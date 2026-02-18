【障害者雇用の面接必勝法】選ばれる理由と採用担当者の本音 | atGP（アットジーピー）、3月4日にオンラインセミナーを開催

■詳細情報



日時： 2026年03月04日(水) 12:00〜13:00



申込締め切り： 2026年03月02日（月）23:59まで



参加資格：atGP会員登録済みの方



※atGP会員未登録の方は、会員登録後にセミナーへのお申し込みをお願いいたします。



場所・費用：オンライン※Google meet・無料



※申込いただいた方に、別途メールにてURLをご案内いたします。



数日経ってもメールがない場合は、大変お手数ですが以下のアドレスまでご連絡ください。



定員：20名（先着順）



タイムスケジュール：



12:00〜12:05 ご挨拶／本日の講義について／登壇者紹介



12:05〜12:10 就職活動を始める前の重要ポイント



12:10〜12:25 求人から読み解く「企業が求める人物像」



事務職に求められる+aのPCスキル紹介



12:25〜12:45 【ワーク】面接対策・配慮事項のポジティブな伝え方



12:45〜12:50 転職アクションプラン



12:50〜13:00 質疑応答・本日のまとめ



※プログラムは予定です。予告なく変更となる可能性もございます。



申込方法：以下のURLよりお申し込みください。



事前にご確認いただきたい注意事項：



・資料を投影するため、携帯電話等の場合画面が見えにくくなる可能性がございます。



PCからのご参加を推奨しております。



・ワークに取り組むためのご準備をお願いいたします。



PC（word、スプレッドシート等）、スマートフォンのメモアプリ等、筆記用具、メモ用紙等



・ビデオオン／オフについて



ご入室時にビデオ・マイクがONになることがあります。



必ずOFFにしてご入室をお願いいたします。



これから障害者雇用枠での面接を控えており、ポイントを知りたい方これから障害者雇用枠での転職活動を始めるか迷っている方面接がなかなか通らず困っている方