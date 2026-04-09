リカバリーウェア「ReD（レッド）」2026年春夏新商品 4月23日（木）より販売開始





株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、血行から毎日を元気にする

リカバリーウェア「ReD（レッド）」の2026年春夏新商品を、4月23日（木）より※販売開始します。

ReD公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/shop/

春を感じる新色のスリープウェアをはじめ、ビジネスシーンでも着用しやすいポロシャツ、アイマスクや腕用サポーターなどのグッズまで、幅広いアイテムをラインアップ。オンオフを問わず、心も身体も軽やかに整え、日々の暮らしを心地よく彩るアイテムをお届けします。

※販売店は各店舗営業開始時間より販売開始となります。







商品詳細

■スリープウェア

定 番アイテムのスリープウェアに新色カラーが登場し、全9色をラインアップ。優れた吸水速乾性で、寝汗をかいてもべたつかず、さらっとした肌ざわり。一晩中快適な寝心地です。







ReD バイタルテック スリープ プルオーバー長袖（一般医療機器）

カラー：ラベンダー、ライトグリーン、ライトグレー

サイズ：S、M、L、LL（男女兼用）

素材：ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

価格：7,700円（税込）





ReD バイタルテック スリープ ジョガーパンツ（一般医療機器）

カラー：ラベンダー、ライトグリーン、ライトグレー

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用）

素材：ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

価格：7,700 円（税込）











ReD バイタルテック スリープ プルオーバー半袖（一般医療機器）

カラー：ラベンダー、ライトグリーン、ライトグレー

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用）

素材：ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

価格：6,600 円（税込）





ReD バイタルテック スリープ ショートパンツ（一般医療機器）

カラー：ラベンダー、ライトグリーン、ライトグレー

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用）

素材：ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

価格： 6,600円（税込）







■カジュアルウェア

綿を混紡したやさしい肌ざわりのアイテムです。上質な光沢で毛玉もできにくく、お手入れのしやすさもポイントです。プレーンなデザインにさりげないReDのロゴタグをあしらいました。







ReD バイタルテック コットン クルーネック半袖（一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト、ダークグレー、ブルーグレー、レッド、ナチュラル

サイズ：SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材：綿63% ポリエステル37%

価格：7,700円（税込）





ReD バイタルテック コットン ポロシャツ半袖（一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト、ダークグレー

サイズ： SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材：綿63% ポリエステル37%

価格： 8,800 円（税込）





ReD バイタルテック コットン ハーフパンツ（一般医療機器）

カラー：ブラック、ダークグレー

サイズ：SS、S、M、L、LL（男女兼用）

素材：綿63% ポリエステル37%

価格： 7,700円（税込）





■インナーウェア

定番アイテムのロングボクサーパンツに加えてスタンダードな丈のボクサーパンツをラインアップしました。さらっと心地よく着られる吸水速乾性で汗をかいても乾きやすく、ムレにくいのが特長です。





ReD バイタルテック ボクサーパンツ（非一般医療機器）

カラー：ブラック

サイズ： S、M、L、LL（男性用）

素材：本体 ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

ウエストゴム ナイロン50% ポリエステル38% ポリウレタン12%

価格：3,410 円（税込）





ReD バイタルテック ボクサーパンツ(COOL) （非一般医療機器）

カラー：ブラック

サイズ： S、M、L、LL（男性用）

素材：本体 ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

ウエストゴム ナイロン50% ポリエステル38% ポリウレタン12%

価格：3,740円（税込）







ReD バイタルテック ボクサーパンツ 腰集中（非一般医療機器）

カラー：ブラック

サイズ：S、M、L、LL、3L（男性用）

素材：ポリエステル70% レーヨン21% ポリウレタン9%

価格：5,390円（税込））





■グッズ

アイマスクと腕用のサポーターを新発売します※。アイマスクはスマートフォンやデスクワークで酷使した目もとにアプローチ、遮光率99.9%で外からの視覚刺激をしっかり遮断します。腕用のサポーターはUVカット99.9%で、日焼け対策としても活躍します。

※これらは一般医療機器ではございません。着用時の快適性を目的としており、医療効果はございません。











ReD バイタルアイマスク（非一般医療機器）

カラー：ブラック

サイズ：フリー（男女兼用）

素材：ポリエステル68% レーヨン23% ポリウレタン9%

価格：3,960 円（税込）

















ReD バイタルサポーター［腕用］（非一般医療機器）

カラー：ブラック

サイズ：M、L（男女兼用）

素材：ポリエステル87% ポリウレタン13%

価格：3,300円（税込）







ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH®」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し再び肌へ放出することで血行を促進。インナーウェアからスリープウェア、ソックスまで取り揃えた幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

独自開発繊維 VITALTECH®（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。 ReD に使用されている「血行促進繊維 VITALTECH® 」は、 MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された 8 種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ 1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、 ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。





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