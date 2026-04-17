【NEWS RELEASE】GWは電子書籍がおトク！「カドカワ祭ゴールデン2026」開催、50％OFFや1巻無料＋純金カードが当たるXキャンペーンほか
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2026年4月17日（金）より、大型電子書籍フェア「カドカワ祭ゴールデン2026」を開催します。
本フェアでは、移動時間やおうち時間が増える新年度・ゴールデンウィークに合わせ、電子書籍をおトクに楽しめる豪華企画を展開します。各電子書籍ストアではKADOKAWA作品の50%OFFや1巻無料キャンペーンなどを実施し、KADOKAWAのコミックポータルサイト「カドコミWEB」では合計182作品のシリーズ１巻を無料公開します。さらに、純金カードや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーンも開催します。
「カドカワ祭ゴールデン2026」 概要
【実施期間】2026年4月17日（金）～
【実施企画】
☆主要電子書籍ストア対象、電子書籍50%OFF & シリーズ1巻無料キャンペーンなど
☆KADOKAWAコミックポータルサイト「カドコミWEB」試し読み増量キャンペーン
☆純金カードや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーン ほか
【公式サイト】https://promo.kadokawa.co.jp/campaign/golden/
※詳細はキャンペーン公式サイトにて随時公開します。
各企画詳細
■各電子書籍ストアでKADOKAWA作品50%OFFキャンペーン
【実施内容】
2026年4月17日（金）より、各電子書籍ストアにて、KADOKAWA作品の50%OFFやシリーズ1巻目の期間限定無料公開などを実施します。
【実施予定電子書籍ストア】
BOOK☆WALKER、Amazon Kindleストア、Amebaマンガ、Apple Books、comipo、DMMブックス、dアニメストア、dブック、ebookjapan、FOD、Google Play ブックス、honto、Huluコミックサービス、LINEマンガ、music.jp、pixivコミック、Reader Store、Renta!、U-NEXT、アニメイトブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックROLLY、コミックシーモア、スマートブックストア、ゼブラック、ソク読み、ニコニコ漫画、ピッコマ、ブックパス、ブックライブ、ブッコミ、ぼるコミ、マンガBANG、まんがセゾン、マンガボックス、まんが王国、漫画全巻ドットコム、楽天Kobo電子書籍ストア
【実施期間】
2026年4月17日（金）～
※実施期間は各電子書籍ストアにより異なる場合があります。
※詳細はキャンペーン公式サイトならびに各電子書籍ストアをご覧ください。
■KADOKAWAスタッフの“推し本”が掲載
【実施内容】
KADOKAWAスタッフの“推し本“をキャンペーン公式HPに掲載します。
■コミックポータルサイト「カドコミWEB」試し読み増量キャンペーン
【実施内容】
カドコミWEBにて、コミックス合計182作品の１巻を期間限定で無料公開します。
【実施期間】
2026年4月17日（金）～ 5月8日（金）
【試し読み増量ページ】
https://comic-walker.com/topics/fair/019cffc3-8d81-72dc-96a3-ad788f309f9e
■フェア開催記念Xキャンペーン
【実施内容】
公式Xアカウント「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」では、期間中、毎日投稿する対象ポストをリポストしたユーザーの中から、抽選で100名に1,000円分の図書カードネットギフトをプレゼントします。さらに、毎日出題する質問にリプライで回答したユーザーの中から、抽選で「カドカワ祭ゴールデン2026」のロゴをデザインした純金カードを1名にプレゼントします。
【実施期間】
2026年4月17日（金）～ 5月7日（木）11:59
詳細は、KADOKAWAさん＠本の情報（リンク：https://x.com/kadokawa_san）をご覧ください。