システムサービスより「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のプライズが 2026年4月より連続登場！ ！

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システムサービス株式会社


システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　セリフ付きぬいぐるみ Part1


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　セリフ付きぬいぐるみ Part1


【種類】全5種


【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定


【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2604_hk_SS16763


※無くなり次第終了となります。




◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　腕枕クッション


【アミューズメント専用景品】



約70cmの腕枕クッション。

＜商品詳細＞


【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　腕枕クッション


【種類】全1種


【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　セリフ付きぬいぐるみ Part2


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　セリフ付きぬいぐるみ Part2


【種類】全5種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　ペダル式ステンレスダストボックス


【アミューズメント専用景品】



約25cmのダストボックス。

＜商品詳細＞


【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-　ペダル式ステンレスダストボックス


【種類】全2種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会



■北斗の拳公式情報局公式X


https://x.com/hokutonokeninfo



■アニメ「北斗の拳」公式サイト


https://hokuto-anime.com/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




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