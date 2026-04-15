WAQ AIRシリーズの新型エアテント「AIR VISTA」を発売開始！

WAQ株式会社

アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（本社：大阪府、代表取締役：佐伯成都）は、WAQ AIRシリーズの新モデルとして、空気で設営可能な新型エアテント「AIR VISTA（エアビスタ）」を2026年4月15日より公式オンラインストアにて販売開始いたしました。

本製品は、大型テントならではの快適な居住性を備えながら、空気を入れて設営できるエアフレーム構造を採用したモデルです。設営時の負担を軽減し、より手軽にキャンプを楽しめるテントとして開発いたしました。快適な居住空間と扱いやすさの両立を目指し、設営や撤収の負担を抑えることで、キャンプ本来の楽しみである“外で過ごす時間”をより豊かにする一張りに仕上げています。

■製品ポイント■

【Point 1】Air VISTAは広げて空気を入れるだけ。

WAQ初のエアテント、AIR VISTAは設営撤収が飛躍的に楽になるエアフレーム式を採用しました。

設営開始からおおよそ10分ほどで設営が完了し、くつろぎ時間をより多く確保できます。

更に撤収時間も大幅削減。設営 / 撤収時の負担を軽減し、より手軽にキャンプを楽しめるテントです。

【Point 2】360°フルオープン可能な大型シェルターテント

AIR VISTAは、最大室内高200cmでストレスの少ない居住性を備えたテント。

更に前後左右4方向に出入り口を配置することで、サイトレイアウトや風向きに合わせて導線を確保しやすい設計に。

更に360°メッシュ～フルオープン可能なため、その日の天気、景色に合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。

【Point 3】頑丈なエアフレーム

AIR VISTAのメインフレームには、内径12cmの一体成型TPUエアポールを採用しています。

高い安定性と耐久性を備えており、テントをしっかり支える構造です。

また、厚み0.3mmのTPU素材を使用しているため、擦れや屈曲に強く、支柱の耐久性向上にもつながっています。

【Point 4】7PSI以上で作動する安全弁を搭載

AIR VISTAには、過圧時に自動で圧を逃がす安全弁を搭載しています。

7PSI以上で作動する仕様となっており、空気注入時の安全性にも配慮しています。

【Point 5】リペアキット付属

万一に備えて、TPU修復用のリペアキットを付属しています。

エアテントをより安心してお使いいただけるよう、メンテナンス面にも配慮いたしました。

製品概要



設営や撤収の負担が軽くなるだけで、キャンプはもっと自由になる。

空気で設営できるエアフレーム構造と快適な居住空間で、より気軽に自然を楽しめる一張りです。



製品名：AIR VISTA（エアヴィスタ）

使用時サイズ：約 幅580 × 高さ230 × 奥行380（cm）

収納時サイズ：約 幅71 × 高さ32 × 奥行32（cm）

総重量：約20.9kg

使用想定人数：4～6人

耐水圧：2600mm

素材：テント生地：210D 防水PU2600mm、メッシュ：ポリエステル、空気柱：内径約12cm TPU素材、分厚さ0.3mm、ペグ：ブラック塗装スチール釘

内容物：テント本体、グランドシート、ペグ16本、アルミポール2本、ガイロープ8本（本体に装着済み）、リペアキット、専用ポンプ、収納袋、取扱説明書

販売元：WAQ株式会社

生産国：中国



発売日：2026年4月15日

定価：99,000円(税込み)

販売サイトURL：https://waq-online.com/products/waq-avs1

※順次展開予定ストア：楽天 / Amazon / Yahoo!ショッピング

・ブランド概要

『WAQ』（ワック）／アウトドアブランド

「アウトドアを通じて人生にわくわくを。」

日々の喧騒から離れ、自分だけの時間を存分に楽しむソロキャンプや、

家族との大切な時間を過ごすファミリーキャンプまで。



十人十色のキャンプスタイルに寄り添い、あなただけのワクワクする

アウトドアライフをWAQはお手伝いします。