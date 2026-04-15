WEBCAS、「ITreview Grid Award 2026 Spring」のメールマーケティングツール部門やWebアンケート作成ツール部門などで最高位の「Leader」を受賞

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）運営のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が主催する「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、当社の提供するメール配信システム「WEBCAS e-mail（ウェブキャス イーメール）」とアンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator（ウェブキャス フォーミュレーター）」が合わせて4つの部門で受賞したことをお知らせいたします。

■「ITreview Grid Award」／「Leader」とは

ITreview Gridとは、ITreviewに集まったレビュアーによる満足度評価と市場の認知度を、独自のアルゴリズムで掛け合わせた四象限のマップです。ITreviewが定めたカテゴリーごとにスコアを算出し作成されます。このマップをもとに各製品を評価したものが「ITreview Grid Award」です。満足度、認知度がともに高い製品は「Leader」として四半期ごとに表彰され、バッジが発行されます。

今回の「ITreview Grid Award 2026 Spring」は、ITreviewに集まったレビューのうち、2026年3月までの集計結果を対象としています。

「ITreview Grid Award 2026 Spring」の詳細、選考基準はこちら

https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

■受賞内容

当社が提供する「WEBCAS」シリーズは、本イベントにおいて以下の通り表彰されました。

▼メール配信システム「WEBCAS e-mail」

【Leader】

・メールマーケティングツール部門 ※13期連続

・メール配信部門 ※11期連続

「WEBCAS e-mail」へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューから一部抜粋

-導入後もとても親切にサポートしていただけます（広告・販促/その他専門職）

メール配信システムは年間契約が必須のサービスがほとんどですが、単発の施策のために高額な年間費用を払うことは無駄です。その点、WEBCASはスポット利用ができるので本当に助かりました。

検討段階から導入後まで、営業担当の方もサポートの方も親切でした。技術的な知識（メールのセキュリティ関連）に自信がなかったり、配信までのスケジュールが詰まっていましたが、すぐに返信をもらえたので無事に進めることができました。

-快適に多人数へのメール配信が可能（自動車・輸送機器/社内情報システム（開発・運用管理））

会員向けのHTMLニュースメール配信において、会員情報をWEBCASとDBで連携することで、工数をかけることなく常に最新の会員にニュースメールを配信できる。また、DKIMやDMARC、ワンクリックでのメール配信停止なども容易に設定可能であり、セキュリティやメール到達率の向上についても十分にフォローされている。

-大量配信からセグメント配信に至るまで自由度が高い！（通信販売/宣伝・マーケティング)

・大量配信が他社製品に比べて非常に速く、50万通以上の大量配信を2時間以内に完了できるので、設定にかける時間に余裕をもって仕事ができるようになった。

・データの自動連携を構築することで、1対1のコミュニケーションができるようになった。

・データ連携やCSVアップロードを用いて、セグメント配信もきめ細やかにできる。

・メールだけでなく、LINEの配信も同じようにきめ細やかにできる。

・料金テーブルが大量配信に向いている。

「WEBCAS e-mail」の全レビューは以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/webcas-e-mail/reviews

WEBCAS e-mailの受賞カテゴリー

メールマーケティングツール：https://www.itreview.jp/categories/email-marketing

メール配信：https://www.itreview.jp/categories/email-delivery

▼アンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator」

【Leader】

・フォーム作成ツール部門 ※13期連続

・Webアンケート作成ツール部門 ※13期連続

「WEBCAS formulator」へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューから一部抜粋

-会員登録システムの助けになりました！（運輸/その他一般職）

会社のセキュリティ基準を満たし、かつ大手企業も導入していることから導入を検討。会員登録時の情報収集フォームで活用していますが、多人数で管理できる点が便利。ゼロから作成できる知識を持つ人材がいないため、外部システムを模索中に出会った。特段の不便なく使えているので満足だ。

-容易に自由度の高いフォームの作成・管理が可能になりました。（デザイン・製作/デザイン・クリエイティブ職）

１.無料プラットフォームでは実現できない高いデザインの自由度

ヘッダー・フッターの基本デザインに加え、質問や表示のブロックごとにHTMLデザインが施せます。Googleフォーム等無料プラットフォームでは実現できない独自のフォームデザインを容易に作成・管理ができる点が気に入りました。

２.テンプレート登録＆フォーム定義DL機能により作成負担が少ない

一度デザインを作成すればテンプレート、またはフォーム定義ファイルの呼出しによって高いデザイン性を保ったまま他の施策に使用できるフォームを作成することができます。作成ユーザーの作業負担を大きく軽減し業務効率化に貢献しています。

-業務の１番そばにいて、いつも理想を叶えてくれます（情報通信・インターネット/営業・販売・サービス職）

本製品を導入してから1年以上が経過しますが、変わらず現場の最前線で大活躍をしてくれています。

営業日数＝WEBCASの使用日数となるように、本当に毎日欠かさず利用させて頂いております。

実際にアンケートフォームとして使用しユーザーの回答回収を行ったり、会社やサービスに対しての問い合わせフォームで利用したりとかなり多種多様な場面で利用しております。

WEBCASは使い手の考え方次第で無限の可能性を秘めており、上手くフィット化でき、かゆい所に手が届く。そんなサービスだと認識しております。

特にフォーム上でAを選択したユーザーにのみ追加で項目を出したい場合や、もっと言うとバナーを掲載させたりと、かなり細分化した広告やターゲティングが出来るのでCVの最大化という部分でとても役立っており、私が思う１番好きなポイントです。

「WEBCAS formulator」の全レビューは以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/webcas-formulator/reviews

WEBCAS formulatorの受賞カテゴリー

フォーム作成ツール：https://www.itreview.jp/categories/form-builder

Webアンケート作成ツール：https://www.itreview.jp/categories/questionnaire

■メール配信システム「WEBCAS e-mail」について

https://www.webcas.jp/email/

「WEBCAS e-mail」は、毎時1,000万通以上※の大量高速配信を実現するメール配信システムです。顧客の嗜好や属性、購買履歴などに基づいた最適なOne to Oneメールを配信できることに加え、複数データベースや外部システムとの連携、カスタマイズに対応しており、戦略的マーケティング活動を実践する多くの企業に高く評価いただいております。

※WEBCAS e-mailのクラウド全体の実績値（導入企業1社における配信実績は240万通以上/時）

■アンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator」について

https://www.webcas.jp/formulator/

「WEBCAS formulator」は、技術的な知識が無くても、Webアンケートやイベント申込受付フォーム、キャンペーン応募フォーム、問い合わせフォームなどを簡単に作成できるシステムです。収集した情報は高度なセキュリティ下で安全なデータベースに蓄積され、リアルタイムに集計・分析が可能。PC向けはもちろん、スマートフォン、タブレット向けのWebフォームにも対応しています。ログイン限定アンケートや回答に応じて設問が分岐するアンケート、マトリクスアンケート等、さまざまなアンケートやフォームの作成が可能です。

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

設立：1995年4月

資本金：1億円

URL：https://www.wow-world.co.jp