システムサービスより「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のプライズが 2026年4月より連続登場！ ！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」のプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part1

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part1

【種類】全5種

【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定

【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2604_hk_SS16763

※無くなり次第終了となります。

◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- 腕枕クッション

【アミューズメント専用景品】

約70cmの腕枕クッション。

＜商品詳細＞

【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- 腕枕クッション

【種類】全1種

【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part2

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- セリフ付きぬいぐるみ Part2

【種類】全5種

【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

◆北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- ペダル式ステンレスダストボックス

【アミューズメント専用景品】

約25cmのダストボックス。

＜商品詳細＞

【商品名】北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR- ペダル式ステンレスダストボックス

【種類】全2種

【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

■北斗の拳公式情報局公式X

https://x.com/hokutonokeninfo

■アニメ「北斗の拳」公式サイト

https://hokuto-anime.com/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。