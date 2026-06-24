「あずきバー」を無料配布！全国4都市(東京・名古屋・大阪・福岡)で「あずきバー祭り2026」が開催
2026年6月26日(金)・27日(土)の期間(※1)、東京・名古屋・大阪・福岡の全国4会場で、合計約1万5500本の「あずきバー」を無料配布するイベント「あずきバー祭り2026」が開催される。
【画像】井村屋のキャラクター・アズキキングもやってくる
2007年に井村屋グループが制定した7月1日「井村屋あずきバーの日」を記念して開催されており、夏の訪れを告げる恒例イベントとして好評を博す本イベント。2023年の開催以来、毎年多くの人が訪れており、このたび4年連続での開催が決定。2026年は、東京・名古屋・大阪に加え、新たに福岡天神での開催を予定している。
同期間中、東京会場では「あずきバー」の縁日イベント(※2)を6月26日(金)・27日(土)の2日間限定で開催。日本の伝統文化である縁日として、ヨーヨーつり、的あての屋台を出店し、「あずきバー」とともに夏の風物詩を楽しめる。
(※1)各会場で開催期間、開催時間が異なる
(※2)縁日イベントは東京会場でのみ開催
■7月1日は「井村屋あずきバーの日」！
あずきは古くより、縁起のいい食べ物、健康の源として毎月1日と15日に食されてきた。このよき風習を今の時代へ継承していくため、また多くの人の健康に寄与したいという想いからあずき製品を多く取り扱う井村屋グループが「毎月1日はあずきの日」として制定し、日本記念日協会に認定を受けた。また、あずきをたっぷりと使用した「あずきバー」を食べて暑い夏を乗り切ってほしいという想いから、本格的な暑さを迎える7月1日を「井村屋あずきバーの日」として制定したという。
■「あずきバー祭り」開催概要
【東京会場】合計5500本配布予定(※3)
開催日程：2026年6月26日(金)・6月27日(土)
配布日時：6月26日(金)第1回配布11時30分〜、第2回配布15時〜／6月27日(土)第1回配布10時〜、第2回配布13時〜、第3回配布15時30分〜
開催場所：コレド室町テラス1階 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3-2-1)
(※3)東京会場の配布本数は2日間の合計
【名古屋会場】合計4000本配布予定
開催日時：2026年6月27日(土)第1回配布10時30分〜、第2回配布13時〜、第3回配布15時30分〜
開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1階 屋外イベントスペース デカゴン(愛知県名古屋市港区港明2-3-2)
【大阪会場】合計4000本配布予定
開催日時：2026年6月27日(土)第1回配布10時〜、第2回配布13時〜、第3回配布15時30分〜
開催場所：ヨドバシカメラ梅田 1階 南東入り口前(大阪府大阪市北区大深町1-1)
【福岡天神会場】合計2000本配布予定
開催日時：2026年6月27日(土)第1回配布10時〜、第2回配布12時30分〜、第3回配布15時〜
開催場所：ONE FUKUOKA BLDG. 北西側広場(福岡県福岡市中央区天神1-11-1)
＜サンプリングに関する注意事項＞
※配布スケジュールの時刻は混雑状況により変更となる可能性あり
※各回15分前より並べる。ただし、混雑状況や安全管理上の理由により整列開始時間が変更となる場合あり
※各回の配布本数には限りがあるため、定員(予定数量)に達し次第終了
※サンプリングは1人1本1回まで
※サンプリング喫食後の袋などのゴミは、会場内、喫食スペースなどに備え付けのゴミ箱へ
※小雨決行。天災・荒天の場合は、協議のうえ、中断・中止となる可能性あり
※各会場のフォトプロップスは17時まで利用可能
■コレド室町テラスに「あずきバー」の縁日が登場
会場では「あずきバー」オリジナルデザインに装飾されたヨーヨーつり、的あての2種の屋台を出店。いずれも無料で参加できるだけでなく、屋台体験を通じて「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨーやオリジナルハンドタオルといった、ここでしか手に入らない限定ノベルティ獲得に挑戦できる。
＜「あずきバー祭り」縁日開催概要＞
開催日程：2026年6月26日(金)・6月27日(土)(※4)
開催時間：6月26日(金)11時30分〜17時、6月27日(土)10時〜17時
