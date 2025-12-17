世界11ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎ひろみ、以下JAC）は、米TIME誌と市場調査会社Statistaが共同で選出する「World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026」において、世界110位にランクインし、サービス業界では11位、日系企業では9位となりました。

「World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026」は、米TIME誌と市場調査会社Statistaが環境データを公表している全世界の企業を対象に、①売上成長 ②財務的な安定性 ③環境負荷を評価し、上位500社を入賞企業として発表します。https://time.com/7332989/worlds-best-companies-sustainable-growth-2026/JACは総合評価で86.81ポイントを獲得し、調査を担当したStatista社のアナリストからは「成長面が堅実でありながら、財務安定性が高く、環境負荷におけるパフォーマンスも非常に強い。」という総評をいただきました。JACグループは今年創業50年を迎えましたが、この節目である年に、創業以来長きに渡り積み重ねてきた実績を世界基準で評価いただけたことは、大変意義深いことと考えております。JACグループでは、社会の発展のための地球規模の課題のうち、人材紹介業の事業を通じて貢献すべき優先課題を「人材最適配置の実現」「公平な社会の実現」「人々の健康の実現」「地球環境保全の実現」「組織のレジリエンス」とし、積極的にこれらへ取り組んでおります。今後も当社の事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】

JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年５月１日に、JACグループとして50周年を迎えました。JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルテーション型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の求人を多数取り扱っています。海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界11ヵ国、33拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。（コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp（転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp