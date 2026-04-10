【真下も涼しい】シロカ、場所を取らずにすみずみまで送風できる壁掛け扇風機を今年も発売！

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、真下にも風が届く広範囲の首振りで、お部屋のすみずみまで送風できる壁掛け扇風機「壁掛けふわビューン」の2026年モデルを、2026年4月25日に発売します。

製品ページ :https://www.siroca.co.jp/product/wallfan/

独自技術「ふわビューン技術」を搭載し、静かで心地よく、睡眠を妨げない“ふわり”とした風から、遠くまで“ビューン”と届き、汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風までを一台で実現したシロカの壁掛け扇風機「壁掛けふわビューン」。

床置きのスペースが十分にとれない場所でも設置できるほか、誤って製品に触れてしまう恐れが少なく、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただける製品です。

脱衣所や子供部屋など、コンパクトなスペースに場所を取らずに設置できる扇風機が欲しい、という理由で選んでいただくことが多い壁掛け扇風機。実際にご購入いただいたお客様からは、「首を真下にも向けられるから、コンセントが少なく設置場所が限られている部屋でも、欲しいところに風が届くのが良い」「脱衣所の暑さ対策に便利。最大風量にするとかなりパワフルな風が出せるので、一気に涼みたいお風呂上がりに活躍している」など、首の可動域の広さや、「ふわビューン技術」ならではの風のパワフルさに好評をいただき、昨年販売時には早々に完売となりました。この度、さらに使い勝手を向上させた2026年モデルを発売します。

今年の夏はシロカの壁掛け扇風機で、効率よく涼みませんか？

製品特長

1. 「ふわビューン技術」で“静かでやさしい風”から“パワフルな風”までを1台で

2. 広範囲に送風。部屋中に風を届ける上下左右自動首振り

3. シーンに応じて選べる便利なモード／機能

4. シンプルで空間になじむデザイン

1. 「ふわビューン技術」で“静かでやさしい風”から“パワフルな風”までを1台で

羽根・ガード・モーターを組み合わせたシロカの独自技術「ふわビューン技術」を搭載。特許も取得した独自の羽根の薄さや反り角度で、心地よく眠れる静かでやさしい風から、部屋の換気や衣類乾燥に最適なパワフルな風までをこれ1台で実現します。また、最小風量の際、扇風機から出る音は「木の葉のふれあう音」よりも静かな約13dB*1と静音性が高く、睡眠時にも眠りを妨げることなくお使いいただけます。

2. 広範囲に送風。部屋中に風を届ける上下左右自動首振り

首の可動域の広さが特長で、真下*2にも風が届くため、設置場所が限られたスペースでも、部屋全体に風を届けます。

上下60°、左右30°／75°の自動首振りで部屋中に送風でき、サーキュレーターとしても活躍します。また、欲しいところにピンポイントに風を届けることができる「ここピタ」機能も搭載。リモコンの「ここピタボタン」を長押しして、風を向けたい方向に来たときにボタンを離すことで、上下左右の風向きを調節可能です。

【真下にも風が届く広範囲の首振り】

一般的な壁掛け扇風機シロカの「壁掛けふわビューン」

【こんなシーンで】

限られたスペースの脱衣所で効率よく涼みたいときに小さいお子さんやペットのいるご家庭でも安心エアコンとの併用で効率よくお部屋を冷やしたいときに冬はサーキュレーターとして暖気を下に送る役割でも

3. シーンに応じて選べる便利なモード／機能

風が真下*2に届くことで効率よく送風でき、室内干しのサポートに便利な「衣類乾燥モード」を搭載。さらに、30分ごとに風量を1段階ずつ下げて運転し最終的に風量1で運転を続ける「おやすみモード」や、風の強弱をランダムにコントロールして心地よい風を送る「リズムモード」、本体に搭載された温度センサーで室温を検知し、自動的に室温に応じた風量と運転状態に切り替えて運転する「みまもりモード」も備えています。

2026年モデルからは、新たに「消灯モード」を追加。操作せずに約5秒経過すると、操作パネルの室温表示とランプが消灯するため、就寝時など明るさが気になるときに便利です。

4. シンプルで空間になじむデザイン

壁に取り付けて、常に目に入る壁掛け扇風機だからこそ、どのような空間にもなじむシンプルなデザインに仕上げています。

操作部は見やすさと分かりやすさを重視。迷うことなく直感的に操作できます。

*1 最小風量、首振りなしで基準点より1mの距離で計測した場合の数値。（第三者機関にて測定）

*2 前ガード部は、垂直方向に対して最大約5度の傾きがあります。

※画像はすべてイメージです。ご使用の際には電源プラグをコンセントに差し込んでください。

こんなところでも活躍

◆居酒屋｜店内

【お店の方のコメント】

床にスペースを取ることなく設置できて、店内全体に風を送れます。壁際までお客様がいらっしゃることが多いので、真下の方にもちゃんと風が届けられるのが良いなと。エアコンの風が届きにくい場所もありましたが、これがあると店内全体の空気循環もできるので、特に夏場はエアコンの効率化にもつながっています。

◆撮影スタジオ｜メイクルーム

【スタジオの方のコメント】

スタジオのメイクルームで使用しています。

コンパクトなメイクルームなので、場所を取らずに置ける壁掛けタイプが便利です。デザインもシンプルなので、主張しすぎず、スタジオ全体の雰囲気にもよくなじんでいると思います。

※本製品は一般家庭用です。

製品概要

製品名：壁掛け扇風機「壁掛けふわビューン」

型番：SF-W251

カラー：ホワイト

電源：交流 100 V、50/60 Hz

消費電力：23 W

質量（約）：2.1 kg

外形寸法（約）：幅28 cm × 奥行26.5 cm × 高さ34.8 cm

電源コードの長さ（約）：2 m

風量：8段階

モード：送風モード（みまもり、衣類乾燥、おやすみ、リズム）、消灯モード

首振り運転：左右（自動）：30°／75°、上下（自動）：60°

セット内容：本体、壁掛け金具、ネジ、リモコン（テスト電池付き）、取扱説明書（保証書）

製品ページ：https://www.siroca.co.jp/product/wallfan/

・「ふわビューン」、「ここピタ」はシロカ株式会社の登録商標です。

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/