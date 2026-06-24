アニメ版日本モアナ声優、ME:I・TSUZUMIの抜擢祝福「すでに家族であり、一緒に海を渡った同志のような気持ち」
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の屋比久知奈が6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）で声優を務めるガールズグループME:I（ミーアイ）のTSUZUMIにメッセージを送った。
【写真】ME:Iメンバー、抜群スタイル際立つ“モアナ”衣装姿
2017年に公開された人気アニメーション作品を実写映画化した『モアナと伝説の海』。同日、モアナ役の日本版声優にTSUZUMIが決定したことが発表された。するとアニメーション作品でモアナ役の日本版声優を務めた屋比久はその投稿を引用し「新しいモアナOhana（※ハワイ語で家族）、TSUZUMIさん 同じモアナという素敵なキャラクターを演じた身として、すでに家族であり、一緒に海を渡った同志のような気持ちです」とTSUZUMIに祝福のメッセージを投稿。「TSUZUMIさんの演じるモアナ、とっても楽しみです！！！！！！」と伝えていた。
この投稿には「一緒に歌って欲しい」「オハナでボロ泣き」「内面までプリンセス」「素敵すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆屋比久知奈、TSUZUMIの「モアナ」日本版声優抜擢を祝福
2017年に公開された人気アニメーション作品を実写映画化した『モアナと伝説の海』。同日、モアナ役の日本版声優にTSUZUMIが決定したことが発表された。するとアニメーション作品でモアナ役の日本版声優を務めた屋比久はその投稿を引用し「新しいモアナOhana（※ハワイ語で家族）、TSUZUMIさん 同じモアナという素敵なキャラクターを演じた身として、すでに家族であり、一緒に海を渡った同志のような気持ちです」とTSUZUMIに祝福のメッセージを投稿。「TSUZUMIさんの演じるモアナ、とっても楽しみです！！！！！！」と伝えていた。
◆屋比久知奈の投稿に反響
この投稿には「一緒に歌って欲しい」「オハナでボロ泣き」「内面までプリンセス」「素敵すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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