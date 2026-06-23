落ち込んでいる時ほど関わろうとしてくれる。男性の本気度がわかる３つの言動
失敗した日。自信をなくした日。なんとなく気分が晴れない日。そんな時に、なぜか距離を詰めてくる男性っていませんか？男性は、本気で好きな相手が落ち込んでいるほど、放っておけなくなるもの。興味が薄い相手には踏み込まないところまで、自然と関わろうとしてしまうのです。
正論より先に、相手の気持ちを受け止める
男性は本気の相手には、正しさをぶつけません。「気にしすぎじゃない？」ではなく、「それは落ち込むよね」「大変だったね」と、まず気持ちをそのまま受け止めようとします。
責めるより先に、励ます
本命相手が自分を責めている時ほど、男性の反応は変わります。「そんなことないよ、十分頑張ってるよ」「そんなに自分を責めないで」などと、追い打ちをかけるどころか、先に励ましの言葉をかけてくれるでしょう。そんな風に励ます側に回るのは、好きな相手には笑顔でいてほしいという気持ちが強いからです。
その場限りで終わらせず、翌日も気にかける
男性は本気の相手には、励ましっぱなしで終わりません。その場で優しくするだけで終わらず、翌日になっても「少しは落ち着いた？」「大丈夫そう？」と、気にかけてくれるでしょう。本命相手だからこそ、関わりはその場限りで終わらず、先々まで続けようとするのです。
男性の本気度は、「落ち込んでいる時にどこまで関わろうとするか」に一番表れるもの。そっとしておくのか。それとも、自然と踏み込んでくるのか。その違いを見れば、男性の本心は案外わかりやすく見えてくるものです。 ※画像は生成AIで作成しています
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