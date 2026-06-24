『THE ONE PIECE』から『フールナイト』まで Netflix新作アニメ情報解禁
“世界最大規模のアニメーション映画祭”と称される「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」で開催されたNetflixスタジオ・フォーカスのパネルにて、『THE ONE PIECE』『フールナイト』『二十世紀電氣目録』など、今後配信を控える新作アニメの新情報や関連素材が世界解禁された。
【動画】『このマンガがすごい！』ランクイン作がアニメ化！『フールナイト』ティーザーPV
世界のカルチャーを動かす最も力強いストーリーテリングの一つとして、日本のアニメは確かな存在感を発揮している。“アニメ”への熱量が高まる中で開催されたこの映画祭で、日本が誇る独創的なクリエイターやトップスタジオが手掛ける珠玉の物語の一端が、世界中のファンへ向けてお披露目される貴重な場となった。
「ビッグコミックスペリオール」（小学館）にて連載中の安田佳澄による人気コミック『フールナイト』のアニメ化が決定し、Netflixで2026年に世界独占配信されることが発表。あわせて、ティーザーPVとティーザービジュアルが一挙解禁された。
解禁されたPVでは、ハイクオリティな映像と重厚で期待感を煽る劇伴により、「フールナイト」の厳しい環境の中でも必死に生きる登場人物たちの感情を、繊細かつ緻密に描写。主人公・神谷トーシローの切実な思いが込もった独白や、施術台に横たわる「霊花」を真っすぐ見つめる蓬莱ヨミコの姿、転花が進行して自分の意志で話すことも動くこともできなくなった霊花など、一足先に作品の世界観を堪能できる内容となっている。
また、ビジュアルにはトーシローと“転花”途中の人の姿が描かれ、“人として生きるか、苦しみを捨てて植物になるか”という、美しくも無慈悲なディストピア世界が繊細に表現されている。
制作は、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』などガンダムシリーズで国境を越えて熱狂的な支持を集めるサンライズと、『魔法少女まどか☆マギカ』や〈物語〉シリーズなど独自の表現手法で世界を魅了するシャフトが初タッグを組む。
原作・安田佳澄はアニメ化について、「『無機質なオフィスに観葉植物が並んでる』その景色が見たくてフールナイトという作品の建築は始まりました。計画性もなしに好きな部屋を作り続け、建物は歪み、しかし崩れずなんとかアニメ化にたどり着きました。すべてはフールナイトを支えて下さった世界中の読者様のおかげです。心からありがとうございます。そして標高が高くなった今、アニメを通じてより遠くの人にも見つけて頂ければこれ幸いでございます」と喜びを語っている。
数々の名作を生み出してきたアニメーションスタジオ・京都アニメーションの最新作であり、同映画祭の公式コンペティションTV Films部門にもノミネートされている『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』（7月5日世界独占配信）からは、新場面写真が解禁された。
解禁された場面写真は、絵画を思わせるタッチの挑戦的な背景と、キャラクターの動きや心情を生き生きと描き出す緻密なアニメーション表現が組み合わさり、画面越しにもキャラクターの息づかいが感じられるほど美しく洗練されたカットとなっている。登場人物たちの心が強く動くとき、その瞳が美しい色彩で輝くシーンも見どころだ。
巨匠・手塚治虫が手掛けた名作漫画『リボンの騎士』を原案とし、業界屈指の多才なアニメーターとして注目される五十嵐祐貴が満を持して世に送り出す初の長編監督作品『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日世界独占配信）から、主人公・サファイアが大切な人たちを守るため、リボンの騎士として強大な敵に立ち向かう姿を捉えた新場面写真が解禁された。
一足先に公開された第2弾予告では、謎の宗教組織“ミトラ”の幹部ベルベットがサファイアの前に立ちはだかり、シルバーランドが滅んだ原因がサファイアにあるのではないかと問いかける。果たして彼女は過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。新たにできた友人やゴールドランドを守るために剣を取るサファイアの決意が描かれている。
本作の物語を彩る声優には、主人公・サファイア役にサーヤ（ラランド）、サファイアを支える友人・パイン役に小林星蘭、サファイアを利用しようとするベルベット役に内山昂輝、サファイア付きの婆や・ジルコ役に新谷真弓が名を連ねる。
また、主題歌には、BTS、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部と、supercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する「INCS TOENTER」による初タッグから誕生した期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」の記念すべきプレデビュー曲「Reborn」が抜擢された。
