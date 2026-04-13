【Dior】サブリナ・カーペンターが『COACHELLA 2026』のパフォーマンスでディオールを着用

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クリスチャン・ディオール合同会社

2026年4月10日、アメリカ カリフォルニア州のインディオにて開催中の『COACHELLA 2026』にて、サブリナ・カーペンターがディオールを纏い、パフォーマンスを披露しました。



(C) Getty Images


(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

サブリナ・カーペンターは、スパンコールを刺繍であしらったレッドのシルクドレスを着用しました。




(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

スパンコールと、シフォンの袖が施されたゴールドの刺繍ドレスも着用しています。




(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

ホワイトの刺繍トップスとフリンジスカートも着用しています。




(C) Alfredo Flores / Sarah Carpenter

ブラックレースとサテンのボディスーツに、ブラックレースのケープを合わせたルックも披露しました。




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