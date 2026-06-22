きょうの為替市場、ドル円は上昇が続いており、１６１円台後半での推移となっている。先週のＦＯＭＣ以降、ドル円は上値追いを再開。同時に介入警戒感も高まっており、１６２円を超えた辺が１つのメドとの見方も少なくない。



投機筋の円ショートが積み上っており、介入でそれを振り落とせる状況のため、いつ介入があってもおかしくないとの見方も出ている。４月末からの一連の介入とは異なり、今回は予告なしで行われる可能性もあるという。



ただ、根本的な介入効果について懐疑的な見方は多い状況に変化はない。日米金利差が依然として大きく、円キャリー取引はなお有効と見られている。投機筋の円ショートが高水準に積み上っているものの、ＦＲＢが再び利下げモードに回帰しない限り、介入を実施したとしても、持続的な円高トレンドへの転換はなく、短期的な動きに終わるとの見方が多いようだ。



日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６１円に観測。



22日（月）

161.00（10.3億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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