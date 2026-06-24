アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期、2027年1月放送決定 ティザービジュアル＆PV解禁
テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期が、2027年1月に放送されることが決定。あわせて、坂本とシンが背中合わせに立つ第2期ティザービジュアルとティザーPVが解禁され、中島大輔監督および追加キャスト3名の情報も発表された。
【動画】新キャラクターも登場！ アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期ティザーPV
本作は、全世界累計発行部数1500万部を突破した、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で2020年より連載中の人気漫画をアニメ化。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守るため、仲間とともに迫りくる刺客たちと戦う殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。
第1期では、10億円の懸賞金をかけられた坂本のもとに送り込まれる数々の刺客や、謎の人物“✕（スラー）”が放つ強敵たちとの激闘が描かれた。さらに、殺連の特務部隊・ORDERも追う✕の正体が、JCC（Japan Cleaner Culture／日本殺し屋養成機関）時代の同期・有月であることが判明した。
そして期待が高まる第2期では、暗躍する✕の情報を手に入れるべく、坂本とシンがJCCへの潜入捜査を開始。一方、京都任務に向かうORDERの南雲、神々廻、大佛は、そこで想定外の刺客に襲撃される。さまざまな謀略が渦巻く中、若き日の坂本、南雲、リオン、そして✕の因縁が明かされていく――。
このたび、JCC潜入調査に挑む坂本とシンが背中合わせに描かれた新ビジュアルがお披露目された。坂本の手には、JCC編入一次試験でランダムに支給された武器のボールペンが光り、シンの右手には新たにグローブが装着されている。第2期の幕開けとともに、坂本たちを待ち受ける新たな激闘を予感させるビジュアルとなっている。
あわせて公開された第2期ティザーPVでは、妻・葵に変装して教育実習生としてJCCに潜入する坂本や、学生として授業に参加しながら内部調査を進めるシンの姿を収録。勢羽夏生や赤尾晶ら第1期のキャラクターたちも再登場する。さらに、殺連に強い敵意を抱く優等生・周、坂本の恩師でもある佐藤田、ORDER創設に関わった謎の男・四ツ村ら新キャラクターも加わり、さまざまな思惑が交錯する第2期への期待を高める映像に仕上がっている。
また、第1期から本作に携わってきた中島大輔が、第2期の監督に就任することが決定。「1期からのバトンを引き継いで世界中のファンから熱狂的に愛される原作の魅力、疾走感、壮大な場面をアニメーションで表現するべく熱意をもって取り組んでいます。ファンの皆様、そしてこれから出会う皆様第2期営業再開まで楽しみにお待ちください！」とコメントを寄せている。
さらに、第2期で重要な役割を担う追加キャストも発表。周役を戸谷菊之介、JCC最古参教師の佐藤田悦子役を渡辺美佐、ORDER創設メンバーの一人・四ツ村役を藤真秀が務める。各キャストからのコメントも到着した。
アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期は、2027年1月放送。第1期はNetflixほかにて配信中。
※中島大輔監督とキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中島大輔監督
この度、監督を務めることになりました。ジャンプの大人気作品を担当することを光栄に思います。鈴⽊先生が描く個性豊かな殺し屋たちが魅せるスタイリッシュなアクションの快感とそれぞれの美学を余すところなく描いていきます。1期からのバトンを引き継いで世界中のファンから熱狂的に愛される原作の魅力、疾走感、壮大な場面をアニメーションで表現するべく熱意をもって取り組んでいます。ファンの皆様、そしてこれから出会う皆様、第2期営業再開まで楽しみにお待ちください！
■周役：⼾⾕菊之介
周（あまね）役を演じさせていただきます⼾⾕菊之介です！ 第⼀印象は、友だち想いで家族想いな、ものすご〜〜〜く真っ直ぐな⼦だなぁという印象でした！ その⼀⽅で、思いの強さゆえの危なっかしさも持っている⼦だなぁとも感じました。アフレコに参加させていただき『SAKAMOTO DAYS』のアニメが持っている面⽩さに笑ったり、アツいかっこよさに震えたり、毎話とっても楽しくて最⾼です！ ぜひ、周の登場にもご期待ください！
■佐藤⽥悦⼦役：渡辺美佐
こういう演技がしたくて声優業をしてきたのではないかと思うくらい、やりがいを感じた役柄でした。初めは少々⾼圧的でカッコイイ佐藤⽥のイメージでしたが、生徒にとにかく優しい先生だとお聞きして役作りを変えました。
印象的なシーンは、懸命に戦闘を学ぼうと努力する若者たちに「なんてひたむきなのかしら…」と涙ぐむシーンです。ある声優学校の卒業公演を拝見してやたらと泣けてきた⾃分と重なり、佐藤⽥先生の気持ちをグッと近づけられたように感じました。
