レシピに頼らず、食べたいメニューがパパッとつくれる！「和食・洋食・中華・韓国料理」の「万能だれ」だけの本

株式会社 青春出版社

「たれの本」はたくさんあります。

しかしその多くは――“この料理専用”“この食材専用”“この使い方だけ” と、用途が非常に限定的。

その結果、「最初だけ作って、後は冷蔵庫に眠る」「使い切れない調味料が増える」そんな残念な結末になりがちです。

本書は、ひとつ作れば、肉も魚も野菜も、ごはんも麺も、自在に料理が作れる――正真正銘の「万能だれ」の本です。

基本の調味料だけで作れる「和食・洋食・中華・韓国」など、汎用性の高い「万能だれ」を各2つずつ提案。煮る・焼く・炒める・あえる・蒸す・かけるなど、その万能だれだけで作れるさまざまな料理のレシピも紹介します。

本書の「万能だれ」

「万能だれ」レシピ例

和食の万能しょうゆだれ

豚肉のしょうが焼き、かれいの煮つけ、茶巾卵…

和食の万能みそだれ

鶏となすのみそ炒め、さばのみそ煮、厚揚げの肉みそキャベツ…

洋食の万能トマトだれ

鶏肉のトマト煮、いかの煮込みセート風、ミネストローネ…

洋食の万能ビネガーたれ

牛肉のタリアータ、たらとレモンの包み焼き、オムレツのさわやかデミソース…

中華の万能オイスターだれ

青椒牛肉絲、かきのオイスターオイル漬け、ルーローハン…

中華の万能香味だれ

油淋鶏、蒸し魚の香味だれ、半熟煮卵の香味しょうゆ漬け…

韓国料理の万能コチュジャンだれ

チーズダッカルビ、カムジャタン、トッポギ…

韓国料理の万能塩香味だれ

プルコギ、サムゲタン、チャンチグクス（韓国風にゅうめん）… ほか

著者プロフィール

川上 文代（かわかみ ふみよ）

デリス・ド・キュイエール川上文代料理教室主宰。料理研究家

千葉県館山生まれ。大阪阿倍野辻調理師専門学校卒業後、同校職員として12年間勤務。その間、フランスの三ツ星レストラン「ジョルジュ・ブラン」での研修をはじめ、辻調理師専門学校・大阪校、フランス・リヨン校、辻調理師専門学校東京にてプロ料理人の育成にあたる。

1996年、デリス・ド・キュイエール川上文代料理教室を恵比寿に開設。本格的なフレンチ、イタリアンから、基本の家庭料理、お菓子作りまで、幅広いカリキュラムと少人数制のアットフォームな教室として人気がある。

書籍情報

味つけがピタッと決まる「万能だれ」だけの本

著者：川上文代

発売日：2026年4月17日

定価：1,408円（税込）

ISBN：978-4-413-21245-8