『ファッションセンターしまむら』といえば、まず、安い！ というイメージが出てくる方も多いと思います。「安さ以外にも魅力がたくさん」と話すのは、プチプラアイテムに精通しているESSEベストフレンズ101メンバーのsakuraさんです。とくにパンツを買うことが多いそうで、その魅力を詳しく紹介します。

魅力その1：サイズ展開の豊富さに感動

正直、少し前まで私もしまむらは「とにかく安い服が買えるお店」というイメージでした。しかし最近、その考えがガラッと変わりました。

まず驚いたのが、サイズ展開の豊富さ。S〜LLはもちろん、ぽっちゃりさん向けのサイズも充実していて、商品によっては6Lサイズまであることも。

最近、悲しいことにLサイズもきつくなってきた私も助かっています。「自分に合うサイズのパンツが見つからない…」という悩みをもっている方には、本当に救世主レベルのお店です！

魅力その2：40代以上のオフィスカジュアルも充実

店内は試着も気軽にできる雰囲気なので、試着をして自分のサイズにぴったりなものを購入しています。きれいめアイテム、40代以上のオフィスカジュアルもそろっていてありがたいです。“プチプラなのにちゃんとして見える”って最高ですよね。

魅力その3：インフルエンサーコラボが想像以上に本気

しまむらは、インフルエンサーとのコラボ商品が多いのですが、これがまた優秀。販売前にインスタライブでインフルエンサーさんご本人がこだわりポイントを紹介してくれることもあるので、「どう着るか」までイメージさせてくれるのが新しい！

ただ服を買うだけじゃなくて、“選ぶ楽しさやワクワク”が増えた感じです。個人的にはこれが新しいお買い物体験だと感じています。

しまむらのイメージ、昔のままだともったいないです。デイリー服からきれいめファッションまで頼れる存在なので、最近行ってないという方や、まだ行ったことがない方は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。