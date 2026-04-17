【NEWS RELEASE】GWは電子書籍がおトク！「カドカワ祭ゴールデン2026」開催、50％OFFや1巻無料＋純金カードが当たるXキャンペーンほか

株式会社KADOKAWA



株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2026年4月17日（金）より、大型電子書籍フェア「カドカワ祭ゴールデン2026」を開催します。

本フェアでは、移動時間やおうち時間が増える新年度・ゴールデンウィークに合わせ、電子書籍をおトクに楽しめる豪華企画を展開します。各電子書籍ストアではKADOKAWA作品の50%OFFや1巻無料キャンペーンなどを実施し、KADOKAWAのコミックポータルサイト「カドコミWEB」では合計182作品のシリーズ１巻を無料公開します。さらに、純金カードや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーンも開催します。



「カドカワ祭ゴールデン2026」 概要

【実施期間】2026年4月17日（金）～

【実施企画】

☆主要電子書籍ストア対象、電子書籍50%OFF & シリーズ1巻無料キャンペーンなど

☆KADOKAWAコミックポータルサイト「カドコミWEB」試し読み増量キャンペーン

☆純金カードや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーン ほか

【公式サイト】https://promo.kadokawa.co.jp/campaign/golden/

※詳細はキャンペーン公式サイトにて随時公開します。



各企画詳細

■各電子書籍ストアでKADOKAWA作品50%OFFキャンペーン

【実施内容】

2026年4月17日（金）より、各電子書籍ストアにて、KADOKAWA作品の50%OFFやシリーズ1巻目の期間限定無料公開などを実施します。



【実施予定電子書籍ストア】

BOOK☆WALKER、Amazon Kindleストア、Amebaマンガ、Apple Books、comipo、DMMブックス、dアニメストア、dブック、ebookjapan、FOD、Google Play ブックス、honto、Huluコミックサービス、LINEマンガ、music.jp、pixivコミック、Reader Store、Renta!、U-NEXT、アニメイトブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックROLLY、コミックシーモア、スマートブックストア、ゼブラック、ソク読み、ニコニコ漫画、ピッコマ、ブックパス、ブックライブ、ブッコミ、ぼるコミ、マンガBANG、まんがセゾン、マンガボックス、まんが王国、漫画全巻ドットコム、楽天Kobo電子書籍ストア



【実施期間】

2026年4月17日（金）～

※実施期間は各電子書籍ストアにより異なる場合があります。

※詳細はキャンペーン公式サイトならびに各電子書籍ストアをご覧ください。



■KADOKAWAスタッフの“推し本”が掲載

【実施内容】

KADOKAWAスタッフの“推し本“をキャンペーン公式HPに掲載します。



■コミックポータルサイト「カドコミWEB」試し読み増量キャンペーン

【実施内容】

カドコミWEBにて、コミックス合計182作品の１巻を期間限定で無料公開します。



【実施期間】

2026年4月17日（金）～ 5月8日（金）



【試し読み増量ページ】

https://comic-walker.com/topics/fair/019cffc3-8d81-72dc-96a3-ad788f309f9e



■フェア開催記念Xキャンペーン

【実施内容】

公式Xアカウント「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」では、期間中、毎日投稿する対象ポストをリポストしたユーザーの中から、抽選で100名に1,000円分の図書カードネットギフトをプレゼントします。さらに、毎日出題する質問にリプライで回答したユーザーの中から、抽選で「カドカワ祭ゴールデン2026」のロゴをデザインした純金カードを1名にプレゼントします。



【実施期間】

2026年4月17日（金）～ 5月7日（木）11:59

詳細は、KADOKAWAさん＠本の情報（リンク：https://x.com/kadokawa_san）をご覧ください。



