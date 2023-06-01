ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１５９ドル高 ナスダックは１．２％の大幅安
NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 51724.18（+159.48 +0.31%）
ナスダック 26192.24（-325.69 -1.23%）
CME日経平均先物 73115（大証終比：+255 +0.35%）
欧州株式22日GMT16:09
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.226（+0.049）
10年債 4.507（+0.054）
30年債 4.946（+0.049）
期待インフレ率 2.261（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.421（+0.024）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.60（-2.00 -2.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4201.10（-44.80 -1.06%）
ビットコイン（ドル）
64608.18（+838.50 +1.31%）
（円建・参考値）
1043万8744円（+135476 +1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51724.18（+159.48 +0.31%）
ナスダック 26192.24（-325.69 -1.23%）
CME日経平均先物 73115（大証終比：+255 +0.35%）
欧州株式22日GMT16:09
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.226（+0.049）
10年債 4.507（+0.054）
30年債 4.946（+0.049）
期待インフレ率 2.261（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.421（+0.024）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.60（-2.00 -2.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4201.10（-44.80 -1.06%）
ビットコイン（ドル）
64608.18（+838.50 +1.31%）
（円建・参考値）
1043万8744円（+135476 +1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