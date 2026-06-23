この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「70代 ロコリ」が「70代がユニクロワンピをスカーフで格上げ！二の腕カバーして軽快感で若見えも。」と題した動画を公開しました。動画では、ユニクロのワンピースを高見えさせるサイズ選びのコツと、スカーフを活用した二の腕カバーのアイデアを紹介しています。



紹介されたのは、ユニクロの「ウルトラストレッチエアリズムワンピース ノースリーブ」です。「高見えする美しいシルエットは感嘆もので、サラッとした肌触りや、汗をかいても乾きやすいドライ機能に加え、洗濯機でも洗えるのはシニアには有難いです。」と、言われています。ロコリさんは身長157センチでMサイズがぴったりでしたが、あえてLサイズを購入。身体の線を拾わないワンサイズ上を選ぶことで、「ホッとして、高見えを感じて決定した」と語っています。



シニアが敬遠しがちなノースリーブですが、ロコリさんは「肩を出したほうがスッキリ若々しく見える」と提案します。気になる二の腕のカバーには、2026年パリコレの秋冬トレンドであるスカーフを活用。麻のロングスカーフを首に巻いたり、正方形のスカーフを肩に乗せてアームバンドで固定したりと、多彩なアレンジを披露しました。さらに、スカーフを体に巻いて斜めのラインを作ることで、「細見え効果あるし腰位置も上がる」と着痩せのポイントも解説しています。



体型の変化で洋服選びに悩むシニア世代にとって、サイズ選びや小物の工夫は大きなヒントになります。手持ちのスカーフを活かしたノースリーブの着こなしに、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。