■四ツ村役：藤真秀
この度、テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』にて四ツ村を演じさせていただきます、藤真秀です。原作を読ませていただいてから、台本・映像を見て実際に演じた四ツ村の印象は、感情をあまり出さない「ニヒル」という言葉が似合う男でした。ただ、演じていく中で再確認したのは、愛のある男ということです。皆様に楽しんでいただけるよう精⼀杯演じさせていただいております。ぜひお楽しみください。
【動画】新キャラクターも登場！ アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期ティザーPV
本作は、全世界累計発行部数1500万部を突破した、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で2020年より連載中の人気漫画をアニメ化。元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守るため、仲間とともに迫りくる刺客たちと戦う殺し屋ソリッドアクションストーリーだ。
そして期待が高まる第2期では、暗躍する✕の情報を手に入れるべく、坂本とシンがJCCへの潜入捜査を開始。一方、京都任務に向かうORDERの南雲、神々廻、大佛は、そこで想定外の刺客に襲撃される。さまざまな謀略が渦巻く中、若き日の坂本、南雲、リオン、そして✕の因縁が明かされていく――。
このたび、JCC潜入調査に挑む坂本とシンが背中合わせに描かれた新ビジュアルがお披露目された。坂本の手には、JCC編入一次試験でランダムに支給された武器のボールペンが光り、シンの右手には新たにグローブが装着されている。第2期の幕開けとともに、坂本たちを待ち受ける新たな激闘を予感させるビジュアルとなっている。
あわせて公開された第2期ティザーPVでは、妻・葵に変装して教育実習生としてJCCに潜入する坂本や、学生として授業に参加しながら内部調査を進めるシンの姿を収録。勢羽夏生や赤尾晶ら第1期のキャラクターたちも再登場する。さらに、殺連に強い敵意を抱く優等生・周、坂本の恩師でもある佐藤田、ORDER創設に関わった謎の男・四ツ村ら新キャラクターも加わり、さまざまな思惑が交錯する第2期への期待を高める映像に仕上がっている。
また、第1期から本作に携わってきた中島大輔が、第2期の監督に就任することが決定。「1期からのバトンを引き継いで世界中のファンから熱狂的に愛される原作の魅力、疾走感、壮大な場面をアニメーションで表現するべく熱意をもって取り組んでいます。ファンの皆様、そしてこれから出会う皆様第2期営業再開まで楽しみにお待ちください！」とコメントを寄せている。
さらに、第2期で重要な役割を担う追加キャストも発表。周役を戸谷菊之介、JCC最古参教師の佐藤田悦子役を渡辺美佐、ORDER創設メンバーの一人・四ツ村役を藤真秀が務める。各キャストからのコメントも到着した。
アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2期は、2027年1月放送。第1期はNetflixほかにて配信中。
※中島大輔監督とキャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■中島大輔監督
この度、監督を務めることになりました。ジャンプの大人気作品を担当することを光栄に思います。鈴⽊先生が描く個性豊かな殺し屋たちが魅せるスタイリッシュなアクションの快感とそれぞれの美学を余すところなく描いていきます。1期からのバトンを引き継いで世界中のファンから熱狂的に愛される原作の魅力、疾走感、壮大な場面をアニメーションで表現するべく熱意をもって取り組んでいます。ファンの皆様、そしてこれから出会う皆様、第2期営業再開まで楽しみにお待ちください！
■周役：⼾⾕菊之介
周（あまね）役を演じさせていただきます⼾⾕菊之介です！ 第⼀印象は、友だち想いで家族想いな、ものすご〜〜〜く真っ直ぐな⼦だなぁという印象でした！ その⼀⽅で、思いの強さゆえの危なっかしさも持っている⼦だなぁとも感じました。アフレコに参加させていただき『SAKAMOTO DAYS』のアニメが持っている面⽩さに笑ったり、アツいかっこよさに震えたり、毎話とっても楽しくて最⾼です！ ぜひ、周の登場にもご期待ください！
■佐藤⽥悦⼦役：渡辺美佐
こういう演技がしたくて声優業をしてきたのではないかと思うくらい、やりがいを感じた役柄でした。初めは少々⾼圧的でカッコイイ佐藤⽥のイメージでしたが、生徒にとにかく優しい先生だとお聞きして役作りを変えました。
印象的なシーンは、懸命に戦闘を学ぼうと努力する若者たちに「なんてひたむきなのかしら…」と涙ぐむシーンです。ある声優学校の卒業公演を拝見してやたらと泣けてきた⾃分と重なり、佐藤⽥先生の気持ちをグッと近づけられたように感じました。
■四ツ村役：藤真秀
この度、テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』にて四ツ村を演じさせていただきます、藤真秀です。原作を読ませていただいてから、台本・映像を見て実際に演じた四ツ村の印象は、感情をあまり出さない「ニヒル」という言葉が似合う男でした。ただ、演じていく中で再確認したのは、愛のある男ということです。皆様に楽しんでいただけるよう精⼀杯演じさせていただいております。ぜひお楽しみください。