開催場所：コレド室町テラス1階 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3-2-1)(※5)
体験内容：ヨーヨーつり、的あて(※6)
ノベルティ：「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨー、「井村屋あずきバーの日」オリジナルハンドタオル(※7)
(※4)小雨決行。天災・荒天の場合は、協議のうえ、中断・中止となる可能性あり
(※5)「あずきバー」の縁日イベントは東京会場のみで開催
(※6)縁日イベントは、配布ノベルティがなくなり次第終了。混雑する時間帯は体験を一時中断する場合あり
(※7)各屋台、ノベルティは1人1点まで
■アズキキングに会える！グリーティングも開催
東京会場・名古屋会場に、井村屋のキャラクターであるアズキキングがやってくる。毎年大人気のアズキキングに会えるチャンス！アズキキングと一緒に記念撮影も可能だ。
＜グリーティング概要＞
■東京会場
撮影日時：2026年6月26日(金)第1回13時〜13時20分、第2回14時30分〜14時50分、第3回16時30分〜16時50分／6月27日(土)第1回12時〜12時20分、第2回14時30分〜14時50分、第3回16時30分〜16時50分
開催場所：コレド室町テラス1階 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3-2-1)
■名古屋会場
撮影日時：2026年6月27日(土)第1回11時30分〜11時50分、第2回14時〜14時20分、第3回16時15分〜16時35分
開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1階 屋外イベントスペース デカゴン(愛知県名古屋市港区港明2-3-2)
※6月26日(金)は東京会場のみ
※グリーティング時間は当日の状況により変動する可能性あり
■「あずきバー」の世界観にどっぷり浸ろう！
各会場では、あずきバーと一緒に写真を撮ってSNSにシェアできるフォトプロップスが用意されるほか、来場者を対象にオリジナル限定シールも数量限定で配布予定。また、東京会場・名古屋会場では井村屋のキャラクター「アズキキング」も登場し、「あずきバー祭り」を盛り上げる！
■商品情報
商品名：あずきバー
希望小売価格：86円
内容量：65ミリリットル
温度帯：冷凍
販売場所：全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ
本格的な暑さを迎えた2026年の夏の始まりを、「あずきバー」とともに過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】井村屋のキャラクター・アズキキングもやってくる
2007年に井村屋グループが制定した7月1日「井村屋あずきバーの日」を記念して開催されており、夏の訪れを告げる恒例イベントとして好評を博す本イベント。2023年の開催以来、毎年多くの人が訪れており、このたび4年連続での開催が決定。2026年は、東京・名古屋・大阪に加え、新たに福岡天神での開催を予定している。
同期間中、東京会場では「あずきバー」の縁日イベント(※2)を6月26日(金)・27日(土)の2日間限定で開催。日本の伝統文化である縁日として、ヨーヨーつり、的あての屋台を出店し、「あずきバー」とともに夏の風物詩を楽しめる。
(※1)各会場で開催期間、開催時間が異なる
(※2)縁日イベントは東京会場でのみ開催
■7月1日は「井村屋あずきバーの日」！
あずきは古くより、縁起のいい食べ物、健康の源として毎月1日と15日に食されてきた。このよき風習を今の時代へ継承していくため、また多くの人の健康に寄与したいという想いからあずき製品を多く取り扱う井村屋グループが「毎月1日はあずきの日」として制定し、日本記念日協会に認定を受けた。また、あずきをたっぷりと使用した「あずきバー」を食べて暑い夏を乗り切ってほしいという想いから、本格的な暑さを迎える7月1日を「井村屋あずきバーの日」として制定したという。
■「あずきバー祭り」開催概要
【東京会場】合計5500本配布予定(※3)
開催日程：2026年6月26日(金)・6月27日(土)
配布日時：6月26日(金)第1回配布11時30分〜、第2回配布15時〜／6月27日(土)第1回配布10時〜、第2回配布13時〜、第3回配布15時30分〜
開催場所：コレド室町テラス1階 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3-2-1)
(※3)東京会場の配布本数は2日間の合計
【名古屋会場】合計4000本配布予定
