NY株式22日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　51724.18（+159.48　+0.31%）
ナスダック　　　26192.24（-325.69　-1.23%）
CME日経平均先物　73115（大証終比：+255　+0.35%）

欧州株式22日GMT16:09
英FT100　 10437.85（+74.58　+0.72%）
独DAX　 25139.69（+153.87　+0.62%）
仏CAC40　 8400.11（-21.03　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　4.226（+0.049）
10年債　 　4.507（+0.054）
30年債　 　4.946（+0.049）
期待インフレ率　 　2.261（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.952（-0.033）
英　国　　4.808（-0.034）
カナダ　　3.421（+0.024）
豪　州　　4.811（+0.000）
日　本　　2.669（+0.021）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.60（-2.00　-2.61%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4201.10（-44.80　-1.06%）

ビットコイン（ドル）
64608.18（+838.50　+1.31%）
（円建・参考値）
1043万8744円（+135476　+1.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