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックを、“東の海（イーストブルー）編”から新たに描くアニメシリーズ『THE ONE PIECE』（2027年2月世界独占配信）からは、新たな冒険の始まりを告げる記念すべき第1話のエピソードアートが解禁された。「海賊王におれはなる!!!!」というルフィの高らかな名セリフが聞こえてくるような、冒険の幕開けにふさわしいエネルギーに満ちたアートとなっている。
さらに、原作第1巻・第1話のタイトルと同じく、「ROMANCE DAWN ―冒険の夜明け―」のエピソード名も刻まれており、「ONE PIECE」ファンはもちろん、まだ「ONE PIECE」の世界に足を踏み入れていない人にとっても、本作を通じてあの“冒険の始まり”をあらためて堪能できる機会が目前に迫っていることを感じさせる。
なお、日本時間6月24日に開催される「Next on Netflix Animation」パネルでは、本作のティーザー予告映像を世界初公開予定。ルフィたちの新たな冒険の幕開けに、ますます期待が高まる。
Netflixでは、珠玉のクオリティで仕上げられた日本のアニメーション作品はもちろん、世界中のバラエティ豊かな新作アニメーションにも注目が集まっている。
『スパイダーマン：スパイダーバース』などのアニメーション作品で声優としても活躍する俳優ブライアン・タイリー・ヘンリーが主演・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『Bass X Machina: バス X マキナ』（近日世界独占配信）からは場面写真が解禁された。凄まじい電光を放つサイボーグの腕を構え、鋭い眼差しを向ける主人公・バスの姿は、愛する者を命懸けで守ると決めた父親の強い覚悟を感じさせる。
また、『LOGAN／ローガン』『ブレードランナー 2049』の脚本家マイケル・グリーンらが、江戸時代を舞台に異国の血を引く剣の達人が仮の姿で世を忍びながら復讐を企てる姿を描くNetflixシリーズ『BLUE EYE SAMURAI／ブルーアイ・サムライ』シーズン2（近日世界独占配信）から、鋭い碧眼の奥に復讐への執念をにじませる主人公・ミズの姿を捉えた場面写真が解禁された。
Netflixシリーズ『フールナイト』は2026年世界独占配信。アニメシリーズ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』は7月5日より世界独占配信。Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』は8月8日より世界独占配信。Netflixシリーズ『THE ONE PIECE』は2027年2月にNetflixにて全話一挙配信。Netflixシリーズ『Bass X Machina: バス X マキナ』は近日世界独占配信。Netflixシリーズ『BLUE EYE SAMURAI／ブルーアイ・サムライ』シーズン1は独占配信中、シーズン2は近日世界独占配信。
【動画】『このマンガがすごい！』ランクイン作がアニメ化！『フールナイト』ティーザーPV
世界のカルチャーを動かす最も力強いストーリーテリングの一つとして、日本のアニメは確かな存在感を発揮している。“アニメ”への熱量が高まる中で開催されたこの映画祭で、日本が誇る独創的なクリエイターやトップスタジオが手掛ける珠玉の物語の一端が、世界中のファンへ向けてお披露目される貴重な場となった。
解禁されたPVでは、ハイクオリティな映像と重厚で期待感を煽る劇伴により、「フールナイト」の厳しい環境の中でも必死に生きる登場人物たちの感情を、繊細かつ緻密に描写。主人公・神谷トーシローの切実な思いが込もった独白や、施術台に横たわる「霊花」を真っすぐ見つめる蓬莱ヨミコの姿、転花が進行して自分の意志で話すことも動くこともできなくなった霊花など、一足先に作品の世界観を堪能できる内容となっている。
また、ビジュアルにはトーシローと“転花”途中の人の姿が描かれ、“人として生きるか、苦しみを捨てて植物になるか”という、美しくも無慈悲なディストピア世界が繊細に表現されている。
制作は、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』などガンダムシリーズで国境を越えて熱狂的な支持を集めるサンライズと、『魔法少女まどか☆マギカ』や〈物語〉シリーズなど独自の表現手法で世界を魅了するシャフトが初タッグを組む。
原作・安田佳澄はアニメ化について、「『無機質なオフィスに観葉植物が並んでる』その景色が見たくてフールナイトという作品の建築は始まりました。計画性もなしに好きな部屋を作り続け、建物は歪み、しかし崩れずなんとかアニメ化にたどり着きました。すべてはフールナイトを支えて下さった世界中の読者様のおかげです。心からありがとうございます。そして標高が高くなった今、アニメを通じてより遠くの人にも見つけて頂ければこれ幸いでございます」と喜びを語っている。
