スウェーデンとの決戦へ！日本代表が前日練習を実施、怪我の久保建英以外は全員が参加【W杯】
現地６月25日に開催される北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデン代表と対戦する日本代表が24日、ダラスで前日練習を実施。冒頭の15分のみが公開された。
怪我で遠征に帯同していない久保建英以外の登録メンバー26人全員が参加していた。
オランダとの初戦に２−２で引き分けた日本は、続くチュニジア戦に４−０で大勝。得失点差で２位になっているものの、首位オランダと同じ勝点４をマークしている。
グループステージ突破を懸けた大一番は、現地25日18時（日本時間26日８時）にキックオフ予定だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
怪我で遠征に帯同していない久保建英以外の登録メンバー26人全員が参加していた。
オランダとの初戦に２−２で引き分けた日本は、続くチュニジア戦に４−０で大勝。得失点差で２位になっているものの、首位オランダと同じ勝点４をマークしている。
グループステージ突破を懸けた大一番は、現地25日18時（日本時間26日８時）にキックオフ予定だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番