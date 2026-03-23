デスクが劇的に広くなる！4K@60Hz対応の「ORICO 8-in-1 ドッキングステーション」が今だけ2,000円台の衝撃

深圳市奥睿科电子商务有限公司

みなさん、こんにちは！MacBookやiPadを使っていて、「ポートが足りない」「外部モニターの動きがカクカクする」と悩んだことはありませんか？

周辺機器の実力派ブランドORICOから、そんな悩みを一気に解決する最強のドッキングステーション**「8PH」**が登場。今なら期間限定のダブル割引で、信じられないほどのコスパで購入可能です。

このハブ、ここがプロ仕様！

安価なハブとは一線を画す、ORICOならではのこだわりポイントをまとめました。

4K@60Hzの高画質出力 一般的なハブ（30Hz）の2倍の滑らかさ！動画編集やゲーム、映画鑑賞もストレスフリーです。

デュアルHDMI出力対応 なんとHDMIポートを2つ搭載。ノートPCの画面を含め、一気にマルチモニター環境を構築できます（作業効率が爆上がりします）。

SD/TFカード同時読み込み 「どちらか片方しか使えない」という不便はありません。写真や動画データの転送もスムーズです。

100W PD急速充電 ハブを使いながらPC本体もしっかりフルスピード充電。バッテリー切れの心配は無用です。

5Gbps高速データ転送 USB-A×2、USB-C×1の合計3ポートで、マウス、キーボード、外付けHDDなどを一括接続。

💰 【3月28日まで】驚愕の44%以上OFFセール！

通常でもコスパの良いこの製品ですが、今回は**「前台クーポン」と「限定コード」の併用**で、過去最安級の価格になります。

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限定プロモコードORICO8PH (25% OFF)

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なんと、多機能な8-in-1ハブが2,000円台で手に入ります。浮いたお金で新しいマウスが買えてしまうレベルの割引です！

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まとめ

MacBook Air/Pro、Dell XPS、iPad Proなど、Type-C 1本で周辺機器をまとめたい方に、これ以上の選択肢はありません。4K@60Hzの滑らかさと、デュアルモニターの快適さをこの機会にぜひ体感してください！

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