開催日時：2026年6月27日(土)第1回配布10時30分〜、第2回配布13時〜、第3回配布15時30分〜
開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1階 屋外イベントスペース デカゴン(愛知県名古屋市港区港明2-3-2)
【大阪会場】合計4000本配布予定
開催日時：2026年6月27日(土)第1回配布10時〜、第2回配布13時〜、第3回配布15時30分〜
開催場所：ヨドバシカメラ梅田 1階 南東入り口前(大阪府大阪市北区大深町1-1)
【福岡天神会場】合計2000本配布予定
開催日時：2026年6月27日(土)第1回配布10時〜、第2回配布12時30分〜、第3回配布15時〜
開催場所：ONE FUKUOKA BLDG. 北西側広場(福岡県福岡市中央区天神1-11-1)
＜サンプリングに関する注意事項＞
※配布スケジュールの時刻は混雑状況により変更となる可能性あり
※各回15分前より並べる。ただし、混雑状況や安全管理上の理由により整列開始時間が変更となる場合あり
※各回の配布本数には限りがあるため、定員(予定数量)に達し次第終了
※サンプリングは1人1本1回まで
※サンプリング喫食後の袋などのゴミは、会場内、喫食スペースなどに備え付けのゴミ箱へ
※小雨決行。天災・荒天の場合は、協議のうえ、中断・中止となる可能性あり
※各会場のフォトプロップスは17時まで利用可能
■コレド室町テラスに「あずきバー」の縁日が登場
会場では「あずきバー」オリジナルデザインに装飾されたヨーヨーつり、的あての2種の屋台を出店。いずれも無料で参加できるだけでなく、屋台体験を通じて「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨーやオリジナルハンドタオルといった、ここでしか手に入らない限定ノベルティ獲得に挑戦できる。
＜「あずきバー祭り」縁日開催概要＞
開催日程：2026年6月26日(金)・6月27日(土)(※4)
開催時間：6月26日(金)11時30分〜17時、6月27日(土)10時〜17時
開催場所：コレド室町テラス1階 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3-2-1)(※5)
体験内容：ヨーヨーつり、的あて(※6)
ノベルティ：「井村屋あずきバーの日」オリジナルヨーヨー、「井村屋あずきバーの日」オリジナルハンドタオル(※7)
(※4)小雨決行。天災・荒天の場合は、協議のうえ、中断・中止となる可能性あり
(※5)「あずきバー」の縁日イベントは東京会場のみで開催
(※6)縁日イベントは、配布ノベルティがなくなり次第終了。混雑する時間帯は体験を一時中断する場合あり
(※7)各屋台、ノベルティは1人1点まで
■アズキキングに会える！グリーティングも開催
東京会場・名古屋会場に、井村屋のキャラクターであるアズキキングがやってくる。毎年大人気のアズキキングに会えるチャンス！アズキキングと一緒に記念撮影も可能だ。
＜グリーティング概要＞
■東京会場
撮影日時：2026年6月26日(金)第1回13時〜13時20分、第2回14時30分〜14時50分、第3回16時30分〜16時50分／6月27日(土)第1回12時〜12時20分、第2回14時30分〜14時50分、第3回16時30分〜16時50分
開催場所：コレド室町テラス1階 大屋根広場(東京都中央区日本橋室町3-2-1)
■名古屋会場
撮影日時：2026年6月27日(土)第1回11時30分〜11時50分、第2回14時〜14時20分、第3回16時15分〜16時35分
開催場所：ららぽーと名古屋みなとアクルス1階 屋外イベントスペース デカゴン(愛知県名古屋市港区港明2-3-2)
※6月26日(金)は東京会場のみ
※グリーティング時間は当日の状況により変動する可能性あり
■「あずきバー」の世界観にどっぷり浸ろう！
各会場では、あずきバーと一緒に写真を撮ってSNSにシェアできるフォトプロップスが用意されるほか、来場者を対象にオリジナル限定シールも数量限定で配布予定。また、東京会場・名古屋会場では井村屋のキャラクター「アズキキング」も登場し、「あずきバー祭り」を盛り上げる！
■商品情報
商品名：あずきバー
希望小売価格：86円
内容量：65ミリリットル
温度帯：冷凍
販売場所：全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ
本格的な暑さを迎えた2026年の夏の始まりを、「あずきバー」とともに過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。