【障害者雇用の面接必勝法】選ばれる理由と採用担当者の本音 | atGP（アットジーピー）、3月4日にオンラインセミナーを開催
障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：進藤均）は、2026年03月04日(水)に「【障害者雇用の面接必勝法】選ばれる理由と採用担当者の本音」を開催します。
障害者雇用枠での転職を成功させる『鍵』。
それは、資格や経験年数ではありません。
「企業が求めている人物像（＝本音）」を深く理解し、「自分の強み」を適切に言語化して伝える力です。
本セミナーでは、多くの求職者を支援してきた私たちが、「採用担当者の本音」と「選ばれるための面接対策」を徹底解説します。
事務系職種で求められるPCスキルの整理から、面接で悩みやすい「障害配慮事項」のポジティブな伝え方まで。
講義とワークショップを通じて、ご自身の強みを「企業のメリット」へと変換し、あなたの経験を「採用したい理由」へと変えるための具体的なポイントをお伝えします。
私たちと一緒に、納得のいく転職活動への一歩を踏み出しませんか？
セミナー詳細：
https://info.atgp.jp/crmg-seminer/entryform260304
◆こんな人におすすめ
これから障害者雇用枠での面接を控えており、ポイントを知りたい方
これから障害者雇用枠での転職活動を始めるか迷っている方
面接がなかなか通らず困っている方
本件に関するお問合わせ先
■本セミナーに関するお問合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ atGPセミナー運営事務局
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】atgp_workerinfo@generalpartners.co.jp
■メディアの方のお問い合わせ先
株式会社ゼネラルパートナーズ 担当：広報室 井上
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階
【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp
【TEL】090-3912-8274
関連リンク
atGP（アットジーピー）
https://www.atgp.jp/
■詳細情報
日時： 2026年03月04日(水) 12:00〜13:00
申込締め切り： 2026年03月02日（月）23:59まで
参加資格：atGP会員登録済みの方
※atGP会員未登録の方は、会員登録後にセミナーへのお申し込みをお願いいたします。
会員登録はコチラ→https://www.atgp.jp/user/entry
場所・費用：オンライン※Google meet・無料
※申込いただいた方に、別途メールにてURLをご案内いたします。
数日経ってもメールがない場合は、大変お手数ですが以下のアドレスまでご連絡ください。
atGP運営事務局（atgp_workerinfo@generalpartners.co.jp）
定員：20名（先着順）
タイムスケジュール：
12:00〜12:05 ご挨拶／本日の講義について／登壇者紹介
12:05〜12:10 就職活動を始める前の重要ポイント
12:10〜12:25 求人から読み解く「企業が求める人物像」
事務職に求められる+aのPCスキル紹介
12:25〜12:45 【ワーク】面接対策・配慮事項のポジティブな伝え方
12:45〜12:50 転職アクションプラン
12:50〜13:00 質疑応答・本日のまとめ
※プログラムは予定です。予告なく変更となる可能性もございます。
申込方法：以下のURLよりお申し込みください。
https://info.atgp.jp/crmg-seminer/entryform260304
事前にご確認いただきたい注意事項：
・資料を投影するため、携帯電話等の場合画面が見えにくくなる可能性がございます。
PCからのご参加を推奨しております。
・ワークに取り組むためのご準備をお願いいたします。
PC（word、スプレッドシート等）、スマートフォンのメモアプリ等、筆記用具、メモ用紙等
・ビデオオン／オフについて
ご入室時にビデオ・マイクがONになることがあります。
必ずOFFにしてご入室をお願いいたします。
・セミナー録画について
セミナー内容につきましては今後のセミナーの品質向上の為、録画させていただく場合がございます。
・その他
セミナーの動画や写真の撮影、録画、録音は一切禁止とさせていただきます（ノートやメモをとることは可能です）。
また、セミナーの内容の不特定多数への公開（SNSへの投稿等）は、禁止とさせていただきます。
・通信について
タブレット端末等でもご参加いただけますが、相当のパケット通信量を要するため、当日にWi-fi環境、または高速通信が可能な環境であることを確認してください。
通信費その他のご参加にかかる費用は、ご自身にてご負担いただきます。
また、通信環境の不備等の事由によりご参加いただけない場合や中断された場合等につきましても、弊社として責任は負いかねますことご了承ください。
