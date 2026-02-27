株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、2月27日(金)よりアクション対魔忍コラボ祭ガチャなどのお知らせをいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼アクション対魔忍コラボ祭ガチャ開催期間 ：2026年2月27日 (金) 17:00 ～ 3月6日 (金) 16:59期間中『アクション対魔忍コラボ祭ガチャ』を実施致します。SR排出率2倍！また、DMMポイント版ガチャではピックアップユニットの排出確率が1.6％にアップ！超お得な『アクション対魔忍コラボ祭ガチャ』は期間限定開催です。

桃知 凪-----------------風遁の術の使い手。父は井河家の上忍にして、かつて井河最強の近接戦闘力の持ち主と呼ばれた桃知東洋。凪は幼いころから父の戦技を叩きこまれ、我流とも言える『桃知流』の剣術を操る。その佇まいは口数の少ない侍のような印象を与えるが、実際には同年代の友人と話した経験が無いことによる口下手。年頃の女の子らしいことに興味はあるが、友達付き合いというものをしたことが無いので臆病になってしまっている。

倉持 恵都-----------------現役で活躍している対魔忍。倉持家は海外にも資産を持っているそこそこの名家であり、弾正の反乱の際は、井河側に味方してふうま陣営と敵対した。恵都は井河さくらと同じ影遁の術の使い手で、影を自由に使役することができ、影は彼女の命令なら何でも聞く。冷徹で騒がしいのは苦手なクールビューティ。しかし倉持家に仕えてくれている人たちには心を開いており、対魔忍の仲間の中にも少し心を開いている相手も存在する。

▼アクション対魔忍コラボ祭【桃知凪】育成セット販売期間 ：2026年2月27日 (金) 17:00 ～ 3月6日 (金) 16:59販売価格 ：4000DMMポイント販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。『対魔石(有償)×50』のほか、『プレミアム11連ガチャチケット×1』、『超人ユニットの覚醒素材』などの育成セットが含まれた、アクション対魔忍コラボ祭期間限定のお得なセットとなっております。▼アクション対魔忍コラボ祭【倉持恵都】育成セット販売期間 ：2026年2月27日 (金) 17:00 ～ 3月6日 (金) 16:59販売価格 ：4000DMMポイント販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。『対魔石(有償)×50』のほか、『プレミアム11連ガチャチケット×1』、『精神ユニットの覚醒素材』などの育成セットが含まれた、アクション対魔忍コラボ祭期間限定のお得なセットとなっております。※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

▼アクション対魔忍コラボ祭記念ミニセット販売期間 ：2026年2月27日 (金) 17:00 ～ 3月6日 (金) 16:59販売価格 ：800DMMポイント販売期間中、2回限定で購入できるお得なセット販売となります。『対魔石(有償)×35』が800DMMポイントで購入できる、アクション対魔忍コラボ祭期間限定のお得なセットとなっております。▼スキルの書セット販売期間 ：2026年2月27日 (金) 17:00 ～ 3月6日 (金) 16:59販売価格 ：7800DMMポイント販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。『スキルの書(秘伝)』や『プレミアム11連ガチャチケット×1』などが含まれる、アクション対魔忍コラボ祭期間限定のお得なセットとなっております。※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Du4TE7Fb5iY

注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。▼製品概要タイトル ：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.