デスクが劇的に広くなる！4K@60Hz対応の「ORICO 8-in-1 ドッキングステーション」が今だけ2,000円台の衝撃
みなさん、こんにちは！MacBookやiPadを使っていて、「ポートが足りない」「外部モニターの動きがカクカクする」と悩んだことはありませんか？
周辺機器の実力派ブランドORICOから、そんな悩みを一気に解決する最強のドッキングステーション**「8PH」**が登場。今なら期間限定のダブル割引で、信じられないほどのコスパで購入可能です。
このハブ、ここがプロ仕様！
安価なハブとは一線を画す、ORICOならではのこだわりポイントをまとめました。
4K@60Hzの高画質出力 一般的なハブ（30Hz）の2倍の滑らかさ！動画編集やゲーム、映画鑑賞もストレスフリーです。
デュアルHDMI出力対応 なんとHDMIポートを2つ搭載。ノートPCの画面を含め、一気にマルチモニター環境を構築できます（作業効率が爆上がりします）。
SD/TFカード同時読み込み 「どちらか片方しか使えない」という不便はありません。写真や動画データの転送もスムーズです。
100W PD急速充電 ハブを使いながらPC本体もしっかりフルスピード充電。バッテリー切れの心配は無用です。
5Gbps高速データ転送 USB-A×2、USB-C×1の合計3ポートで、マウス、キーボード、外付けHDDなどを一括接続。
💰 【3月28日まで】驚愕の44%以上OFFセール！
通常でもコスパの良いこの製品ですが、今回は**「前台クーポン」と「限定コード」の併用**で、過去最安級の価格になります。
通常価格\5,399
限定プロモコードORICO8PH (25% OFF)
商品ページ割引26% OFF クーポン適用
最終割引価格\2,999
なんと、多機能な8-in-1ハブが2,000円台で手に入ります。浮いたお金で新しいマウスが買えてしまうレベルの割引です！
🛒 おトクに購入する手順
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まとめ
MacBook Air/Pro、Dell XPS、iPad Proなど、Type-C 1本で周辺機器をまとめたい方に、これ以上の選択肢はありません。4K@60Hzの滑らかさと、デュアルモニターの快適さをこの機会にぜひ体感してください！
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