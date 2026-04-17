レシピに頼らず、食べたいメニューがパパッとつくれる！「和食・洋食・中華・韓国料理」の「万能だれ」だけの本
「たれの本」はたくさんあります。
しかしその多くは――“この料理専用”“この食材専用”“この使い方だけ” と、用途が非常に限定的。
その結果、「最初だけ作って、後は冷蔵庫に眠る」「使い切れない調味料が増える」そんな残念な結末になりがちです。
本書は、ひとつ作れば、肉も魚も野菜も、ごはんも麺も、自在に料理が作れる――正真正銘の「万能だれ」の本です。
基本の調味料だけで作れる「和食・洋食・中華・韓国」など、汎用性の高い「万能だれ」を各2つずつ提案。煮る・焼く・炒める・あえる・蒸す・かけるなど、その万能だれだけで作れるさまざまな料理のレシピも紹介します。
本書の「万能だれ」
「万能だれ」レシピ例
和食の万能しょうゆだれ
豚肉のしょうが焼き、かれいの煮つけ、茶巾卵…
和食の万能みそだれ
鶏となすのみそ炒め、さばのみそ煮、厚揚げの肉みそキャベツ…
洋食の万能トマトだれ
鶏肉のトマト煮、いかの煮込みセート風、ミネストローネ…
洋食の万能ビネガーたれ
牛肉のタリアータ、たらとレモンの包み焼き、オムレツのさわやかデミソース…
中華の万能オイスターだれ
青椒牛肉絲、かきのオイスターオイル漬け、ルーローハン…
中華の万能香味だれ
油淋鶏、蒸し魚の香味だれ、半熟煮卵の香味しょうゆ漬け…
韓国料理の万能コチュジャンだれ
チーズダッカルビ、カムジャタン、トッポギ…
韓国料理の万能塩香味だれ
プルコギ、サムゲタン、チャンチグクス（韓国風にゅうめん）… ほか
著者プロフィール
川上 文代（かわかみ ふみよ）
デリス・ド・キュイエール川上文代料理教室主宰。料理研究家
千葉県館山生まれ。大阪阿倍野辻調理師専門学校卒業後、同校職員として12年間勤務。その間、フランスの三ツ星レストラン「ジョルジュ・ブラン」での研修をはじめ、辻調理師専門学校・大阪校、フランス・リヨン校、辻調理師専門学校東京にてプロ料理人の育成にあたる。
1996年、デリス・ド・キュイエール川上文代料理教室を恵比寿に開設。本格的なフレンチ、イタリアンから、基本の家庭料理、お菓子作りまで、幅広いカリキュラムと少人数制のアットフォームな教室として人気がある。
書籍情報
味つけがピタッと決まる
「万能だれ」だけの本
著者：川上文代
発売日：2026年4月17日
定価：1,408円（税込）
ISBN：978-4-413-21245-8