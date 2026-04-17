システムサービスより「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のプライズが 2026年4月より連続登場！ ！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part1
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part1
【種類】全5種
【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定
【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2604_hk_SS16763
※無くなり次第終了となります。
◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- 腕枕クッション
【アミューズメント専用景品】
約70cmの腕枕クッション。
＜商品詳細＞
【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- 腕枕クッション
【種類】全1種
【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part2
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part2
【種類】全5種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- ペダル式ステンレスダストボックス
【アミューズメント専用景品】
約25cmのダストボックス。
＜商品詳細＞
【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- ペダル式ステンレスダストボックス
【種類】全2種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
■北斗の拳公式情報局公式X
https://x.com/hokutonokeninfo
■アニメ「北斗の拳」公式サイト
https://hokuto-anime.com/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
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