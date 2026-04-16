株式会社エヌワイがSea Japan 2026に出展 4/24(金) 13:50から新製品『ISD』を発表予定
株式会社エヌワイ
公開されたISDのロゴ
- 展示会名：Sea Japan 2026
- 会期：2026年4月22日（水）～24日（金）10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト
- 小間番号：1L-17
エヌワイ出展ブース位置
東京都港区を本社とする株式会社エヌワイ(以下、エヌワイ)は、Sea Japan 2026に出展。「船の救急箱 シップエイド(https://www.ship-aid.com/ja/)」や「船のECサイト ワタツミ(https://www.watatumi.com/ja/)」の展示・紹介を行う予定。
最終日の4/24（金）13:50からは新製品である『ISD -Impact Shock Diffuser-』の発表を会場内のプレゼンテーションコーナーにて行う。エヌワイの展示ブースでは、ISDに関する資料の配布も実施予定。
公開されたISDのロゴ
開催概要
- 展示会名：Sea Japan 2026
- 会期：2026年4月22日（水）～24日（金）10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト
- 小間番号：1L-17
エヌワイ出展ブース位置