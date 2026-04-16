『Windrose / ウィンドローズ』がわずか48時間で販売本数50万本突破！多くの海賊たちがカリブ海へ出航！

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）のパブリッシングレーベル「ポケットペアパブリッシング」は、Kraken Expressが開発する海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト『Windrose / ウィンドローズ』が48時間で販売本数50万本を

突破したことをお知らせいたします。



株式会社ポケットペア

『Windrose / ウィンドローズ』は、海賊の黄金時代を舞台にしたオープンワールドサバイバルクラフトです。

2026年2月のSteam Next Festにて公開されたデモ版は、同期間中のウィッシュリスト獲得数で第1位を記録。デモ版のピーク同時接続プレイヤー数は22,000人以上を達成し、80万人以上がデモをプレイするなど、世界中のゲーマーから圧倒的な支持を集めています。

◼️ゲーム概要

タイトル：Windrose / ウィンドローズ

ジャンル：海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト

発売日：2026年4月14日（アーリーアクセス）

対応プラットフォーム：PC（Steam、Epic Games Store、Stove）

Steam：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/ja/p/windrose-831c86

Stove：https://store.onstove.com/ja/games/104143

開発：Kraken Express

販売：ポケットペアパブリッシング

◼️『Windrose / ウィンドローズ』について

『Windrose / ウィンドローズ』は、海賊の黄金時代を舞台にしたオープンワールドサバイバルクラフトゲームだ。陸と海を跨る広大な世界で発見に満ちた探索と激しい戦闘が融合する壮大な冒険が待ち受けている。

多彩なバイオームを冒険しながら、秘められた謎やダンジョン、クエストに挑め。船長として仲間を集め船を指揮し、接舷戦を含む苛烈な海戦を勝ち抜き、海と陸を自由に行き来しながら戦闘と探索を楽しもう。

実在した人物や超自然的な存在が交錯する世界で波乱に満ちた冒険を繰り広げ、行く手を阻む強大なボスに挑み、己の腕を試せ。

◼️ストーリー：海賊の黄金時代

あらゆる伝説は、無謀な一歩から始まる。

伝説の海賊・黒ひげに戦いを挑む一人の船長として、物語は幕を開ける。生き延びるための戦いと復讐から始まった旅は、やがて諸国と海賊団、そして水平線の彼方から迫りくる謎めいた闇の力が交錯する、大きな戦乱へと発展していく。

海賊の時代が持つ魅力とロマンが、冒険のあらゆる場面に息づいている。

◼️海戦：カリブ海を駆け巡ろう！

海の呼び声に応え、船と陸を自由に行き来しながら冒険を繰り広げよう。遠距離からの砲撃戦か、接近しての移乗攻撃か--海戦の行方は、全て君次第だ。

機敏なケッチ船から万能なブリッグ船、そして圧倒的な威容を誇るフリゲート艦まで、プレイスタイルに合わせて船を自由に装備・カスタマイズ可能。砲声が止んだ後は戦利品を手にし、クルーと海の歌を歌いながら次の航海へと乗り出そう。



◼️サバイバル：過酷な世界で生き残ろう！

活気に満ちたワールドで資源を集め、拠点を築こう。簡素なシェルターから豪華な邸宅、さらには本格的な要塞まで、自分のスタイルに合わせた建築が可能だ。NPCを仲間に加えて集落を発展させれば、資源の採取や生産効率も高まる。

この世界は、未知の地へと足を踏み入れる勇気と好奇心を持つ者にこそ開かれ、100以上のダンジョンや探索ポイントには、危険を伴う数多くの秘密と財宝が眠っている。各種勢力と取引を行い、冒険を有利に進めるための力を手に入れよう。

◼️戦闘：斬り伏せ、撃ち抜き、叩き伏せて道を切り開け！

敵の攻撃を受け流し、回避しながら連続攻撃を繰り出し、様々な近接武器や銃火器を使いこなして戦闘を極めよう。サーベル、レイピア、ハルバード、グレートソード、ピストル、マスケット銃など、幅広い武器が用意されている。

様々なスキルや装備品を組み合わせ、自分だけの戦闘スタイルを築き上げよう。食料やポーションを活用してバフ効果を得ることも可能だ。個性豊かな敵や手強いボスに挑み、勝利の先に待つ財宝を手に入れよう。

◼️協力プレイ：最大８人でロマン溢れる冒険に出かけよう！

『Windrose / ウィンドローズ』はソロと最大8人のオンラインプレイの両方が可能で、プレイヤーによるホストか専用サーバーの両方に対応している。ワールドは毎回自動生成され、同じ冒険は二度とない。

＊最適な動作環境の確保のため、同時プレイ人数は4人までを推奨しています。

●ポケットペアパブリッシングについて

ポケットペアパブリッシングは、インディーゲーム開発者や小規模スタジオを対象に、資金提供、開発支援、パブリッシングを通じて、ゲーム制作を総合的にサポートしてまいります。

ポケットペアパブリッシングへのお問い合わせ・ご相談は、ポケットペア公式サイト内にあるポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォームよりご連絡ください。



▼ポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォーム

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