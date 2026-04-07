【好評につきセール延長＆限定クーポン配布】DOOGEEは楽天市場で話題のスマートウォッチ、1万円以下で“全部入り”AMOLED×Bluetooth通話×5ATM防水「AnyWise W1 Lite」

深圳市道格创想电子商务有限公司

ご好評につき、DOOGEEのスマートウォッチ「AnyWise W1 Lite」の期間限定セールの延長に加え、新たに楽天市場にてご利用いただける限定クーポンの配布を開始いたしました。よりお得にご購入いただける機会として、多くのお客様にご利用いただける内容となっております。

DOOGEE（楽天市場「doogeeストア」）は、通常価格12,900円（税込）のところ、**新品発売記念として期間限定8,900円（税込）**で提供いたします。

近年、日本市場では「スマートウォッチ 防水」「Bluetooth通話対応」「健康管理機能」などのニーズが急速に高まっています。本製品は、これらの人気機能をすべて搭載しながら、1万円以下という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。

■ 高精細AMOLEDディスプレイで圧倒的な視認性

AnyWise W1 Liteイメージ図

1.43インチの大型AMOLEDディスプレイ（解像度466×466）を採用。

鮮やかな発色と高輝度表示により、屋外でも見やすく、スマートウォッチ初心者にもおすすめです。

■ Bluetooth通話対応でスマホ不要の快適さ

本体にスピーカーとマイクを内蔵し、Bluetooth接続で通話が可能。

ランニング中や移動中でも、スマートフォンを取り出さずに通話できる便利な機能です。

■ 178種類スポーツモード＆健康管理機能

ウォーキングやランニングはもちろん、ジムトレーニングやアウトドアまで対応。

さらに、睡眠管理・心拍数モニタリングなどの健康管理機能も搭載し、日常のコンディション管理をサポートします。

■ 5ATM防水で雨・水泳・アウトドアも安心

5ATM防水対応スマートウォッチとして、雨の日や手洗い、軽い水泳にも対応。

アウトドアやスポーツシーンでも安心して使用できます。

■ AI音声アシスタント＆SOS機能で安心・便利

AI音声アシスタントにより、音声操作で簡単に機能を呼び出し可能。

さらに、緊急時に役立つSOS機能を搭載し、安全性も強化されています。

■ 550mAh大容量バッテリーで長時間使用

大容量バッテリーにより、頻繁な充電の手間を軽減。

ビジネスからスポーツまで、1日中安心して使用できます。

■ 商品概要

- 商品名：DOOGEE AnyWise W1 Lite- スマートウォッチ ディスプレイ：1.43インチ AMOLED（466×466）- 機能：Bluetooth通話／健康管理／178種スポーツモード／AI音声アシスタント／SOS機能- 防水性能：5ATM防水- バッテリー：550mAh- 対応機種：iPhone / Android- 通常価格：12,900円（税込）- 発売記念価格：8,900円（税込）

■ 販売ページ（楽天市場）

DOOGEE公式楽天ストアにて販売中

https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1lite/(https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/anywisew1lite/)

■セール延長＆限定クーポン配布について

「AnyWise W1 Lite」は発売以来、多くのお客様よりご好評をいただいております。その反響を受け、期間限定セールの延長に加え、新たにご利用いただける限定クーポンを配布いたします。

【クーポン配布期間】

～2026年4月15日まで

【クーポンURL】

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TFJUVy1VWDJRLU5YS1ctTU03UQ--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TFJUVy1VWDJRLU5YS1ctTU03UQ--&rt=)

本クーポンをご利用いただくことで、さらにお得にお買い求めいただけます。

■ 今後の展開

今後もDOOGEEは、日本市場においてコストパフォーマンスに優れたスマートデバイスの展開を強化してまいります。