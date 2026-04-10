【東京グレートベアーズ】株式会社エアドッグジャパンとのオフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、Airdog（エアドッグ）の輸入・卸・販売をする株式会社エアドッグジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：北村重光）とオフィシャルサプライヤー契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

■株式会社エアドッグジャパン 概要

社名 ：株式会社エアドッグジャパン

所在地 ：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 15階

代表者 ：代表取締役 北村 重光

業種 ： Airdog（エアドッグ）の輸入・販売・卸

ホームページ：https://airdogjapan.com/

2020年、高性能空気清浄機Airdog発売当時、新型コロナウイルスの感染が拡大してゆく中、ウイルスよりも小さい微細粒子を除去できる性能の高さから、医療施設への導入が広がり、世の中に認知していただくきっかけとなりました。

現在は、ウイルス、感染症対策としてだけでなく、花粉対策、ハウスダスト対策、ニオイ対策など、各シーンにおける空気環境を整備するアイテムとして、一般家庭、教育施設や宿泊施設など、他専門施設等への導入をしていただいています。

■ Airdog（エアドッグ）とは

「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許技術を用いた世界初の「TPA（ティーパ）フィルター」を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質を帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの６分の１より細かい0.0146μｍの微細粒子を除去いたします。全国15,000カ所以上の医療施設や、教育施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/