冠協賛試合「虎党のお財布 auじぶん銀行デー」開催決定！“選手と交流できる”特別イベント参加権や試合観戦チケットが当たるキャンペーンを開始

auじぶん銀行株式会社

auじぶん銀行株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中 健二、以下 auじぶん銀行）は、2026年6月6日（土）に阪神甲子園球場で開催される阪神タイガースVS東北楽天ゴールデンイーグルス戦に協賛し、冠協賛試合「虎党のお財布 auじぶん銀行デー」を開催します。

また、当日は“選手と交流できる”特別イベントの開催を予定しており、特別イベントへの参加権や観戦チケットを特典としたキャンペーンを、本日4月15日（水）から開始します。

auじぶん銀行は、2022年より阪神タイガースのオフィシャルスポンサーを務めており、今シーズンで5年目を迎えます。冠協賛試合は毎年開催しており、今年も球場内外に横断幕やポスターを掲示するほか、球場外のイベントブースでは、当日の観戦チケットをお持ちの方を対象に、選手のサイン入り色紙などが当たる抽選イベントを実施します。

【冠協賛試合概要】

冠名称 ：虎党のお財布 auじぶん銀行デー

開催日時 ：2026年6月6日（土）14:00～

対戦カード ：阪神タイガース VS 東北楽天ゴールデンイーグルス

開催場所 ：阪神甲子園球場

来場者プレゼント：オリジナルうちわ（上限4万枚）

【抽選イベント概要】

実施日時：2026年6月6日（土）11:00～14:00予定

実施場所：阪神甲子園球場外 ミズノスクエア

抽選条件：当日の観戦チケットをご提示のうえ、お一人さま一回限りで抽選いただけます。

景品 ：＜1等＞選手のサイン入り色紙（10名さま）

＜2等＞球場内でも利用できる500円分のau PAY ギフトカード（600名さま）

＜3等＞auじぶん銀行×阪神タイガース ポケットティッシュ（1,000名さま）

注意事項：・1等のサイン入り色紙は選手を選ぶことはできません

・阪神甲子園球場は一度退場すると再入場できないため、抽選イベントに参加される方

は観戦前にブースへお立ち寄りください

・雨天等によりイベントブースを中止する場合がございます

■特別イベント参加権＆試合観戦チケットが当たるキャンペーン

2026年4月15日（水）から5月10日（日）の期間中に適用条件を満たした方の中から、抽選で“選手と交流できる”特別イベント参加権と観戦ペアチケットが当たるキャンペーンを開始します。特別イベントへの参加は、本キャンペーンの当選者に限られます。

特典の特別イベントは、「特典１.：選手サイン会」「特典２.：練習見学ツアー」「特典３.：スタメンKIDSイベント」「特典４.：ラッキーセブンジェット風船イベント」の４つです。キャンペーンエントリー時に、1つのみ選択いただけます。なお、「ラッキーセブンジェット風船イベント」は、当社冠試合では初めての実施です。

【キャンペーン概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/529_1_7108754d825d65bac6c95fc1b69f55e2.jpg?v=202604151051 ]【特典１.】選手サイン会【特典２.】練習見学ツアー【特典３.】スタメンKIDSイベント【特典４.】ラッキーセブンジェット風船イベント

■昨年の冠協賛試合の様子

昨年の冠協賛試合では、選手のサイン入り色紙などが当たる抽選イベントや、来場者プレゼントの配布を実施、また当社の冠協賛試合としては初めて「選手サイン会」や「スタメンKIDS」といったイベントを実施しました。当日の始球式では、代表取締役社長の田中が、当社の銀行コード「0039」を背番号にマウンドへ登場し、始球式を行いました。

抽選イベントの様子来場者プレゼント始球式の様子１.始球式の様子２.

■甲子園駅を広告ジャック！

4月6日（月）から阪神本線 甲子園駅のホーム壁面や改札通路など、合計20カ所に広告を掲出しています。デザインは様々な職業をモチーフにしており、働いているときも常に野球への熱い情熱は忘れないファンの方々を表現しています。

設置場所： 駅構内壁面

auじぶん銀行は、auフィナンシャルグループの一員として、「デジタルを駆使する。お客さま視点で考える。そして、期待を超える金融へ。」をパーパスに掲げ、スマートフォンアプリをメインチャネルとして預金、送金、決済、融資などの各種金融サービスを提供しています。今後もすべてのステークホルダーの持続的発展を目指すとともに、お客さまの期待を超える新しい体験価値を創造することで、「未来まで明るく。」を実現する銀行として、さらなる発展を目指して取り組んでまいります。

以上