脳出血で療養中の清原翔33歳、友人に囲まれ弾ける笑顔「ステキすぎる」「最高」
一昨年5月23日にInstagramにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が、24日にInstagramを更新。友人とのショットを披露した。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
誕生日にInstagramで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、2024年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。
今回の投稿では「先日涼平となえが来てくれたー33歳初アサイーボウル記念日 #モヒカン物申し系YouTuberに俺はなる」と、友人との3ショットを公開。ファンからは「素敵すぎる」「めちゃくちゃいい笑顔」などの声が集まっている。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
今回の投稿では「先日涼平となえが来てくれたー33歳初アサイーボウル記念日 #モヒカン物申し系YouTuberに俺はなる」と、友人との3ショットを公開。ファンからは「素敵すぎる」「めちゃくちゃいい笑顔」などの声が集まっている。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）