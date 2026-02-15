2026年2月18日YouTube「制御不能なよっちーチャンネル」からHannibal Shadowの新シングル曲「最強で最高」がリリースされることをお知らせします。この楽曲は、Yocchyが幼少期から家族の影響で応援しているプロレス、そして現在のYouTuberとしてのスタイルの元になったと公言し、リスペクトしている内藤哲也選手をイメージして作られた応援ソングです。

Hannibal Shadowが誕生するキッカケになった衝撃的なニュース

https://www.youtube.com/@yochi_poco

YouTube「制御不能なよっちーチャンネル」の主役よっちーは、2024年8月のYouTube動画で休養宣言をした。その後、2025年4月に転機となるニュースが飛び込んできた。新日本プロレス所属の内藤哲也選手が新日本プロレスを退団することが決まった、という衝撃的なニュースはプロレスファン、内藤哲也選手ファンの記憶にも新しいものだろう。現在はフリーのプロレスラーとして国内外の様々なプロレス団体へ参戦している姿を見られるが、新日本プロレスに自身が所属している上で、新日本プロレスファンであることを公言していた内藤哲也選手が退団するというニュースで大きな衝撃を受けた数多くのファンの中の一人がよっちーだった。

プロレスファン個人としての衝撃も大きかったが、YouTuberよっちーとしての衝撃もかなり大きかった。内藤哲也選手の形態模写（他の人や動物、物の動きや声、表情などを模倣することを指す言葉）をYouTubeでよっちーのスタイルとして取り入れていることを含めて、休養期間を明けた後のYouTubeチャンネルの活動方針について考え直さなければならない、となった。

そして、よっちーのYoutubeチャンネル復帰後の活動方針が決まった。キッカケは新日本プロレス所属中に使用されていた内藤哲也選手の入場テーマ曲の権利を新日本プロレスが所有していて今後、内藤哲也選手がプロレスラーとして活動をしても使えないことが報道されたからだ。内藤哲也選手を新日本プロレスの新人時代であるヤングライオン(新日本プロレスの新人プロレスラーを指す言葉)の頃から見ていたよっちーは内藤哲也選手が使用していた入場テーマ曲「STARDUST」に内藤哲也選手は思い入れがあることを知っていたからだ。「Los Ingobernables de Japon」の「制御不能なカリスマ」になるずっと前、内藤哲也選手が「スターダスト☆ジーニアス」と呼ばれていた時代からヒールターンをした後も使い続けていた曲。順風満帆なプロレスラー人生を送っているわけではない、「逆転の内藤哲也」と言われるのはなぜか。逆風の中でも体制に牙を向いて戦い続けた男だからこそ、追い詰められたところから逆転していきトップレスラーの一人として立った内藤哲也選手だからこその戦い方があったからではないのか。そんな姿に胸を打たれ、自身の姿と重ねながら力をもらったファンの一人であるよっちー。だからこそ、よっちーは自分の為の一曲、よっちーの入場テーマ曲を作ることを決めた。自身の入場テーマ曲と共にYoutube「制御不能なよっちーチャンネル」のエンディング曲も作ることを決めた。内藤哲也選手が新日本プロレス所属ではなくても今後プロレスラーとして活動をしていなくとも、YouTuberよっちーは内藤哲也選手の形態模写を続ける、そして内藤哲也選手の形態模写からよっちー自身のスタイルへと昇華させたいと、続けることに意味があるのだと決めた。

Hannibal Shadowの誕生

YouTube復帰後の方針を決めたよっちーの行動は早かった。よっちーが過去に音楽活動をしていた頃の仲間たちに連絡をしてあっという間に、現在Hannibal Shadowとして活動をするメンバーと巡りあった。この出会いすら運命なのではないかと思う。最初の顔合わせでは2曲を作成する為に協力をして欲しいという話だった。だが楽曲作成を始めた彼らはよっちーの熱い気持ち、その熱い気持ちを持って行動をする強さに惹かれた。大人になると熱い気持ちを持ち続けることも、行動に移すことも簡単ではないと知っているからだった。よっちーの溢れ出るアイデアや行動力に惹かれた彼らは当初の予定であった2曲を作成した後もよっちーと共に活動を続けることを決めた。彼らも自分たちの音楽だけの力で今の音楽業界に新しい風を吹かせたい。という熱い気持ちを持って行動を始めたのだ。この運命とも思える出会いによってYouTuberの「よっちー」で画像クリエイター、音楽プロデューサー兼クリエイターの「Yocchy」とメンバーの情報の全ての露出完全非公開のバンド「Hannibal Shadow」のタッグが生まれた。

今回リリースされる新シングル曲「最強で最高」

https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1015295

プロレスファン、内藤哲也選手ファンの皆さんにはこの曲名だけでも伝わるかもしれない。内藤哲也選手がIWGPヘビー級王座、IWGPインターコンチネンタル王座の二冠王になった時にIWGPヘビー級王座を「最強」の証、IWGPインターコンチネンタル王座を「最高」のベルトと表現したことからつけられた。歌詞の隅々までに内藤哲也選手の決め台詞。きめ技名などが散りばめられた歌詞も一緒に楽しんで貰えるものになっている。歌詞の前向きさからプロレスを知らない方にも応援ソングとして楽しんで貰える一曲になっている。

配信情報

-曲名：最強で最高-アーティスト：Hannibal Shadow-プロデュース：Yocchy-配信開始日：2026年2月18日(水)-Digital distribution：Tune Core Japan-配信先：YouTube「制御不能なよっちーチャンネル」、各主要音楽配信サービス（Spotify, Apple Music, YouTube Music他）-音楽レーベル：L.I.P Music

会社概要

-企業名：L.I.P/L.I.P Music-事業内容：音楽制作・配信、アーティストマネジメント-YouTube公式チャンネル：制御不能なよっちーチャンネル

https://www.2024lip41.com/