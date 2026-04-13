【Dior】サブリナ・カーペンターが『COACHELLA 2026』のパフォーマンスでディオールを着用
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Getty Images
(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter
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2026年4月10日、アメリカ カリフォルニア州のインディオにて開催中の『COACHELLA 2026』にて、サブリナ・カーペンターがディオールを纏い、パフォーマンスを披露しました。
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サブリナ・カーペンターは、スパンコールを刺繍であしらったレッドのシルクドレスを着用しました。
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スパンコールと、シフォンの袖が施されたゴールドの刺繍ドレスも着用しています。
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ホワイトの刺繍トップスとフリンジスカートも着用しています。
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ブラックレースとサテンのボディスーツに、ブラックレースのケープを合わせたルックも披露しました。
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