坊主謝罪の花田藍衣、一夜明けX更新「何年かかってでも戦っていきます」
23日にAKB48を契約解除となった花田藍衣（めい）が24日、Xを更新。坊主にした状態での経緯説明の動画に続き、現在の心境や、返ってきた反響に対してコメントした。
【動画】坊主になった経緯を涙ながらに説明する花田藍衣
前日23日、AKB48を運営する株式会社DHが、花田が特定のファンと複数回にわたって会っていたと説明し、契約解除することを発表。同日、花田は自身のXに動画に頭を丸めた姿で登場し、ファンとの交流について謝罪する一方、DH側に「『もしAKB48を続けたいなら坊主にして誠意を見せろ』というようなことを言われ」た末に坊主にしたが、その後に謝罪を求めたところ、運営側には坊主にするように指示したことは否定され、また、謝罪や心配の言葉もかけてもらえなかった、と赤裸々に語っていた。
そんな花田は一夜明けたこの日、「今回、事の発端は私のアイドルとしての自覚に欠ける行動であり、即契約解除でも仕方ない出来事だったと思います。改めて謝罪させて頂きます。本当に申し訳ありませんでした」と改めて謝罪。一方、「でも、そのことに対する誠意として坊主にさせられて、坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます」と強い思いを明かし、「 最後に、こんな私に寄り添った言葉をかけてくださっている方、本当にありがとうございます」と感謝した。
さらに、この投稿への返信の形で、自身の頭髪に関するコメントに反応し、「あと、これは坊主じゃなくベリーショートとか、坊主の長さで覚悟がないって言われたりしているんですが、坊主にさせられてから髪の毛が伸びたので、最初はもっと短かったんです」と、説明している。
引用：「花田藍衣」X（＠mei_hanada）
【動画】坊主になった経緯を涙ながらに説明する花田藍衣
前日23日、AKB48を運営する株式会社DHが、花田が特定のファンと複数回にわたって会っていたと説明し、契約解除することを発表。同日、花田は自身のXに動画に頭を丸めた姿で登場し、ファンとの交流について謝罪する一方、DH側に「『もしAKB48を続けたいなら坊主にして誠意を見せろ』というようなことを言われ」た末に坊主にしたが、その後に謝罪を求めたところ、運営側には坊主にするように指示したことは否定され、また、謝罪や心配の言葉もかけてもらえなかった、と赤裸々に語っていた。
さらに、この投稿への返信の形で、自身の頭髪に関するコメントに反応し、「あと、これは坊主じゃなくベリーショートとか、坊主の長さで覚悟がないって言われたりしているんですが、坊主にさせられてから髪の毛が伸びたので、最初はもっと短かったんです」と、説明している。
引用：「花田藍衣」X（＠mei_hanada）