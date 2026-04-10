「AI自己紹介最適化機能」提供開始｜マッチングアプリで″何を書けばいいかわからない″恋活・婚活ユーザーの悩みを解消へ

OLA PARTY JAPAN株式会社

OLA PARTY JAPAN株式会社（本社：東京都港区）が運営する次世代マッチングアプリ「Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)（ヨイトキ）」は、AIが利用者一人ひとりに最適化された自己紹介文を自動生成する「AI自己紹介最適化機能」の提供を開始しました。

恋活・婚活における「プロフィールの書き方がわからない」という課題に対し、ワンタップで魅力的な自己紹介文を生成する本機能を導入することで、より多くの利用者が自信を持って出会いの第一歩を踏み出せる環境を提供します。

■ 開発の背景：プロフィール作成が「最初の壁」になっている

マッチングアプリにおいて、プロフィールの自己紹介文は出会いの質を左右する最重要要素のひとつです。しかし多くの利用者にとって、自分の魅力を言葉にする作業は容易ではありません。

株式会社リクルートの調査（「ブライダル総研 マッチングアプリ利用実態調査」）によると、マッチングアプリの利用経験者のうち、プロフィール作成に「苦労した」または「何を書けばよいかわからなかった」と回答した割合は半数を超えています。自己紹介文が充実しているプロフィールとそうでないプロフィールでは、マッチング率に大きな差が生じることも報告されており、「書けない」ことが出会いの機会損失に直結している実態があります。

また、プロフィール作成に時間がかかることで登録を途中で断念するユーザーも少なくなく、恋活・婚活のスタートラインに立てないまま機会を逃しているケースも課題となっています。

■ 新機能「AI自己紹介最適化機能」の概要と特徴

AI自己紹介最適化機能

「AI自己紹介最適化機能」は、利用者が入力した基本情報や価値観をもとに、AIが自然で魅力的な自己紹介文をワンタップで自動生成する機能です。

＜利用フロー＞

Step 1 - ワンタップで生成開始 自己紹介入力欄の「最適化します」ボタンをタップするだけで、AIが自動的に文章生成を開始します。複雑な操作は一切不要です。

Step 2 - 最適化された自己紹介文を確認 生成完了後、AIが作成した自己紹介文がポップアップで表示されます。利用者の職業・趣味・価値観・理想のパートナー像などの情報を統合し、その人らしさが自然に伝わる文章に仕上げます。

Step 3 - 使用するか、さらに磨くかを選択 「この文章を使う」で即座にプロフィールに反映、または「続けて最適化」でさらなるブラッシュアップが可能です。納得のいく自己紹介文ができるまで、何度でも繰り返し生成できます。

■ AIコンシェルジュ「美緒」の概要と特徴

「美緒」は、Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)が独自に開発した恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)専門のAIコンシェルジュです。チャット形式の自然な一対一対話を通じて、利用者の恋活・婚活をトータルでサポートします。

＜主な機能＞- アシスタント機能 - プロフィールの自己紹介文や理想のパートナー条件など、登録情報の改善を対話形式でサポート。「どう書けばいいかわからない」という悩みに、具体的な言葉で寄り添います。- あなたへのおすすめ機能 - 利用者の価値観・希望・過去のやり取りをもとに、相性の良い相手を提案。膨大な候補の中から「自分に合った出会い」を見つける手助けをします。- 理想のタイプ整理機能 - 「どんな人が好きなのか、自分でもよくわからない」という利用者に向け、対話を通じて理想のパートナー像を一緒に言語化。条件の明確化が、マッチング精度の向上につながります。- 恋愛・婚活相談機能 - メッセージの返し方、デートの誘い方、関係の進め方など、日々の具体的な悩みにリアルタイムで回答。深夜でも、すきま時間でも、思い立ったときにすぐ相談できます。

「美緒」はすべての対話においてプライバシーを完全に保護しており、評価や判断をせず利用者の言葉をそのまま受け止める設計となっています。友人にも家族にも言いにくい本音を、安心して話せる存在として、恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)の全過程に伴走します。

■ 「書けない」から「伝わる」へ

本機能の最大の特徴は、単なるテンプレート挿入ではなく、利用者一人ひとりの個性や背景を反映した、オーダーメイドの文章を生成する点にあります。

ビジネスで培った冷静さの裏にある柔らかさ、休日の過ごし方に滲む価値観、言葉にしにくかった理想の関係性--AIは、利用者が自分では気づいていない魅力を言語化し、相手の心に届く自己紹介文として表現します。

自分の言葉で書くことへの苦手意識や時間的制約を持つ利用者にとって、恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)の第一歩を大きく後押しする機能です。

■ 期待される効果と今後の展望

プロフィールの質の向上は、マッチング率の改善に直結します。Yoitokiは本機能の導入により、これまでプロフィール作成の壁に阻まれていた潜在的な利用者層の取り込みと、既存ユーザーのマッチング体験の質的向上の両立を目指しています。

今後は、AIコンシェルジュ「美緒」との連携により、対話を通じてさらに精度の高い自己紹介文の生成が可能な「パーソナライズ最適化」機能への発展も予定しています。

「たくさん出会う」ではなく、「安心して最高のひとりに出会う」ための設計。Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)は、AIの力で一人ひとりの魅力を最大限に引き出し、誠実な出会いの実現を支援してまいります。

サービス概要

サービス名：Yoitoki（ヨイトキ）／公式サイト：https://yoitoki.jp/ja 対応言語：日本語／英語／韓国語／繁体字中国語／簡体字中国語／ベトナム語