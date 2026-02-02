【2026年版】初心者でも安心して使える無料PDF編集ソフト特集
コスパ最強AI PDF編集ソフト https://bit.ly/45GktBL
PDFは、ビジネス資料、請求書、学習用資料など、あらゆるシーンで欠かせないファイル形式です。
しかし「文字を少し修正したい」「ページを入れ替えたい」と思っても、PDF編集は難しそう・有料そうというイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
実際には、無料でも実用性の高いPDF編集ソフトやオンラインツールが数多く登場しており、初心者でも簡単にPDFを扱える環境が整っています。
本記事では、2026年現時点まで注目されている無料・有料PDF編集ソフト14選を厳選し、用途別にわかりやすく紹介します。
1.【有料・無料】おすすめPDF編集ソフト8選
(1) Adobe Acrobat Reader｜世界中で信頼される定番PDFソフト
Adobe Acrobat Readerは、PDFの閲覧・注釈・署名・フォーム入力など、基本機能を網羅した定番ソフトです。
無料版では本格的な編集はできませんが、「PDFを確認し、コメントを書き込みたい」という用途には十分対応できます。
対応OS：Windows / Mac / iOS / Android
料金：無料（Pro版あり）
特徴
圧倒的な知名度と信頼性
初心者でも迷わないシンプルUI
モバイル含むマルチデバイス対応
(2) Tenorshare PDNob｜軽量・多機能・AI×OCR搭載の次世代PDF編集ソフト
Tenorshare PDNobは、無料でも高い編集自由度を備えた注目のPDF編集ソフトです。
文字の追加・修正、ページの結合・分割・圧縮、各種形式への変換など、実務レベルの操作を直感的に行えます。
特に評価されているのが、AIを活用した高精度OCR機能。
スキャンPDFや画像PDFから文字を正確に認識し、編集可能なPDFへ変換できます。
さらにAIチャットによる操作サポート機能も搭載されており、PDF編集に不慣れなユーザーでも安心です。
買い切り型（永久ライセンス）を採用している点も大きな特徴で、長期利用を前提とするユーザーにとって高いコストパフォーマンスを実現しています。
PDNobを無料試す：https://bit.ly/45GktBL
対応OS：Windows / Mac
料金：無料版あり（有料版は買い切り）
特徴
軽量で動作が非常に高速
AI×OCRによる高精度文字認識
無料でも実用的な編集機能が豊富
(3) CubePDF Utility｜完全無料で使える国産PDF編集ソフト
CubePDF Utilityは、ページの結合・分割・並び替え・回転など、PDFのページ操作に特化した国産ソフトです。
操作画面が非常にシンプルで、PDF編集に慣れていない初心者でも迷わず利用できます。
動作が軽く、古いパソコンでも快適に動作する点も魅力です。
対応OS：Windows
料金：完全無料
(4) PDF-XChange Editor｜無料でOCRも使える高機能PDFエディター
PDF-XChange Editorは、無料版でもOCR機能を利用できる点が大きな特徴です。
テキスト編集、注釈追加、ページ挿入など機能が豊富で、スキャン文書のデジタル化にも対応します。
多機能な分、UIはやや上級者向けですが、慣れれば非常に高い編集自由度を発揮します。
対応OS：Windows
料金：無料版あり（Pro版はサブスクリプション）
(5) いきなりPDF｜初心者でも安心の国産PDF編集ソフト
「いきなりPDF」は、日本企業ソースネクストが提供する国産PDF編集ソフトです。