数々の名作を生み出してきたアニメーションスタジオ・京都アニメーションの最新作であり、同映画祭の公式コンペティションTV Films部門にもノミネートされている『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』（7月5日世界独占配信）からは、新場面写真が解禁された。
解禁された場面写真は、絵画を思わせるタッチの挑戦的な背景と、キャラクターの動きや心情を生き生きと描き出す緻密なアニメーション表現が組み合わさり、画面越しにもキャラクターの息づかいが感じられるほど美しく洗練されたカットとなっている。登場人物たちの心が強く動くとき、その瞳が美しい色彩で輝くシーンも見どころだ。
巨匠・手塚治虫が手掛けた名作漫画『リボンの騎士』を原案とし、業界屈指の多才なアニメーターとして注目される五十嵐祐貴が満を持して世に送り出す初の長編監督作品『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日世界独占配信）から、主人公・サファイアが大切な人たちを守るため、リボンの騎士として強大な敵に立ち向かう姿を捉えた新場面写真が解禁された。
一足先に公開された第2弾予告では、謎の宗教組織“ミトラ”の幹部ベルベットがサファイアの前に立ちはだかり、シルバーランドが滅んだ原因がサファイアにあるのではないかと問いかける。果たして彼女は過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。新たにできた友人やゴールドランドを守るために剣を取るサファイアの決意が描かれている。
本作の物語を彩る声優には、主人公・サファイア役にサーヤ（ラランド）、サファイアを支える友人・パイン役に小林星蘭、サファイアを利用しようとするベルベット役に内山昂輝、サファイア付きの婆や・ジルコ役に新谷真弓が名を連ねる。
また、主題歌には、BTS、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部と、supercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する「INCS TOENTER」による初タッグから誕生した期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」の記念すべきプレデビュー曲「Reborn」が抜擢された。
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックを、“東の海（イーストブルー）編”から新たに描くアニメシリーズ『THE ONE PIECE』（2027年2月世界独占配信）からは、新たな冒険の始まりを告げる記念すべき第1話のエピソードアートが解禁された。「海賊王におれはなる!!!!」というルフィの高らかな名セリフが聞こえてくるような、冒険の幕開けにふさわしいエネルギーに満ちたアートとなっている。
さらに、原作第1巻・第1話のタイトルと同じく、「ROMANCE DAWN ―冒険の夜明け―」のエピソード名も刻まれており、「ONE PIECE」ファンはもちろん、まだ「ONE PIECE」の世界に足を踏み入れていない人にとっても、本作を通じてあの“冒険の始まり”をあらためて堪能できる機会が目前に迫っていることを感じさせる。
なお、日本時間6月24日に開催される「Next on Netflix Animation」パネルでは、本作のティーザー予告映像を世界初公開予定。ルフィたちの新たな冒険の幕開けに、ますます期待が高まる。
Netflixでは、珠玉のクオリティで仕上げられた日本のアニメーション作品はもちろん、世界中のバラエティ豊かな新作アニメーションにも注目が集まっている。
『スパイダーマン：スパイダーバース』などのアニメーション作品で声優としても活躍する俳優ブライアン・タイリー・ヘンリーが主演・製作総指揮を務めるNetflixシリーズ『Bass X Machina: バス X マキナ』（近日世界独占配信）からは場面写真が解禁された。凄まじい電光を放つサイボーグの腕を構え、鋭い眼差しを向ける主人公・バスの姿は、愛する者を命懸けで守ると決めた父親の強い覚悟を感じさせる。
また、『LOGAN／ローガン』『ブレードランナー 2049』の脚本家マイケル・グリーンらが、江戸時代を舞台に異国の血を引く剣の達人が仮の姿で世を忍びながら復讐を企てる姿を描くNetflixシリーズ『BLUE EYE SAMURAI／ブルーアイ・サムライ』シーズン2（近日世界独占配信）から、鋭い碧眼の奥に復讐への執念をにじませる主人公・ミズの姿を捉えた場面写真が解禁された。
Netflixシリーズ『フールナイト』は2026年世界独占配信。アニメシリーズ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』は7月5日より世界独占配信。Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』は8月8日より世界独占配信。Netflixシリーズ『THE ONE PIECE』は2027年2月にNetflixにて全話一挙配信。Netflixシリーズ『Bass X Machina: バス X マキナ』は近日世界独占配信。Netflixシリーズ『BLUE EYE SAMURAI／ブルーアイ・サムライ』シーズン1は独占配信中、シーズン2は近日世界独占配信。