作業ではなく、数字を読み解いて次の施策を決めることです。Pressoは、管理画面を横断する手作業をAIエージェントに委任するためのインフラとして開発しました。7媒体の広告もGA4もGTMも、エンドポイントひとつで接続でき、分析から施策実行までを単一の会話で完結できます。」

■ 今後の展望

当社は、「AIエージェント時代のコマース基盤を構築する」をミッションに、エージェンティックコマースインフラの開発を推進してまいります。Pressoは今後、対応ツールのさらなる拡充（ERP、BI、広告最適化ツールなどへの対応）や、エージェントによる業務実行精度を高めるSkillsの提供を予定しています。さらに、エージェンティックコマースの普及に伴い、AIエージェントが分析・運用だけでなく購買・取引まで関与する時代を見据え、Pressoを起点としたデータ接続基盤の進化を続けてまいります。

■ サービス概要

■ 会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/131348/table/13_3_8f9dbca189ed350d31aab0bd3a29af92.jpg?v=202604170951 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/131348/table/13_4_b934537d62b861c0b770d35b6f5c0d98.jpg?v=202604170951 ]